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Дмитрий Плотников

Давайте уж сами! США отказались от поддержки европейских миротворцев в Украине

2:40
Мир

Пока Лондон и Париж смело рисуют стрелочки на карте будущей миротворческой миссии в Украине, Вашингтон выбрал более сдержанную роль — наблюдателя издалека.

Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.
Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм
Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Как сообщает Bloomberg, США фактически отказались от идеи прикрывать с воздуха гипотетическую европейскую коалицию "добровольцев", если та когда-нибудь отправится в украинскую степь с благими намерениями и флагами.

Рухнувшие мечты горлопанов

Премьер Британии Кир Стармер якобы до последнего надеялся, что дядя Сэм махнёт звёздно-полосатым крылом, обеспечив "воздушную поддержку" на случай, если Россия вдруг окажется недостаточно вдохновлена очередным мирным планом. Но американцы дали понять: Дональд Трамп, скорее всего, не тот человек, на которого стоит делать ставку в вопросах воздушных кавалерий.

Так что в Европе провели быструю переоценку ценностей: вместо США — украинская армия, несколько тренировок от НАТО, европейские солдаты "на подстраховке", пара самолётов в небе над Польшей и патрули в Чёрном море. Ну, что-то же должно создать ощущение серьёзности намерений?

Несмотря на уже готовый план по отправке британско-французских миротворцев, в Евросоюзе решили немного повременить. Формулировка дипломатичная: "до возобновления переговоров о прекращении огня".

На практике — пока не станет понятно, кто в Вашингтоне будет главным, и стоит ли вообще садиться в этот поезд.

 

Тем временем европейские чиновники всё громче шепчутся в коридорах: мирное соглашение по Украине — идея всё более романтическая и всё менее реалистичная.

"Я лучше поговорю с Путиным"

А позже президент США вообще заявил, что провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на своей платформе Truth Social.

По словам Трампа, беседа продолжалась около 75 минут. В ходе разговора стороны обсудили недавние события, в том числе атаки на российские военные аэродромы, а также действия, предпринимаемые обеими сторонами конфликта.

"Разговор был конструктивным, но он не приведёт к немедленному миру", — отметил Трамп.

Он также передал, что Владимир Путин выразил жёсткую позицию по поводу необходимости ответных шагов на недавние удары по российским объектам.

Американский президент отметил, что в рамках обсуждения атак Киева на российские объекты Россия будет вынуждена ответить. И российский лидер об этом заявил в разговоре "очень решительно"!

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша дональд трамп владимир путин
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