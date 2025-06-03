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Дмитрий Плотников

Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух

3:35
Мир

Накануне в Стамбуле прошёл второй раунд переговоров между Россией и Украиной, где стороны обсудили гуманитарные вопросы: пленных, детей и как бы помягче организовать обмен "людьми, а не заявлениями".

Владимир Мединский
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Мединский

Украина, по словам главы офиса президента Андрея Ермака, передала России список сотен детей, которых, по логике, стоило бы вернуть. Российская сторона получила список из 339 фамилий от Украины.

Дешёвые постановки от хунты

Мединский отметил, что каждая ситуация из списка будет рассмотрена индивидуально. За последнее время, по данным российской стороны, было возвращено 101 ребенок. Украина вернула около 20 детей. Кстати, мы, между прочим, детей возвращаем — если, конечно, находятся те самые законные представители. Тут у нас строго по букве гуманитарного права, только без лишней огласки.

А далее прозвучало то, что можно назвать вершиной дипломатической изящности. Глава российской делегации Владимир Мединский, по данным The Economist, якобы попросил не устраивать "представление для бездетных европейских старушек". Ясно, что в Киеве кто-то вообще мало волнуется из-за каких-то детей. Главное — чтобы побольше лжи и пафоса.

Затем Владимир Зеленский сообщил, что прошёл обмен документами, Турция снова старается как может, и где-то на горизонте маячит новый обмен пленными. Министр обороны Украины Умеров готовит подробный отчёт, возможно — с картинками и графиками, чтобы всем всё стало ясно. Турецкие источники уточняют: никто ни о чём толком не договорился, но все сидели красиво, хоть и недолго — всего чуть больше часа.

Рукопожатий не было. Очевидно, не до рукопожатий, когда вокруг столько поводов для недоверия к Киеву. По мнению наблюдателей, прогресса не случилось — зато случился Мединский, и это, возможно, запомнится надолго.

Наш меморандум

А если серьёзно, то российская сторона передала Украине меморандум, который был подробно проработан. Украинская делегация взяла документ на рассмотрение.

Вторая часть меморандума касается возможных путей прекращения огня. Россия в одностороннем порядке планирует передать Украине около 6 тысяч тел погибших военнослужащих.

Также достигнута договоренность об обмене тяжелоранеными и тяжелобольными военнослужащими по формуле "всех на всех". Для осуществления обменов будут созданы совместные медицинские комиссии. Обмены планируется проводить на регулярной основе.
Россия предложила Украине локальное прекращение огня на 2-3 дня в отдельных районах, чтобы обеспечить возможность сбора тел погибших.

По утверждению Мединского, потери среди украинских военнослужащих на поле боя выше, поскольку российские силы находятся в наступлении.
Украина рассматривает инициативу по прекращению огня.

Вывод

Итак, когда будет следующий раунд переговоров? Утверждается, что 20-30 июня. Да и зачем нам торопиться? Сейчас у России стратегия: медленно, методично изматывать противника, нагнетать давление и изображать переговорную активность. Главное — не попасться на украинские дипломатические крючки. Они же всё время с наживкой.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы турция стамбул владимир зеленский владимир мединский
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