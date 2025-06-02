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Любовь Степушова

Глобалисты недооценили антиукраинские настроения в Польше, допустив победу Навроцкого

3:34
Мир » Европа » Евросоюз

Позиция новоизбранного президента Навроцкого по Украине, как главнокомандующего ВС Польши, не несёт глобалистам ничего хорошего.

Навроцкий в центре
Фото: commons.wikimedia.org by AUR Alianța pentru Unirea Românilor, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Навроцкий в центре

Навроцкий победил благодаря голосам антиукраинцев

1 июня в Польше прошёл второй тур президентских выборов. Победу одержал президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий — кандидат, поддерживаемый консервативной партией "Право и справедливость" (ПиС), которая является проамериканской даже при администрации Трампа. Его преимущество над кандидатом от партии "Гражданская платформа" (ГП) Рафалом Тшасковским (глобалист) составило чуть более 300 тысяч голосов — это ничтожное количество в 1% от общего числа проголосовавших.

Глобалисты упустили Польшу по недосмотру, недооценив антиукраинские настроения в стране, и это может им дорого стоить. В отличие от Леха Качиньского или Анджея Дуды Навроцкий не видит Украину в НАТО.

Именно с такой формулировкой он подписал соглашение с третьей политической силой страны — правой партией "Конфедерация", что и обеспечило ему её голоса и победу во втором туре. Навроцкий подчеркнул в одном из выступлений, что Украина не соответствует многим базовым стандартам НАТО, указав, в том числе, на высокий уровень коррупции. Такую позицию премьер от партии ГП Дональд Туск назвал "государственной изменой".

Польша выйдет из "коалиции желающих"

Навроцкий также заявил, что не отправит польские войска на Украину с "миссией по стабилизации", поэтому назревает конфликт в "коалиции желающих", в которую входят в Европе Франция, Германия, Великобритания и Польша. Для ПиС "коалиция желающих" априори подозрительна, потому что это не американская инициатива.

Польские аналитики прогнозируют, что Навроцкий предпримет успешную попытку дестабилизировать работу парламента — часть депутатов из нынешней коалиции выйдет из её состава, что приведёт к самороспуску сейма и досрочным выборам. В результате очень вероятной победы на них ПиС и хорошим результатом "Конфедерации" (которая считает Украину своим главным врагом, припоминая Волынскую резню) эти партии сформируют правительство, а новое антиукраинское парламентское большинство выведет Польшу из "коалиции желающих". Для России это был бы отличный вариант, отстегнувший от глобалистов сильную польскую армию.

Навроцкий не допустит раздела Польши?

В отношении РФ Навроцкий занимает ястребиные позиции своих предшественников. Как президент Института национальной памяти он известен разрушением мемориальных захоронений советских солдат и объявлен в РФ в розыск.

Навроцкий подчеркнул необходимость укрепления военных отношений с США и увеличения военных расходов до 5% ВВП. Он хочет, чтобы Польша стала участником программы Nuclear Sharing — программы обмена американским ядерным оружием с некоторыми странами НАТО. По его словам, необходимо увеличить в течение десяти лет количество подготовленных резервистов до 1 млн человек. Но при этом он обещает, что армия останется контрактной, призыва не будет. Хочется надеется, что четвёртого раздела Польши он не допустит, концентрируясь на борьбе с бандеровцами на Западной Украине.

Уточнения

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.

Глобализа́ция — процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы польша анджей дуда дональд туск лех качиньский президентские выборы
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