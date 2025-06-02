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Дмитрий Плотников

Утечка века: Киев сначала сел за стол переговоров, а потом выбросил его в окно

4:05
Мир

Переговоры с украинской стороной, как выясняется, — это не столько дипломатия, сколько имитация здравого смысла на экспорт.

Долмабахче
Фото: commons.wikimedia.org by David Berkowitz from New York, NY, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Долмабахче

Не успела делегация Зеленского допить турецкий кофе, как украинские и западные СМИ бодро вывалили в сеть полный текст меморандума с их "условиями перемирия". Несмотря на договорённость о неразглашении. Ну а что — война войной, а пиар по расписанию.

Очередные хотелки

По факту, документ совпал с тем, что ранее слили Reuters.

И вот, чего они там понапридумывали:

  • Про нейтралитет, НАТО и ЕС — не забудем. Киев в очередной раз напомнил, что судьбу его внешней политики решают дяди в Брюсселе и Вашингтоне, а не здравый смысл и география.
  • Перемирие — на 30 дней, дальше посмотрим. Линию разграничения, естественно, будут контролировать некие "третьи страны", то есть опять же кто-то, но точно не мы.
  • "Обмен всех на всех", ну и заодно гарантии безопасности от всего, включая здравый смысл. А ещё — обязательства предотвратить будущие конфликты. Возможно, путём телепатии.
  • Линия соприкосновения — просто стартовая точка. Все утраченные территории Киев признавать отказывается, но предлагает поговорить. Долго. Лучше с перерывом на чай.
  • Санкции могут быть ослаблены, но только если Россия сама заплатит за восстановление Украины из своих замороженных активов. Как говорится, и рыбку съесть, и на танке покататься.
  • Путин и Зеленский должны встретиться лицом к лицу, при участии США и ЕС, где Украина собирается потребовать репарации. Потому что почему бы и нет.

Между тем, переговоры в Стамбуле всё-таки прошли. Продлились чуть больше часа. Велись, кстати, на русском — ну хоть что-то рациональное. На первом раунде украинцы ещё пользовались переводчиком. Видимо, чтобы было легче делать вид, что не понимают, что им говорят.

 А теперь — немного о честности: несмотря на договорённость о неразглашении, украинская сторона радостно публикует текст меморандума, словно меню в кафе.

Тут тебе и репарации, и возврат активов, и незыблемый курс в НАТО, и ничего не отдадим, но всё получим. Всё в лучших традициях желаемого, выдаваемого за действительное. В этой ситуации делегации России остаётся либо сохранять дзен, либо честно встать из-за стола и сказать: "Спасибо, цирк окончен. Клоуны могут собираться обратно в гримёрку".

Ведь если партнёр по переговорам демонстративно вытирает ноги о договорённости — как-то сложно обсуждать мир.

Между делом, министр обороны Украины Рустем Умеров — тот самый, что опаздывает на встречи с российской делегацией — проигнорировал вопрос RT о погибших мирных жителях России.

"Я несколько раз выкрикнул им вопросы. Готовы ли они выразить соболезнования о погибших гражданских и детей после атаки", — рассказал корреспондент RT Игорь Жданов.

Журналист Константин Придыбайло добавил, что Умеров им отвечал по-английски очень тихо — так тихо, что никто ничего не расслышал. Возможно, это новая форма дипломатии: "Извините, мы вас не слышим и не хотим".

А глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев передал Москве список "сотен украинских детей", требуя их вернуть. Что именно это значит — никто, как обычно, не пояснил. Но звучит громко, а значит — в ленту.

Финальный аккорд от Владимира Зеленского, который с видом режиссёра, готовящего трогательную сцену, сообщил: стороны обменялись документами и готовят новый обмен пленными.

Вот такой "мирный процесс" по-украински. На эмоциях, с утечками, опозданиями и тихими ответами. Только без ответственности.

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Умеров в Стамбуле не стал отвечать на вопрос об атаках по территории России
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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