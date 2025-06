Американист Блохин рассказал о спектакле, разыгранном Трампом и Маском

Ссора между Трампом и Маском была срежиссирована, чтобы сбить волну обвинений со стороны демократов и восстановить доходность главного спонсора республиканцев.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп, Илон Маск

Так считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН американист Константин Блохин. Он напомнил в интервью Pravda. Ru, что включение Илона Маска в администрацию президента США Дональда Трампа, дало бизнесмену неограниченные финансовые и административные ресурсы. А с учётом того, что собственное его состояние составляет 400 млрд долларов — "это сделало тандем политически неубиваемым".

После этого демократы обвинили тандем в конфликте интересов. А "радикально настроенные граждане США" стали бить и поджигать автомашины "Тесла" и перестали их покупать, чтобы заставить Маска уйти из правительства США.

"Будучи официально в администрации Трампа, Маск начал по этой причине терять многомиллиардную прибыль. Стоимость акций упала. И, следовательно, Трамп стал для него токсичным, несмотря на то, что дружба длилась годами", — отметил американист.

По его словам, скандал — это публичная демонстрация плохих отношений для обоснования выхода Маска из администрации, дистанцирования Маска и Трампа (при этом, не факт, что это дистанцирование происходит). А также для восстановления прибыльности бизнеса Маска.

Финансировать партию Маск продолжит

Эксперт считает, что Маск останется одним из главных финансовых доноров Республиканской партии, но теперь " ему не нужно заниматься внутриполитической борьбой, не нужно ему постоянно отмахиваться от нападок".

По словам Блохина, скандал — это публичная демонстрация "плохих отношений" для обоснования выхода Маска из администрации, дистанцирования Маска и Трампа (при этом, не факт, что это дистанцирование происходит). А также для восстановления прибыльности бизнеса Маска.

Константин Блохин отметил, что на России скандал между президентом США и Маском никак не скажется.

Скандал развернулся в соцсетях и первоначально был вызван разногласиями по поводу налогового законопроекта Трампа. Маск был разочарован, что тот увеличивает дефицит бюджета, а не сокращает его, и "подрывает работу, которую проводит команда DOGE". Законопроект также урезает субсидии на электромобили "Тесла".

Обвинения Маска в соцсети зашли далеко. Он предложил объявить импичмент Трампу, создать "третью" партию в США, обвинил Трампа в участии в "вечеринках Эпштейна", угрожал разрывом контрактов с NASA и демонтажом космической программы. Трамп, со своей стороны, предложил отменить государственные субсидии и контракты, предоставленные компаниям миллиардера.

Падение акций — игра на понижение?

На фоне скандала регистрировались: падение акций Tesla (минус 9% за день) и потеря Маском более 30 млрд долларов. Однако, возможно, это специальная игра на понижение, чтобы акции скупили нужные люди. Если отношения Трамп-Маск восстановятся в ближайшее время, то это был именно спектакль, как и предполагает эксперт Блохин.

Если же конфликт будет углубляться, то раскол в стане республиканцев сыграет на руку демократам, которые поставили целью выиграть промежуточные выборы в конгресс в ноябре. С приобретением контроля над нижней палатой демократы смогут частично восстановить повестку в поддержку Украины и соответствующие институты, что для РФ плохо.

