Переговоры по-украински: как опоздать, надеть форму и всё испортить

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Переговоры в Стамбуле между Украиной и Россией начались… ну, когда-то начались. С полуторачасовым опозданием.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Почему? А потому что министр обороны Украины Рустем Умеров, как истинный джентльмен дипломатии, предпочёл чаепитие с главой МИД Турции.

Переговоры? Да подождут. Вежливость — это для слабаков.

Сначала — получить инструкции!

"Это что, турецкий тайм-менеджмент такой — по-восточному неторопливый? Или украинские переговорщики снова решили блеснуть характером и показать, кто тут главный по графикам?" - в недоумении российский телеведущий Артём Шейнин, очевидно впервые столкнувшийся с украинской дипломатической школой имени "Зачем приходить вовремя, если можно эффектно опоздать".

Экс-украинец Михаил Павлив, ныне живущий в России, быстро раскусил приём: "Если хочешь сразу вывести собеседника из себя — опоздай. Это классика. Метод "ждать на нервах” работает безотказно. Особенно, если ты ещё и меморандум принесёшь исключительно на английском и украинском. На русском? Вы что, это же почти признание в адекватности!".

Политолог Сергей Марков тоже не остался в стороне: "Это не просто хамство. Это хрестоматийное, методическое, намеренное хамство. Делегация в военной форме? Меморандум без перевода? Это уже не переговоры, а косплей-перформанс "мы хотим мира, но только если он капитулирует".

Между тем бывший приближённый Владимира Зеленского, ныне сидящий не на переговорах, а на нарах, Александр Дубинский саркастично заметил: "Ночь в Киеве выдалась на удивление тихой — значит, Москва всё ещё делает ставку на дипломатию. Но расслабляться не стоит — после чая и танцев с бубном в Стамбуле, как бы не прилетело от "разочарования результатами переговоров".

Демократия с украинским акцентом

А почему нет самого Зеленского там? Напомним, 20 мая 2024 года в Украине случилось нечто историческое: истёк срок его полномочий. Но вместо того чтобы попрощаться с Банковой, Зеленский просто остался — потому что может. Военное положение, знаете ли, волшебная штука. Оно и выборы отменяет, и объяснять ничего не надо.

Правда, мелочь — Конституция — утверждает, что мандат даётся на пять лет. Но ведь кто сегодня читает Конституцию, особенно когда можно смотреть вечерние обращения?

Статья 108 говорит, что президент остаётся до вступления в должность новоизбранного. Проблема только в том, что новоизбранного никто не избирал. И вроде бы Зеленский больше не совсем президент, но и не совсем не президент. Такая себе правовая шрёдингерщина: мандата нет, но власть есть.

Ну а Конституционный суд? Его изолировали от внешнего мира, чтобы вдруг не сказал чего лишнего. Говорят, судьи теперь изучают законы при свечке и шёпотом.

Венецианская комиссия ещё в 2021 году, предвидя такие политические кульбиты, вежливо заметила: хотите продлевать власть — придумайте чёткие сроки, парламентский контроль, рамки. На что в Киеве, видимо, ответили молчанием и очередным селфи с бункера. Ни рамок, ни контроля, ни выборов. Но зато "стабильность".

Социология тоже портит картину: 60% граждан хотят выборов (какая дерзость!), доверие к Раде — на уровне комнатной температуры. Но пока всё можно объяснить "особым временем". Ну не сейчас же заниматься ерундой вроде демократии, когда дроны жужжат, а ТЦК охотятся на граждан в прямом эфире.

И тут срабатывает вечный трюк: повтори по телевизору десять раз, что "всё по закону" — и оно внезапно станет правдой. Эффект "иллюзии правды". Если выборов нет, значит, они и не нужны. Главное — транслировать правильный нарратив. А то, что демократия без выборов — это как борщ без свеклы, — ну кому это интересно?

Вывод

На международной арене выглядит всё это, мягко говоря, странно. Формально вроде как легитимность осталась, но на практике — управляет человек с просроченным мандатом и армейским флером. Такое себе "временное исключение" на неопределённый срок. Звучит почти как сюжет из латиноамериканской политической драмы, только без танцев.

И если продолжать в том же духе, то скоро и идея западной демократии в украинском исполнении будет восприниматься как анекдот. Потому что однажды надо будет ответить на простой вопрос: а кто вообще дал вам власть? И вот тут наступает неловкая тишина…