РФ рассматривает асимметричный ответ на атаки по аэродромам стратегической авиации

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По информации источников, в Кремле состоялось закрытое совещание, на котором обсуждались возможные ответные действия на недавние атаки по объектам стратегической авиации.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Соледар, 25 сентября 2022 года

Главным акцентом обсуждения стал вариант асимметричного ответа, направленного на ключевые элементы координации, включая временные штабы и скрытую инфраструктуру.

Ударим. Но внезапно

Уточняется, что удар, если он будет нанесён, может произойти вне ожиданий украинской стороны и её западных партнёров, что должно изменить привычную схему реакции. Предполагается, что действия России будут направлены не столько на демонстративный эффект, сколько на стратегический и психологический результат.

В Кремле подчёркивается, что любые меры будут приниматься с учетом политических и военных целей, без эмоционального компонента.

Источники также указывают, что ответ может включать не только точечные удары, но и активизацию наступления на ряде направлений. Атаки украинской стороны, по оценке участников обсуждения, могут рассматриваться как основание для расширения контроля и укрепления позиций.

Террористам — достойный ответ

Параллельно, по имеющимся данным, в российском руководстве идёт переоценка целесообразности переговорного процесса в его текущей форме. Несмотря на продолжающиеся дипломатические сигналы с Запада о готовности к обсуждению мирных инициатив, в Москве отмечают несоответствие между такими заявлениями и одновременной поддержкой наступательных действий ВСУ.

Отмечается, что Россия не планирует формально выходить из переговоров, однако нынешний этап может быть переведён в режим паузы, без ожиданий существенного прогресса. При этом в Кремле рассчитывают на возможность переформатирования диалога с США, особенно в случае смены администрации, и на выстраивание более стратегического взаимодействия вне украинской повестки.

Что касается предложений Украины, представленных для возможного нового раунда переговоров (в частности, через агентство Reuters), в Москве их восприняли как политически односторонние и не учитывающие интересов другой стороны. В частности, речь идёт о требованиях прекращения огня без гарантий, сохранения курса на НАТО и требований репарационного характера.

По мнению источников, такая позиция воспринимается как затрудняющая достижение компромисса и расценивается скорее как дипломатическая декларация, нежели попытка найти практическое решение. В этих условиях российская сторона намерена продвигать предложения, направленные на признание территориальных реалий, отказ от политики военной интеграции Украины с западными структурами, а также обсуждение нейтрального статуса и вопросов внутренней законодательной политики.

Вывод

К бабке не ходи, что Москва будет стремиться сохранить структурный подход к переговорам, но отстаивать принципы, которые считает ключевыми для устойчивого урегулирования.