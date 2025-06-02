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Дмитрий Плотников

Медведев раскрыл план зелёной тли: как Зеленский хочет спастись через селфи с Трампом

3:11
Мир

Замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, неутомимый летописец эпохи и эксперт по метафорам, снова вышел на публику с разоблачением.

Дмитрий Медведев
Фото: commons.wikimedia.org by Government of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дмитрий Медведев

На этот раз под прицелом оказался Владимир Зеленский — ну кто же ещё. По мнению бывшего президента и нынешнего философа СБ РФ, украинский лидер отчаянно пытается устроить "дипломатический спид-дейтинг" с главами России и США не просто так, а с глубоким — почти многоходовочным — смыслом.

Медведев метафорично и очень точно назвал Зеленского "зелёной тлёй". В образе вредителя, мечтающего пообедать на листе международного признания, украинский экс-президент, по мнению Дмитрия Анатольевича, проделывает нешуточные манипуляции.

"Выборы? Какие выборы?"

По версии Медведева, Зеленский надеется, что фоточка с Трампом (а если крупно "свезёт", то и с Владимиром Путиным!) автоматически приравнивается к всенародному голосованию. Мол, если его приглашают в цивилизованные кабинеты, значит, и украинский мандат ему автоматически продлевается. Без урн, бюллетеней и всего этого демократического балета.

"Националистам — намёк"

Нынешняя стратегия, по мнению Медведева, — это тонкий намёк ультра-патриотам: "Ребята, не суетитесь, тля ещё нужна Европе. Сейчас — не время для Майдана. Подождите следующего сезона".

 

"Спонсоры любят, когда бюджет пилится ровно"

И, конечно же, важнейшая задача — обеспечить бесперебойную работу бюджетной мясорубки. Международные "покровители", по словам Медведева, якобы смотрят сквозь пальцы, пока получают свои бонусы. Всё как в хорошем сериале: ты — коррупция, мы — демократия, вместе — взаимопонимание.

"Неприкасаемый-подписант"

Ну и наконец — создать эффект "пока я у руля, трогать нельзя". Удобная штука: подписывать любые документы, заключать соглашения, обещать всё подряд — и быть уверенным, что потом никто за это не спросит. Ведь ты же "военный лидер", почти как Черчилль. Только без сигары.

Медведев в своём фирменном отточенном тоне всё это подытожил исторической отсылкой: мол, генералы фашистской Германии в мае 1945 года Йодль и Кейтель тоже когда-то думали, что участвуют в важных переговорах. А потом, как говорится, пришёл Нюрнберг — и оптимизм испарился. Они были повешены вместе с остальными военными преступниками Третьего рейха.

"История — это безжалостный дезинфектор", — точно подытожил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации.

Словом, Дмитрий Анатольевич снова на посту: метафоры расставлены, герои определены, мораль изложена. Осталось дождаться очередной главы мрачной украинской саги под рабочим названием: "Выборов нет, но вы держитесь!".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы дональд трамп владимир путин дмитрий медведев владимир зеленский
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