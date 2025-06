Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ

Путин оставил открытыми ответы на вопросы, как и кому он ответит за теракты на железной дороге и диверсии против ядерной триады. Хорошо ли это, скоро станет ясно.

Путин не приостановил переговоры с Украиной

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Совбеза РФ о терактах 1 июня в Брянской и Курской областях озвучил свою позицию. Он назвал подрывы железнодорожных путей террористическими актами, решения о проведении которых принимались на Украине на политическом уровне, и они "были, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса".

"Это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а её спонсоры становятся пособниками террористов", — сказал Путин.

Он не отменил "переговорный процесс", а лишь засомневался в нём.

"Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чём говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?" — сказал президент.

Таким образом, пока это только риторические вопросы, хотя Путин признал, что новые теракты киевским режимом готовятся.

Трамп нервничал в разговоре с Путиным, опасаясь прямых вопросов

Реакция президента на атаки на стратегические бомбардировщики ВКС РФ, две из которых были результативными, стала понятной после состоявшегося телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Заметим, что последний нервничал — удалил свой пост в соцсети, потом вернул в том же виде. Об этом же свидетельствует его характеристика разговора как "хороший". Когда Трамп описывает разговор не как "великолепный" и не предъявляет России претензии, угрожая санкциями, это означает, что он прошёл плохо. И можно догадаться, почему.

Трамп заявил, что Путин обещал ему ответ Украине за атаку на аэродромы. Несомненно, решался вопрос и об ответе США, и был вопрос Путина в лоб: "Вы знали об операции СБУ ?" И ответ был отрицательным, собственно, он и звучал от администрации Трампа ранее.

И несомненно, Трамп знал, что Путин ему не поверит, не убеждал же президент США, что не имеет контроля над разведывательной системой своей страны, без помощи которой такие акции невозможны. Хотя такой вариант не исключён, и он очень опасен для РФ.

Каким будет ответ ВКС РФ — страх охватил Украину

Ситуация же крайне проста по сути: самолёты стратегической авиации по договорам СНВ должны находится на открытых местах, чтобы сторона противника могла за ними наблюдать. Представим себе, что некие дроны условных наркоторговцев поразили несколько таких самолётов на авиабазах США. Каким будет ответ Вашингтона? Безусловно, ЦРУ найдёт в сложившейся обстановке и обоснует "русский след", и Трамп пригрозит РФ использовать ядерное оружие в качестве ответного удара.

Зеркальной ситуацией США опасно провоцируют РФ, несомненно, Путин это донёс до Трампа, поэтому тот и нервничал. Ответ ВКС РФ, если он будет, должен быть таким, чтобы больше ни у кого на Западе не возникло даже мысли поощрять Украину на подобные акции. Здесь отметим, что молчание и риторические вопросы Путина отчасти полезны, потому что страх неизвестности сейчас царствует на Украине, особенно у её западных границ.

