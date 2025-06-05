Депутат Росликов в Латвии перед выборами выступил в парламенте а-ля Жириновский

3:42 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Прибалтика

Партия депутата Росликова в парламенте Латвии отказалась поддержать его демарш против угнетения русских. Герой-одиночка или что-то знает?

Фото: www.pexels.com by Mariya Todorova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаг Латвии

Депутат сейма Росликов поздно спохватился

Лидер латвийской партии " За стабильность!" Алексей Росликов выступил против включения в повестку заседания парламента "Декларации о преступной русификации Латвии советским оккупационным режимом и предотвращении её языковых последствий".

Начал он с обращения к коллегам, что "наши родители (русские) вместе с вашими родителями (латышами) стояли вместе на баррикадах". Сразу вопрос — на каких баррикадах? На тех, что были сооружены в Риге в январе 1991 года с целью поддержки госпереворота. Рижский ОМОН — верный присяге СССР, штурмом взял местное МВД, которое перешло под знамёна националистов, провозгласивших независимость. Омоновцы были объявлены государственными преступниками после распада СССР. В 1995 году был создан фонд "Памяти баррикад", и около 30 тысяч человек получили памятную медаль.

Так зачем же Росликов бахвалится событием, которое и привело к той самой "преступной русификации советским оккупационным режимом"? Ведь "баррикады" были началом того унижения, которое сейчас испытывают русские в Латвии.

Выступление Росликова в стиле Жириновского

Далее депутат объявил ненависть большей части депутатов к русскому языку неподобающей с намёком на фашизм.

"Придумаете отдельный резерват для русскоговорящих? Вы, может быть, попробуете каким-то образом отмечать нас особенными буквами? Каждый день своими решениями вы бомбардируете наши семьи. Каждый день своими законами вы бомбардируете наших детей в школе, пытаетесь у нас что-то отнять", — сказал Росликов.

По его словам, "русских — половина страны (Латвии), и без нас, без русскоговорящих, у вас (латышей) не будет никакого будущего". В завершение своей речи Росликов перешёл на русский язык, что запрещено в парламенте и заявил: "Нас больше. Русский язык — наш язык!", после чего показал неприличный жест.

Как говорится крик души. Можно было бы сделать вывод о заслуживающем уважение протесте, который открывает борьбу русских против латышских фашистов за возможность сохранения своей идентичности. Но вот незадача — его фракция проголосовала за включение в повестку декларации, а против проголосовала партия Айнарса Шлесерса "Латвия прежде всего" — 9 голосов. С партией Росликова было бы 19, а это уже сила в 20% парламента.

Героя-одиночку удалили из зала за использование русского языка, а также за проявление неуважения к парламенту.

Вдруг Росликов что-то знает?

Но отдадим должное Росликову, это не первые подобные высказывания депутата, с февраля он активно участвует в предвыборной кампании в местные органы власти и не стесняется в выражениях.

Он будет баллотироваться под первым номером в списке своей партии на выборах в Рижскую думу и претендует на пост мэра Риги. А сами выборы пройдут в это воскресенье. А вдруг Росликов неспроста осмелел и что-то знает? К тому же украинский флаг в парламенте как символ наплевательского отношения к собственным гражданам, вероятно, уже многим — не только русским, но и латышам, надоел. Посмотрим на результаты выборов.

Уточнения

Стабильность — латвийская политическая партия, основанная 26 февраля 2021 года . Его основали бывшие депутаты Рижской думы Алексей Росликов и Валерий Петров. Партия считает своей идеологией центризм. .

