Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву?

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Переговоры в Стамбуле должны были закончиться ультиматумом Киеву или объяснением, почему Россия до сих пор "не начала", когда давно надо уже заканчивать.

Фото: Telegram-канал губернатора Брянской области А. Богомаза by Александр Богомаз is licensed under https://t.me/avbogomaz/12712 Теракт на железной дороге Брянская область

Переговоры в Стамбуле не могли изначально быть результативными

Переговоры в Стамбуле были организованы по хотению и повелению президента США Дональда Трампа. Его интересы видятся как бизнес-интересы — потрачено 300 млрд долларов на подарки Украине и надо бы начинать осваивать месторождения полезных ископаемых, которые США отдал за "спасибо" Владимир Зеленский. Поэтому сказано было: договаривайтесь, а иначе… Иначе — тоже было озвучено: России — "адские санкции", Украине — отказ от военной помощи или даже "я выхожу из проекта", — сказал Трамп.

Для Украины угрозы более чем грозные, но для РФ — совсем не очевидные, здесь больше роль играла "морковка" — совместные проекты, снятие санкций на "Россельхозбанк", признание Крыма российским, что некоторым образом увеличивало доходы и безопасность РФ. Последнее, например, выводило НАТО и Украину из претензий на восточную часть Чёрного моря. Это много, но не критично. Поэтому РФ пошла на переговоры с другим настроением нежели Украина: получится — хорошо, нет — будем продавливать путём СВО свой план.

Теракт в Брянске должен был изменить подходы Москвы к переговорам

Но всё изменилось после вчерашнего дня, 1 июня, когда был устроен самый настоящий теракт на железной дороге в Брянской области. Не диверсия, а именно теракт — взорвали заминированный мост таким образом и в такой момент, чтобы он раздавил пассажирский поезд. Это уже никак нельзя игнорировать (как было сделано по "Крокусу"), поэтому надо было выходить из "Стамбула" и объявлять войну международному терроризму. Но в Думе промолчали, а в Кремле решили ехать на переговоры к тем, кто полтора года совместно с западными разведками разрабатывал операцию "Паутина" — проверку воздушной составляющей российской ядерной триады. И ведь почти получилось. Теперь там знают, как можно (условно и буквально говоря) разрушить российский ядерный щит — не баллистической ракетой, а украинскими дронами, пущенными из российских фур диверсантами.

Украина приехала в Стамбул воодушевлённая "унижением русских". А Россия приехала туда не очень понятно, с какими намерениями, так как никто из руководства не высказался после Брянска.

Игнорировать заявления Рютте — смерти подобно

Зеленский убеждал сегодня, 2 июня, на саммите "будапештской девятки" в Литве, что Россию можно победить "лучшим оружием" и "более сильными тактическими решениями".

"Наша вчерашняя операция "Паутина" это доказала", — сказал он.

Там же генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил что путь Украины в альянс необратим и её членство в организации не является частью мирных переговоров с Россией.

"У Украины будет всё необходимое, чтобы выиграть борьбу и положить конец этой ужасной агрессивной войне, начатой ​​Россией", — заявил Рютте.

Недооценивать такие заявления — смерти подобно. Может быть, пора перестать оглядываться на то, что скажет "хороший полицейский" Трамп, который не заметил теракт в Брянской области? А телекомпания CNN сообщила, что глава Пентагона Пит Хегсет наблюдал за атакой украинских дронов на российские военные аэродромы вчера, 1 июня, в прямом эфире. Значит, был в курсе?

Ситуацию может исправить только ультиматум Украине, очень надеемся, что он произнесён в Стамбуле. На словах главой российской делегации Владимиром Мединским озвучено, что Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта". Это опять — пас Трампу.

Переговоры с Киевом не ко времени и никогда не будут таковыми. Война закончится только тогда, когда Украина прекратит своё существование.

Уточнения

Стамбу́л (тур. İstanbul [isˈtanbuɫ] , ранее известный как Византий (греч. Βυζάντιον), затем как Константинополь (греч. Κωνσταντινούπολις [konstandiˈnupolis]), в древнерусских источниках упоминается как Царьград) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.



Ки́ев (укр. Київ, МФА: ) — столица и крупнейший по населению город Украины, город со специальным статусом.

