Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Переговоры по-украински: как опоздать, надеть форму и всё испортить

4:58
Мир

Переговоры в Стамбуле между Украиной и Россией начались… ну, когда-то начались. С полуторачасовым опозданием.

Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии
Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Почему? А потому что министр обороны Украины Рустем Умеров, как истинный джентльмен дипломатии, предпочёл чаепитие с главой МИД Турции.

Переговоры? Да подождут. Вежливость — это для слабаков.

Сначала — получить инструкции!

"Это что, турецкий тайм-менеджмент такой — по-восточному неторопливый? Или украинские переговорщики снова решили блеснуть характером и показать, кто тут главный по графикам?" - в недоумении российский телеведущий Артём Шейнин, очевидно впервые столкнувшийся с украинской дипломатической школой имени "Зачем приходить вовремя, если можно эффектно опоздать".

Экс-украинец Михаил Павлив, ныне живущий в России, быстро раскусил приём: "Если хочешь сразу вывести собеседника из себя — опоздай. Это классика. Метод "ждать на нервах” работает безотказно. Особенно, если ты ещё и меморандум принесёшь исключительно на английском и украинском. На русском? Вы что, это же почти признание в адекватности!".

Политолог Сергей Марков тоже не остался в стороне: "Это не просто хамство. Это хрестоматийное, методическое, намеренное хамство. Делегация в военной форме? Меморандум без перевода? Это уже не переговоры, а косплей-перформанс "мы хотим мира, но только если он капитулирует".

Между тем бывший приближённый Владимира Зеленского, ныне сидящий не на переговорах, а на нарах, Александр Дубинский саркастично заметил: "Ночь в Киеве выдалась на удивление тихой — значит, Москва всё ещё делает ставку на дипломатию. Но расслабляться не стоит — после чая и танцев с бубном в Стамбуле, как бы не прилетело от "разочарования результатами переговоров".

Демократия с украинским акцентом

А почему нет самого Зеленского там? Напомним, 20 мая 2024 года в Украине случилось нечто историческое: истёк срок его полномочий. Но вместо того чтобы попрощаться с Банковой, Зеленский просто остался — потому что может. Военное положение, знаете ли, волшебная штука. Оно и выборы отменяет, и объяснять ничего не надо.

Правда, мелочь — Конституция — утверждает, что мандат даётся на пять лет. Но ведь кто сегодня читает Конституцию, особенно когда можно смотреть вечерние обращения?

Статья 108 говорит, что президент остаётся до вступления в должность новоизбранного. Проблема только в том, что новоизбранного никто не избирал. И вроде бы Зеленский больше не совсем президент, но и не совсем не президент. Такая себе правовая шрёдингерщина: мандата нет, но власть есть.

Ну а Конституционный суд? Его изолировали от внешнего мира, чтобы вдруг не сказал чего лишнего. Говорят, судьи теперь изучают законы при свечке и шёпотом.

Венецианская комиссия ещё в 2021 году, предвидя такие политические кульбиты, вежливо заметила: хотите продлевать власть — придумайте чёткие сроки, парламентский контроль, рамки. На что в Киеве, видимо, ответили молчанием и очередным селфи с бункера. Ни рамок, ни контроля, ни выборов. Но зато "стабильность".

Социология тоже портит картину: 60% граждан хотят выборов (какая дерзость!), доверие к Раде — на уровне комнатной температуры. Но пока всё можно объяснить "особым временем". Ну не сейчас же заниматься ерундой вроде демократии, когда дроны жужжат, а ТЦК охотятся на граждан в прямом эфире.

И тут срабатывает вечный трюк: повтори по телевизору десять раз, что "всё по закону" — и оно внезапно станет правдой. Эффект "иллюзии правды". Если выборов нет, значит, они и не нужны. Главное — транслировать правильный нарратив. А то, что демократия без выборов — это как борщ без свеклы, — ну кому это интересно?

Вывод

На международной арене выглядит всё это, мягко говоря, странно. Формально вроде как легитимность осталась, но на практике — управляет человек с просроченным мандатом и армейским флером. Такое себе "временное исключение" на неопределённый срок. Звучит почти как сюжет из латиноамериканской политической драмы, только без танцев.

И если продолжать в том же духе, то скоро и идея западной демократии в украинском исполнении будет восприниматься как анекдот. Потому что однажды надо будет ответить на простой вопрос: а кто вообще дал вам власть? И вот тут наступает неловкая тишина…

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы рустем умеров сергей марков
Новости Все >
"Пустота, боль, грусть": Киркоров вышел на связь после затяжного молчания
Ваша квартира под угрозой: что может отнять жильё, даже если оно единственное
Опасный вирус в Турции: Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль
Покупка машины через интернет под угрозой: ФАС может всё запретить
Хитрость из прошлого века, которая делает картошку в два раза вкуснее и крупнее
От курьеров до комплектовщиков: в Удмуртии предлагают самые щедрые зарплаты старшеклассникам и студентам этим летом
Ограбленный в Москве рэпер Tyga согласился записать трек с Марго Овсянниковой
Мытьё рук — это не просто: открытие, которое перевернёт представление о гигиене
Не свадьба, а сделка века: Безос прописал каждую деталь отношений
Откройте новые горизонты: 5 уникальных упражнений для рук без оборудования
Сейчас читают
Адам и Ева ни при чём: неизвестная популяция людей отделилась 40 000 лет назад
Наука и техника
Адам и Ева ни при чём: неизвестная популяция людей отделилась 40 000 лет назад Аудио 
Они снова вышли на берег: рыбы с ногами, которых природа не отпускает в воду
Домашние животные
Они снова вышли на берег: рыбы с ногами, которых природа не отпускает в воду Аудио 
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Красота и стиль
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Переговоры по-украински: как опоздать, надеть форму и всё испортить Дмитрий Плотников Глобалисты недооценили антиукраинские настроения в Польше, допустив победу Навроцкого Любовь Степушова Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где термометры завысят стрелки Игорь Буккер
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Последние материалы
"Пустота, боль, грусть": Киркоров вышел на связь после затяжного молчания
Ваша квартира под угрозой: что может отнять жильё, даже если оно единственное
Опасный вирус в Турции: Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль
Покупка машины через интернет под угрозой: ФАС может всё запретить
От курьеров до комплектовщиков: в Удмуртии предлагают самые щедрые зарплаты старшеклассникам и студентам этим летом
Ограбленный в Москве рэпер Tyga согласился записать трек с Марго Овсянниковой
Мытьё рук — это не просто: открытие, которое перевернёт представление о гигиене
Не свадьба, а сделка века: Безос прописал каждую деталь отношений
Откройте новые горизонты: 5 уникальных упражнений для рук без оборудования
Что слушали и читали в поездках на дачу: культура в электричке 80-х
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.