Паника на Западе: русским осталось 12-15 километров до города Сумы, что дальше?

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Пока в США мучительно измеряют, сколько же терпения осталось у Дональда Трампа, российские войска тем временем незаметно подходят всё ближе к Сумам.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бойцы ВС РФ

Вопреки ожиданиям, что Трамп вот-вот взорвётся, терпение его "кончилось" — и об этом теперь рассказывают не только традиционно недовольные антитрамповские СМИ с анонимными "друзьями в Белом доме", но и сам американский посол в Турции Том Барак, не стесняясь открыто говорить об этом в интервью NTV.

Куда делось терпение Трампа

"У президента Трампа больше нет терпения — нельзя сказать, что он вообще был слишком терпеливым. С участием Турции и решением ряда мелких вопросов может состояться встреча на высшем уровне. Думаю, мы найдём решение, которое устроит всех", — пообещал дипломат, словно речь шла о совместном походе за пивом, а не о международном кризисе.

Когда у посла поинтересовались, как же президент США относится к идее турецкого президента Эрдогана провести четырехстороннюю встречу с ним, Путиным, Зеленским и Трампом, он без запинки заявил, что Турция может сыграть ключевую роль в организации этого "грандиозного саммита".

Но, конечно, дипломат учтиво уточнил, что хотя он и не может говорить от лица Трампа, встреча должна быть "содержательной", с "эффективными решениями" и гарантией "безопасности" — иронично, ведь пока все ждут этих чудесных решений уже много месяцев.

Паника на Западе

Тем временем, Американский институт изучения войны, вечный источник тревожных новостей с украинского фронта, сообщает: российская армия уже почти дышит в спину Сумам. Говорят, что войска приблизились на 12-15 километров — вот-вот смогут заглянуть туда с помощью ствольной артиллерии.

"Россияне, вероятно, увеличат удары дронами и артиллерией по городу, чтобы поддержать наступление", — громогласно заявляют эксперты, которые, кажется, не прочь напугать публику новыми драмами.

Однако, по их же словам, захватить город в ближайшем будущем у России не получится — после Мариуполя ни один крупный украинский город с населением свыше 100 тысяч так и не пал. Видимо, Сумы — это такой "крепкий орешек".

Некоторые политологи объясняют происходящее как зеркальное отражение прошлогодних действий Украины, мол, Путин просто повторяет Зеленского. Если летом прошлого года ВСУ шагнули в Курскую область, то теперь Россия решила взять реванш, создав буферную зону на Сумщине — ничего личного, просто "занять территорию для переговоров".

"Цель — взять больше земли, чтобы потом обменять её на оставшиеся части Донбасса и других областей, о чём недавно была официально заявлено в меморандуме. Если это так, Путин явно торопится", — добавляют эксперты, намекая, что в этом театре абсурда ставки и правила игры весьма своеобразные.

Вывод

Вот так, пока в Вашингтоне взвешивают каждую минуту терпения Трампа, российские войска планомерно двигаются вперед — а дипломатия напоминает напряжённый сериал с большим количеством интриг, ожиданий и обещаний, которые вряд ли сбудутся в ближайшее время.