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Любовь Степушова

Американист Блохин рассказал о спектакле, разыгранном Трампом и Маском

3:43
Мир » Северная Америка » США и Канада

Ссора между Трампом и Маском была срежиссирована, чтобы сбить волну обвинений со стороны демократов и восстановить доходность главного спонсора республиканцев.

Дональд Трамп, Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп, Илон Маск

Так считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН американист Константин Блохин. Он напомнил в интервью Pravda. Ru, что включение Илона Маска в администрацию президента США Дональда Трампа, дало бизнесмену неограниченные финансовые и административные ресурсы. А с учётом того, что собственное его состояние составляет 400 млрд долларов — "это сделало тандем политически неубиваемым".

После этого демократы обвинили тандем в конфликте интересов. А "радикально настроенные граждане США" стали бить и поджигать автомашины "Тесла" и перестали их покупать, чтобы заставить Маска уйти из правительства США.

"Будучи официально в администрации Трампа, Маск начал по этой причине терять многомиллиардную прибыль. Стоимость акций упала. И, следовательно, Трамп стал для него токсичным, несмотря на то, что дружба длилась годами", — отметил американист.

По его словам, скандал — это публичная демонстрация плохих отношений для обоснования выхода Маска из администрации, дистанцирования Маска и Трампа (при этом, не факт, что это дистанцирование происходит). А также для восстановления прибыльности бизнеса Маска.

Финансировать партию Маск продолжит

Эксперт считает, что Маск останется одним из главных финансовых доноров Республиканской партии, но теперь " ему не нужно заниматься внутриполитической борьбой, не нужно ему постоянно отмахиваться от нападок".

По словам Блохина, скандал — это публичная демонстрация "плохих отношений" для обоснования выхода Маска из администрации, дистанцирования Маска и Трампа (при этом, не факт, что это дистанцирование происходит). А также для восстановления прибыльности бизнеса Маска.

Константин Блохин отметил, что на России скандал между президентом США и Маском никак не скажется.

Скандал развернулся в соцсетях и первоначально был вызван разногласиями по поводу налогового законопроекта Трампа. Маск был разочарован, что тот увеличивает дефицит бюджета, а не сокращает его, и "подрывает работу, которую проводит команда DOGE". Законопроект также урезает субсидии на электромобили "Тесла".

Обвинения Маска в соцсети зашли далеко. Он предложил объявить импичмент Трампу, создать "третью" партию в США, обвинил Трампа в участии в "вечеринках Эпштейна", угрожал разрывом контрактов с NASA и демонтажом космической программы. Трамп, со своей стороны, предложил отменить государственные субсидии и контракты, предоставленные компаниям миллиардера.

Падение акций — игра на понижение?

На фоне скандала регистрировались: падение акций Tesla (минус 9% за день) и потеря Маском более 30 млрд долларов. Однако, возможно, это специальная игра на понижение, чтобы акции скупили нужные люди. Если отношения Трамп-Маск восстановятся в ближайшее время, то это был именно спектакль, как и предполагает эксперт Блохин.

Если же конфликт будет углубляться, то раскол в стане республиканцев сыграет на руку демократам, которые поставили целью выиграть промежуточные выборы в конгресс в ноябре. С приобретением контроля над нижней палатой демократы смогут частично восстановить повестку в поддержку Украины и соответствующие институты, что для РФ плохо.

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Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика и Штаты) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы илон маск дональд трамп константин блохин
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