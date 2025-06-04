Шойгу в Пхеньяне обсудит вопросы расширения военного участия КНДР в СВО. КНДР ждёт экономический бум

Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян для встречи с Ким Чен Ыном. РФ не останется в долгу за военную помощь, а поможет КНДР добиться экономического бума.

Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Сергей Шойгу

Шойгу приехал в Пхеньян, чтобы обсудить дальнейшее участие войск КНДР в СВО

Согласно официальным данным, секретарь Совета государственной безопасности России Сергей Шойгу в Пхеньяне намерен в этот раз:

почтить память северокорейских солдат, участвовавших в Курской битве;

обсудить реализацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с северокорейской стороной;

обсудить международные горячие точки.

"Стороны обсудят вопросы международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины", — сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

По данным ТАСС, визит в КНДР состоялся по указанию президента РФ Владимира Путина.

Если речь пойдёт об Украине, то, скорее всего, обсуждение затронет увеличение корейского военного контингента и его участие в операциях СВО, а также поставки в РФ боеприпасов и оружия.

В марте этого года обе стороны подтвердили участие военных КНДР в СВО на основе статьи 4 Договора о стратегическом партнёрстве, которая говорит о том, что "если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооружённого нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у неё средствами".

После Курской операции многие российские военкоры прямо делали ставку на увеличение численности корейского контингента (по западным источникам, до 10-12 тысяч бойцов), чтобы добиться перелома на некоторых участках фронта в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Опасение вызывала "международная реакция".

Военная мощь России стабилизировала обстановку на Корейском полуострове

Вторым пунктом международной повестки является, безусловно, ситуация на Корейском полуострове в связи с прошедшими в воскресенье, 1 июня, выборами президента Южной Кореи. Заметим, что после заключения договора о стратегическом партнёрстве провоцировать северных корейцев стало для Вашингтона и Сеула намного опаснее. В прошлом году поправки в Конституцию КНДР обозначили Южную Корею как враждебную страну, а президент Ким Чен Ын пригрозил применить ядерное оружие, если это будет необходимо.

Эта совокупность факторов привела к власти в Южной Корее гораздо менее воинствующего лидера. Ли Чжэ Мён подчеркнул, что предыдущему президенту "не нужно было провоцировать враждебность КНДР, России и Китая". Он пообещал поддерживать диалог с Пхеньяном и выступил против того, чтобы Южная Корея стала ядерной державой или просила США разместить там тактическое ядерное оружие.

Россия обеспечит экономический бум в КНДР

Также не исключено, что Шойгу приехал подготовить визит Кима в Москву, после чего союз двух стран, буквально скреплённый кровью, выйдет на более высокий уровень с целью не просто вывести КНДР из международной экономической изоляции, а обеспечить её реиндустриализацию. Уже сейчас РФ сделала в этом направлении немало поставками энергоресурсов и продовольствия, загруженностью корейских военных заводов, поступающей в КНДР валютой. В этом году в стране начнут работу 18 новых заводов по производству товаров повседневного спроса, продуктов питания и швейные фабрики. Продукцию будет покупать Россия, обеспечивая заказами и повышая уровень жизни населения. Будет развиваться туризм в КНДР, корейские рабочие будут работать в РФ.

КНДР станет не только мощной военной, но и экономически развитой страной, какой она была при поддержке Советского Союза в 70-е годы, занимая по уровню жизни населения в Северо-Восточной Азии второе место после Японии.

Уточнения

Пхенья́н (кор. 평양?, 平壤?, Пхёнъян) — столица и крупнейший город КНДР. Является административным, культурным и историческим центром страны.



Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я. Расположено в северной части Корейского полуострова и имеет сухопутную границу с Республикой Корея на юге (государства разделены демилитаризованной зоной), Китайской Народной Республикой на севере, Российской Федерацией на северо-востоке.

