Итоги переговоров в Стамбуле: адекватность Мединского и надутые щёки укроминистра Умерова

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Итак, состоялся второй раунд "новых" переговоров с Киевом.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что в ходе переговоров в Стамбуле российская делегация передала украинской стороне меморандум и достигла ряда гуманитарных договорённостей, в том числе о масштабном обмене военнослужащими.

Согласно его заявлению, меморандум состоит из двух частей. Первая касается возможных шагов к достижению долгосрочного мирного соглашения, вторая — путей для прекращения огня. По словам Мединского, документ содержит несколько вариантов развития событий.

Украинская сторона взяла меморандум на изучение.

Кроме того, российская сторона в одностороннем порядке намерена передать Украине около 6 тысяч тел замороженных погибших украинских военнослужащих. Передача запланирована на следующую неделю. Также достигнута договорённость об обмене тяжелоранеными и тяжело больными военнослужащими по формуле "всех на всех". Аналогичная схема будет применена к обмену военнопленными в возрасте до 30 лет. По предварительным оценкам, обмен охватит не менее тысячи человек с каждой стороны, точные цифры уточняются.

Для координации этих обменов планируется создать постоянные медицинские комиссии, которые смогут вести работу напрямую, вне рамок крупных дипломатических переговоров. Мединский подчеркнул, что основной результат встречи — это движение к возвращению живых и погибших военнослужащих.

Несомненно, что подобные усилия оправданы ради каждого человека, чьё возвращение возможно.

Без президентов — не играем: Умеров выдвинул условия для продолжения переговоров

Министр обороны Украины Рустем Умеров дал понять, что у них всё "по-взрослому": никаких больше встреч "на уровне смертных" — теперь только с президентами, желательно с участием кого-нибудь вроде Трампа для солидности. Делегации, мол, своё отработали, теперь сцена — за главными актёрами.

На брифинге в Стамбуле Умеров сообщил, что диалог с российской стороной имеет смысл только как разогрев перед "большим политическим концертом" с участием лидеров стран. Надутые губы обиженки, по всей вероятности, теперь будут сопровождать киевскую делегацию всё время.

"Мы твёрдо уверены, — заявил министр с видом режиссёра, готовящего финальный акт, — что все важные вопросы можно решить исключительно на уровне лидеров. И не каких-нибудь там, а самых настоящих — желательно с американским флагом на лацкане. Мы предложили России устроить эту встречу до конца месяца — с 20 по 30 июня. Всё удобно, красиво, успевают даже майки погладить".

"Мы за серьёзный подход, — добавил он. — Надо начинать с понятного: прекратить огонь, устроить пару гуманитарных акций, ну и уже тогда — к переговорам. Если Россия и правда хочет мира — вперёд, делайте шаг. Если нет — мир снова "грозно прищурится" и наложит ещё одну партию санкций. Возможно, на те, кто уже под санкциями".

В общем, Украина обозначила, что продолжит обозначать, что готова к миру. При одном условии: если в комнате будет не меньше трёх президентов, хорошее освещение и желательно камера CNN. А пока — пауза, репетиция, готовим сцену.