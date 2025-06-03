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Любовь Степушова

Президент Лула станет свидетелем на процессе против зачинщиков войны на Украине

4:31
Мир

Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о желании Байдена "уничтожить Россию". Это свидетельство для нового Нюрнберга.

Президент Бразилии Лула да Силва
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki by Palácio do Planalto from Brasilia, Brasil - 01.01.2023 - Solenidade de Posse Presidencial 39º presidente do Brasil, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=128138384
Президент Бразилии Лула да Силва

Трамп не может указывать БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва (Лула) дал интервью изданию Le Monde, в котором посоветовал коллеге из США Дональду Трампу не лезть в дела других стран, а позаботиться об американцах.

"Трамп был избран, чтобы управлять Соединенными Штатами, а не править миром. Он имеет право высказываться, но это не дает ему полномочий вмешиваться в дела других стран и не уважать их суверенитет, а также ставить под сомнение многосторонность, рискуя ввергнуть мир в хаос. Пусть он сначала позаботится об американцах", — сказал Лула.

Как президент страны-председателя БРИКС он прокомментировал угрозу Трампа ввести 100% тарифы на страны, которые попытаются отказаться от доллара. По мнению Лулы, никто не собирается "запрашивать разрешение Вашингтона на выбор валюты, которую мы считаем наиболее подходящей для ведения нашей торговли". Потому что на долю БРИКС сейчас приходится 39% мирового ВВП и более половины населения планеты.

"Мы стали незаменимым экономическим и политическим игроком. Речь идёт не о том, чтобы выступать за Трампа или против него. Единственная цель Глобального Юга — это рост и развитие. У БРИКС нет врагов, и они не нужны", — отметил президент.

Лула разоблачает намерение Байдена уничтожить Россию

По войне на Украине бразильский президент занимает позицию, что "виноваты оба". Претензия к президенту РФ Владимиру Путину следующая: "Ни одна страна не имеет права вторгаться на территорию другой, особенно когда ещё есть возможности для переговоров". Отметим, что возможностей уже не было, и Путин упредил наступление ВСУ на Донбасс буквально на месяц. К Владимиру Зеленскому Лула подтвердил прежние претензии, высказанные в интервью The Time: "он хотел войны, а если бы не хотел войны, он просто бы сказал, что Украина не вступит в НАТО". И тут же президент Бразилии высказал коронную мысль интервью:

"Однако Запад также несёт определенную ответственность. Джо Байден, с которым я много говорил об этом, считал, что Россию нужно уничтожить", — сказал Лула.

По сути, это конфиденциальная информация и свидетельство, которое может быть представлено в суде — брошено прямое обвинение глобалистам и названа причина СВО на Украине — движение НАТО на Восток с целью уничтожить РФ. Поэтому пересказа интервью в западной прессе нет.

Далее президент Бразилии характеризует операцию Израиля в Газе как "массовое убийство, геноцид мирных жителей с использованием очень изощрённых военных сил". В отношении действий ВС РФ на Украине таких оценок не звучит, и это диссонирует с мнением в западных СМИ.

Лула считает, что ООН должна восстановить свою роль посредника в конфликтах, потому что сегодня её решения игнорируются, а Организация фактически парализована. При этом Бразилия поздравила немку Анналену Бербок с избранием на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При ней точно объективности, так нужной посредникам, ждать не приходится.

Лула дорожит отношениями с Россией

Из интервью ясно, что крупнейшая экономика Латинской Америки достаточно суверенна, чтобы вести свою линию. Понятно также, что США уже не в тех кондициях, чтобы командовать на своём "заднем дворе". Потому что появился такой спонсор как Китай, откуда Лула недавно привёз инвестиций на 4 млрд долл. Китай уже является основным торговым партнером Бразилии, а США — только на втором месте. Тарифная война США с Китаем только увеличит этот отрыв.

Отношениями с Россией Лула дорожит, поэтому он приехал в Москву, чтобы отметить 80-летие победы над нацизмом.

"Бразилия поддерживает прочные торговые отношения со страной, из которой мы, в частности, импортируем дизельное топливо и удобрения", — сказал он в интервью.

Также Бразилия поддержала строительство системы позиционирования ГЛОНАСС в Латинской Америке.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы брикс украина бразилия интервью
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