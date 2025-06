Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат

26 февраля 2025 года в конгрессе США состоялись слушания, которые в нормальной стране стали бы государственным скандалом. Но не в Америке Байдена.

Перед Комитетом по иностранной помощи и федеральным программам дал показания Грег Роман - директор Ближневосточного форума. Его слова стали разоблачением не только политики последних двух демократических администраций, но и всей коррупционной логики американского "гуманитарного финансирования", за которым стоят конкретные интересы, схемы, миллиарды — и кровь.

"В курятнике — лиса"

"Я здесь, потому что в курятнике нашей системы помощи иностранным государствам обитает лиса", — начал Роман. Он прямо заявил: USAID* — Агентство США по международному развитию — направило более $2 миллиардов в руки структур, связанных с ХАМАСом, начиная с 7 октября 2023 года.

Среди этих организаций:

"Баядер" — гуманитарная структура в Газе, связанная с сыном Исмаила Хании — одним из главных организаторов бойни 7 октября;

"Ассоциация неограниченных друзей" (UFA) — чьи представители прямо заявляют о цели "очистить землю от еврейской нечисти";

Jamal Trust Bank (Ливан) — официально признан США как финансист "Хезболлы", но до этого успел получить американские доллары в рамках программ развития.

Согласно отчёту MEF, как минимум $122 млн из американских средств напрямую или косвенно попали к террористическим структурам. Причём эти деньги свалены в одну грантовую "кашу", где практически невозможно отследить конечного получателя.

Как это работает: механизм коррупционного "гуманитаризма"

Роман рассказал и о самой схеме: как эти деньги попадают в нужные (и часто кровавые) руки.

Программа предлагается "от имени демократии" — USAID, госдепа или под эгидой ООН.

Конгресс голосует — часть сенаторов и конгрессменов лоббирует пакет через комитеты, часто пользуясь связями с благотворительными фондами.

Члены семей, приближённые, фонды этих политиков становятся подрядчиками, получающими подряды, исследования, обслуживание программ. Всё - на деньги налогоплательщиков.

В итоге политики получают влияние, контроль над потоками, "моральную" обёртку — и доступ к чужим деньгам.

Вся эта система поощряет неразборчивость: главное — чтобы деньги шли через "свою структуру", а кому — это уже "второстепенно".

Как выразился Роман, "речь идёт не только о мошенничестве, растратах или злоупотреблениях. Это угроза национальной безопасности США".

Что получали лоббисты в конгрессе

Речь не только о коррупции — речь о выстроенной схеме политико-финансовой наживы, которая годами функционирует в Вашингтоне под прикрытием благотворительности и гуманитарной помощи. Каждый "грант", каждое "голосование за пакет помощи" — это не про людей, а про интересы.

Когда проходит новая программа финансирования:

подряд получают структуры, связанные с семьями, помощниками или бывшими сотрудниками самого конгрессмена;

то же самое получают консалтинговые фирмы, принадлежащие "друзьям кампании";

ну и фонды, куда через год после ухода из политики можно устроиться "советником" с шестизначной зарплатой.

Выходит, чтобы трудоустроить пару своих родственников или "сказать спасибо" нужным людям, конгрессмены были готовы пролоббировать и профинансировать любую войну или любой кризис — в том числе тот, где гибнут израильтяне, арабы, американские военные и мирные жители.

Это не политика — это торговля кровью за карьерные бонусы.

Почему Нетаньяху не любил Обаму и Байдена: Америка платила и нашим, и вашим

Израиль не раз предупреждал об этой схеме. При администрациях Обамы и Байдена политика была очевидна: поддерживать и Израиль, и тех, кто против него, чтобы держать Тель-Авив "на коротком поводке".

Нетаньяху — опытный политик, и именно по этой причине отношения с Обамой были холодными, а с Байденом — откровенно враждебными. Он понимал: нельзя строить мир с тем, кто одновременно финансирует и армию, и террористов, стреляющих по ней.

Финансирование ХАМАСа из Вашингтона было формально скрыто под гуманитарной оболочкой. Но по факту — американская администрация кормила террористов. И делала это осознанно.

Левый "гадюшник" и израильские активисты: что ещё не вскрыто

На фоне разоблачений всё громче звучит другой вопрос: сколько средств американские левые влили в израильское леворадикальное движение?

Какая доля грантов, "развитий" и "гуманитарных проектов" фактически использовалась для поддержки протестов против правого правительства Израиля, против ЦАХАЛа, против суверенитета Израиля в Иудее и Самарии?

Эти цифры ещё не обнародованы. Но они грядут. И когда они всплывут — станет ясно, что Израиль всё это время сражался не только с ХАМАСом, но и с левыми структурами, спонсируемыми Западом.

Пора наводить порядок: возможно, Трамп именно для этого и вернулся

Если кто-то и может перекрыть этот поток гнилых, коррумпированных и опасных программ, то это Дональд Трамп. Его жёсткая позиция против ХАМАСа, его открытая поддержка Нетаньяху и его стремление разоблачить левый госаппарат внутри США — всё это делает его возвращение надеждой на остановку финансирования террора руками Америки.

Пока что мы знаем только о $2 млрд. Но это, вероятно, лишь верхушка айсберга.

Заключение: от Газы до Майдана — одна и та же схема

Скандал с USAID* — это не ошибка. Это система. Она строилась годами. И эта система убивает людей — в Израиле, в Сирии, в Ираке и, возможно, однажды — в самих США.

Финансирование террора под видом гуманитарной помощи — преступление, которое должно быть разоблачено, расследовано и уничтожено.

Сегодня в открытом доступе появляется всё больше информации о том, что США вложили около $4 миллиардов в украинский Майдан — в форме "поддержки демократии", "развития гражданского общества" и других знакомых эвфемизмов. Эти деньги раздавались не напрямую — а по уже знакомой нам схеме: через гранты, фонды, консультантов, частные подрядчики, "друзей — друзей".

И теперь, понимая, как работает американская система финансирования — от террористов в Газе до "цветных" революций, неизбежно возникает логичный вопрос: а кто из американских конгрессменов или сенаторов хорошо заработал на Майдане?

Сколько из этих миллиардов реально дошло до Украины, а сколько осело по дороге — в фондах, институтах, лоббистских агентствах и предвыборных кассах? Кто продвигал эти программы? Кто обеспечивал им политическую защиту в комитетах? Кто потом "вышел" из политики — прямо в структуру, которая и получала этот грант?

Ответ на эти вопросы не просто важен. Он позволяет понять современную американскую политику — не как борьбу за ценности, а как борьбу за потоки.

Отсюда и весь нынешний раскол в США:

одни требуют остановить военные поставки, потому что поняли: за их счёт — и в прямом, и в переносном смысле — кто-то строит себе домик в Джорджии;

другие воют о защите демократии любыми средствами, потому что эта "демократия" давно стала просто коридором к многомиллиардным бюджетам, где главное — успеть пролоббировать, откатить, откусить.

И всё это — за счёт налогоплательщиков и жизней людей, которые гибнут не ради свободы, а ради чужой наживы.

Америка. Две политики — два интереса. И одна большая ложь

Возможно, в этой истории мы наконец подошли к главному: речь не только о коррупции, не только о войне, и не только о терроре. Речь — о двойной политике США, которая десятилетиями разыгрывалась на постсоветском пространстве. Политике, в которой правая рука Вашингтона не знала, что делает левая. Или — что хуже — знала, но делала вид, что нет.

На всём пространстве СНГ не осталось ни одной республики, куда бы не приехали представители госдепа с протянутой рукой и улыбкой "давайте дружить". Не осталось ни одной страны, где бы не работали американские НПО, громко говорящие о свободе прессы, правах человека, демократическом контроле и борьбе с коррупцией.

А в итоге — ни одной страны, где бы это не закончилось развалом, кризисом, кровью, а потом — тишиной.

Получается, одна часть американской системы действительно хотела "партнёрства", "стабильности", "дружбы". А другая, куда более влиятельная и хищная, хотела лишь одного: распила бюджета, продвижения "своих", создания ручных элит и контроля над местными СМИ, партиями и даже протестами.

Циничный "распил" под флагом демократии стал настоящей геополитической чумой. И именно он — а не свобода, не западные ценности, не народные восстания — породил то, что мы сегодня наблюдаем:

взрывоопасные качели "любви и ненависти" в Азербайджане;

развороты на 180 градусов в политике Грузии;

отравленную атмосферу вокруг Белоруссии;

медленные, но нарастающие катастрофы в республиках Средней Азии.

Все эти процессы — не просто следствие внешней политики США. Это последствия двух разных Америк, которые пришли в регион одновременно:

одна — с дипломатами, предложениями и реальным интересом в сотрудничестве;

другая — с "грантоедами", лоббистами, политтехнологами, которые говорили от имени США, но действовали в интересах своего кармана, своей структуры, своей карьеры.

И вот именно эта вторая Америка — и есть настоящая угроза миру, не только на Ближнем Востоке, но и по всему бывшему СССР. Это не "ошибка". Это — построенная система, где демократия — это товар, а свобода — ширма для расчётов и влияния.

