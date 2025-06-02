Переговоры с украинской стороной, как выясняется, — это не столько дипломатия, сколько имитация здравого смысла на экспорт.
Не успела делегация Зеленского допить турецкий кофе, как украинские и западные СМИ бодро вывалили в сеть полный текст меморандума с их "условиями перемирия". Несмотря на договорённость о неразглашении. Ну а что — война войной, а пиар по расписанию.
По факту, документ совпал с тем, что ранее слили Reuters.
И вот, чего они там понапридумывали:
Между тем, переговоры в Стамбуле всё-таки прошли. Продлились чуть больше часа. Велись, кстати, на русском — ну хоть что-то рациональное. На первом раунде украинцы ещё пользовались переводчиком. Видимо, чтобы было легче делать вид, что не понимают, что им говорят.
А теперь — немного о честности: несмотря на договорённость о неразглашении, украинская сторона радостно публикует текст меморандума, словно меню в кафе.
Тут тебе и репарации, и возврат активов, и незыблемый курс в НАТО, и ничего не отдадим, но всё получим. Всё в лучших традициях желаемого, выдаваемого за действительное. В этой ситуации делегации России остаётся либо сохранять дзен, либо честно встать из-за стола и сказать: "Спасибо, цирк окончен. Клоуны могут собираться обратно в гримёрку".
Ведь если партнёр по переговорам демонстративно вытирает ноги о договорённости — как-то сложно обсуждать мир.
Между делом, министр обороны Украины Рустем Умеров — тот самый, что опаздывает на встречи с российской делегацией — проигнорировал вопрос RT о погибших мирных жителях России.
"Я несколько раз выкрикнул им вопросы. Готовы ли они выразить соболезнования о погибших гражданских и детей после атаки", — рассказал корреспондент RT Игорь Жданов.
Журналист Константин Придыбайло добавил, что Умеров им отвечал по-английски очень тихо — так тихо, что никто ничего не расслышал. Возможно, это новая форма дипломатии: "Извините, мы вас не слышим и не хотим".
А глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев передал Москве список "сотен украинских детей", требуя их вернуть. Что именно это значит — никто, как обычно, не пояснил. Но звучит громко, а значит — в ленту.
Финальный аккорд от Владимира Зеленского, который с видом режиссёра, готовящего трогательную сцену, сообщил: стороны обменялись документами и готовят новый обмен пленными.
Вот такой "мирный процесс" по-украински. На эмоциях, с утечками, опозданиями и тихими ответами. Только без ответственности.
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