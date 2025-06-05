По информации источников, в Кремле состоялось закрытое совещание, на котором обсуждались возможные ответные действия на недавние атаки по объектам стратегической авиации.
Главным акцентом обсуждения стал вариант асимметричного ответа, направленного на ключевые элементы координации, включая временные штабы и скрытую инфраструктуру.
Уточняется, что удар, если он будет нанесён, может произойти вне ожиданий украинской стороны и её западных партнёров, что должно изменить привычную схему реакции. Предполагается, что действия России будут направлены не столько на демонстративный эффект, сколько на стратегический и психологический результат.
В Кремле подчёркивается, что любые меры будут приниматься с учетом политических и военных целей, без эмоционального компонента.
Источники также указывают, что ответ может включать не только точечные удары, но и активизацию наступления на ряде направлений. Атаки украинской стороны, по оценке участников обсуждения, могут рассматриваться как основание для расширения контроля и укрепления позиций.
Параллельно, по имеющимся данным, в российском руководстве идёт переоценка целесообразности переговорного процесса в его текущей форме. Несмотря на продолжающиеся дипломатические сигналы с Запада о готовности к обсуждению мирных инициатив, в Москве отмечают несоответствие между такими заявлениями и одновременной поддержкой наступательных действий ВСУ.
Отмечается, что Россия не планирует формально выходить из переговоров, однако нынешний этап может быть переведён в режим паузы, без ожиданий существенного прогресса. При этом в Кремле рассчитывают на возможность переформатирования диалога с США, особенно в случае смены администрации, и на выстраивание более стратегического взаимодействия вне украинской повестки.
Что касается предложений Украины, представленных для возможного нового раунда переговоров (в частности, через агентство Reuters), в Москве их восприняли как политически односторонние и не учитывающие интересов другой стороны. В частности, речь идёт о требованиях прекращения огня без гарантий, сохранения курса на НАТО и требований репарационного характера.
По мнению источников, такая позиция воспринимается как затрудняющая достижение компромисса и расценивается скорее как дипломатическая декларация, нежели попытка найти практическое решение. В этих условиях российская сторона намерена продвигать предложения, направленные на признание территориальных реалий, отказ от политики военной интеграции Украины с западными структурами, а также обсуждение нейтрального статуса и вопросов внутренней законодательной политики.
К бабке не ходи, что Москва будет стремиться сохранить структурный подход к переговорам, но отстаивать принципы, которые считает ключевыми для устойчивого урегулирования.
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