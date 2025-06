Америка кусает первой: Трамп как хищник мировой политики

После возвращения Дональда Трампа на пост президента США его внешняя и внутренняя политика приобрела ещё более агрессивный и односторонний характер. Несмотря на формальные обязательства как одного из гарантов международной стабильности и постоянного члена Совета Безопасности ООН, Соединённые Штаты демонстрируют последовательную линию на продвижение исключительно своих интересов.

Новый цикл трамповского правления можно охарактеризовать как попытку силового и политического "переформатирования" международных структур под нужды Вашингтона. Это проявляется в заявлениях, решениях и конкретных действиях президента, не стесняющегося критиковать международное право, оспаривать общие правила игры и подчинять международные организации логике национальной выгоды.

Уже в первые дни после инаугурации Дональд Трамп дал понять, что намерен сократить американские расходы за рубежом и начать "войну за экономию". На 90 дней были приостановлены проекты по линии Комитета по поддержке иностранных государств — шаг, который должен был сэкономить около 100 миллиардов долларов в год.

Однако, помимо экономического подтекста, эта мера носила ярко выраженный политический характер. Президент хотел продемонстрировать, что отныне все, кто рассчитывает на помощь США, должны обращаться напрямую к нему. Сам Трамп не скрывал этого подхода:

"Америка больше не будет дойной коровой для всех. Мы будем помогать только тем, кто уважает нас".

Трамп и ООН: кто платит, тот и заказывает музыку

Одним из главных объектов давления со стороны администрации Трампа вновь стала Организация Объединённых Наций. США традиционно вносят более 20% в её бюджет, и Трамп сделал акцент на том, что, вкладывая такие средства, Белый дом ожидает поддержки своих решений.

"Если мы платим — мы хотим благодарности", — сказал Трамп в одном из своих выступлений.

Это заявление хорошо иллюстрирует подход президента, в котором доминирует бизнес-логика: вклад должен давать отдачу.

Тем временем ООН сама по себе находится в кризисе. Многие страны либо не платят свои взносы, либо задерживают их, что создаёт серьёзные проблемы с финансированием. Бюджет раздут, размер штатов в структурах организации продолжает расти, и встаёт вопрос о срочной реструктуризации. Особенно остро стоит вопрос об оптимизации таких подразделений, как Департамент политических и миротворческих операций, Управление по гуманитарным вопросам, а также ЮНЕСКО и ЭКОСОС.

"Америка превыше всего": лозунг как стратегия

Внутри самой Америки Дональд Трамп сталкивается с давлением со стороны общественного мнения. Увеличение миграции, неспособность государства эффективно реагировать на стихийные бедствия, рост госдолга и затяжные последствия пандемии COVID-19 создали у избирателя запрос на "жёсткую руку". Ответом Трампа стал возврат к формуле "Америка превыше всего" — не только во внутренней политике, но и на международной арене.

Он неоднократно заявлял, что международные организации не имеют права диктовать Соединённым Штатам, как вести себя в вопросах обороны и внутренней безопасности.

"Они не будут нам указывать, что делать. Мы сами будем защищать Америку и её граждан", — подчёркивал президент.

Такой подход иллюстрирует явный отказ Вашингтона от международного права в пользу национального интереса и односторонних действий.

Национализм против глобализма

Будучи бизнесменом, Трамп придерживается взглядов, характерных для "зубастого капиталиста". Он явно симпатизирует националистическим тенденциям, противопоставляя их идеологии глобализма. Такой выбор объясняется выгодой для США: закрытие границ, введение пошлин, жёсткая миграционная политика позволяют защитить внутренний рынок, снизить конкуренцию и мобилизовать электорат, особенно в индустриальных регионах.

Отсюда и его экономическая война — не только в виде таможенных барьеров, но и в прямом давлении на союзников по НАТО, партнёров по ВТО, а также на организации вроде ООН. Лозунг "сначала Америка" трансформируется в неоизоляционистскую доктрину: США действуют только там, где это выгодно и безопасно для них.

Климат, санкции и неоколониализм

Одним из ярких проявлений политики Трампа стало повторное выведение США из Парижского соглашения по климату — решение, мотивированное защитой интересов американской промышленности. По мнению Трампа, экологические ограничения препятствуют развитию энергетического сектора и навязываются США в ущерб их суверенитету. Эта мера также иллюстрирует принцип избирательного подхода к глобальным инициативам: участвовать — только если это выгодно.

Подобная логика прослеживается и в подходе к целям устойчивого развития ООН. Вместо борьбы с бедностью и неравенством Вашингтон активно развивает санкционные режимы, ограничивает доступ к технологиям, блокирует финансовые ресурсы. Эти действия, по сути, противоречат самим целям (в частности, первой — "ликвидация нищеты" и десятой — "уменьшение неравенства") и демонстрируют инструментализацию международной повестки в интересах США.

Государства Глобального Юга — Азия, Африка, Латинская Америка — становятся жертвами неоколониальных методов: санкций, шантажа, вмешательства во внутренние дела. Протекционизм, ограничения на международную помощь и навязывание политических условий подрывают возможности для развития этих регионов и углубляют их зависимость от Вашингтона и его союзников.

Вывод: Америка для себя — и только для себя

Современная политика Дональда Трампа — это воплощение прагматизма, усиленного электоральным популизмом и личным бизнес-мышлением. Он рассматривает международную политику как торг: помощь в обмен на лояльность, деньги в обмен на молчание, давление вместо договорённостей. Это политика прямого принуждения, где моральные ориентиры, гуманизм и международная солидарность остаются за кадром.

Анализируя всю риторику Дональда Трампа, особенно его заявления о международных организациях, глобальных инициативах и роли США в мире, можно прийти к чёткому выводу: он изначально воспринимал себя не как глобального лидера, а как менеджера интересов Соединённых Штатов. Ещё задолго до прихода в большую политику, в своих интервью и книгах, Трамп подчёркивал, что "Америка должна перестать быть всемирной нянькой" и "каждая сделка должна быть выгодной прежде всего для США". Эти взгляды он перенёс и в президентский кабинет.

По сути в своих действиях он последовательно реализует давно заявленную философию:

"Я здесь не для того, чтобы быть президентом мира. Я здесь, чтобы быть президентом Америки".

Это не просто фраза — это идеологическое ядро всей его внешней политики. Отсюда — отказ от универсальных правил, выборочная верность международным обязательствам, экономический шантаж партнёров и ставка на односторонние действия. И всё это — под знаком выгоды, политической эффективности и наращивания внутренней поддержки.

Таков он, зубастый капитализм в исполнении Трампа — резкий, расчётливый и лишённый иллюзий. Он не торгуется ради справедливости, он ведёт переговоры ради выгоды. И если кто-то по-прежнему надеется, что Америка в лице Трампа вернёт "старый порядок" или выступит арбитром в спорах мира, то самое время сбросить розовые очки.

А вы, наивные, думали: вот приедет барин — барин нас рассудит? Нет. У барина свои интересы к этому миру и к миропорядку. И они практически ни в чём не совпадают с вашими.

Примите это к сведению — и не стройте надежд на тех, кто смотрит на карту мира как на бухгалтерскую ведомость.

