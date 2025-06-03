Америка кусает первой: Трамп как хищник мировой политики

После возвращения Дональда Трампа на пост президента США его внешняя и внутренняя политика приобрела ещё более агрессивный и односторонний характер. Несмотря на формальные обязательства как одного из гарантов международной стабильности и постоянного члена Совета Безопасности ООН, Соединённые Штаты демонстрируют последовательную линию на продвижение исключительно своих интересов.
Новый цикл трамповского правления можно охарактеризовать как попытку силового и политического "переформатирования" международных структур под нужды Вашингтона. Это проявляется в заявлениях, решениях и конкретных действиях президента, не стесняющегося критиковать международное право, оспаривать общие правила игры и подчинять международные организации логике национальной выгоды.
Уже в первые дни после инаугурации Дональд Трамп дал понять, что намерен сократить американские расходы за рубежом и начать "войну за экономию". На 90 дней были приостановлены проекты по линии Комитета по поддержке иностранных государств — шаг, который должен был сэкономить около 100 миллиардов долларов в год.
Однако, помимо экономического подтекста, эта мера носила ярко выраженный политический характер. Президент хотел продемонстрировать, что отныне все, кто рассчитывает на помощь США, должны обращаться напрямую к нему. Сам Трамп не скрывал этого подхода:
"Америка больше не будет дойной коровой для всех. Мы будем помогать только тем, кто уважает нас".
Одним из главных объектов давления со стороны администрации Трампа вновь стала Организация Объединённых Наций. США традиционно вносят более 20% в её бюджет, и Трамп сделал акцент на том, что, вкладывая такие средства, Белый дом ожидает поддержки своих решений.
"Если мы платим — мы хотим благодарности", — сказал Трамп в одном из своих выступлений.
Это заявление хорошо иллюстрирует подход президента, в котором доминирует бизнес-логика: вклад должен давать отдачу.
Тем временем ООН сама по себе находится в кризисе. Многие страны либо не платят свои взносы, либо задерживают их, что создаёт серьёзные проблемы с финансированием. Бюджет раздут, размер штатов в структурах организации продолжает расти, и встаёт вопрос о срочной реструктуризации. Особенно остро стоит вопрос об оптимизации таких подразделений, как Департамент политических и миротворческих операций, Управление по гуманитарным вопросам, а также ЮНЕСКО и ЭКОСОС.
Внутри самой Америки Дональд Трамп сталкивается с давлением со стороны общественного мнения. Увеличение миграции, неспособность государства эффективно реагировать на стихийные бедствия, рост госдолга и затяжные последствия пандемии COVID-19 создали у избирателя запрос на "жёсткую руку". Ответом Трампа стал возврат к формуле "Америка превыше всего" — не только во внутренней политике, но и на международной арене.
Он неоднократно заявлял, что международные организации не имеют права диктовать Соединённым Штатам, как вести себя в вопросах обороны и внутренней безопасности.
"Они не будут нам указывать, что делать. Мы сами будем защищать Америку и её граждан", — подчёркивал президент.
Такой подход иллюстрирует явный отказ Вашингтона от международного права в пользу национального интереса и односторонних действий.
Будучи бизнесменом, Трамп придерживается взглядов, характерных для "зубастого капиталиста". Он явно симпатизирует националистическим тенденциям, противопоставляя их идеологии глобализма. Такой выбор объясняется выгодой для США: закрытие границ, введение пошлин, жёсткая миграционная политика позволяют защитить внутренний рынок, снизить конкуренцию и мобилизовать электорат, особенно в индустриальных регионах.
Отсюда и его экономическая война — не только в виде таможенных барьеров, но и в прямом давлении на союзников по НАТО, партнёров по ВТО, а также на организации вроде ООН. Лозунг "сначала Америка" трансформируется в неоизоляционистскую доктрину: США действуют только там, где это выгодно и безопасно для них.
Одним из ярких проявлений политики Трампа стало повторное выведение США из Парижского соглашения по климату — решение, мотивированное защитой интересов американской промышленности. По мнению Трампа, экологические ограничения препятствуют развитию энергетического сектора и навязываются США в ущерб их суверенитету. Эта мера также иллюстрирует принцип избирательного подхода к глобальным инициативам: участвовать — только если это выгодно.
Подобная логика прослеживается и в подходе к целям устойчивого развития ООН. Вместо борьбы с бедностью и неравенством Вашингтон активно развивает санкционные режимы, ограничивает доступ к технологиям, блокирует финансовые ресурсы. Эти действия, по сути, противоречат самим целям (в частности, первой — "ликвидация нищеты" и десятой — "уменьшение неравенства") и демонстрируют инструментализацию международной повестки в интересах США.
Государства Глобального Юга — Азия, Африка, Латинская Америка — становятся жертвами неоколониальных методов: санкций, шантажа, вмешательства во внутренние дела. Протекционизм, ограничения на международную помощь и навязывание политических условий подрывают возможности для развития этих регионов и углубляют их зависимость от Вашингтона и его союзников.
Современная политика Дональда Трампа — это воплощение прагматизма, усиленного электоральным популизмом и личным бизнес-мышлением. Он рассматривает международную политику как торг: помощь в обмен на лояльность, деньги в обмен на молчание, давление вместо договорённостей. Это политика прямого принуждения, где моральные ориентиры, гуманизм и международная солидарность остаются за кадром.
Анализируя всю риторику Дональда Трампа, особенно его заявления о международных организациях, глобальных инициативах и роли США в мире, можно прийти к чёткому выводу: он изначально воспринимал себя не как глобального лидера, а как менеджера интересов Соединённых Штатов. Ещё задолго до прихода в большую политику, в своих интервью и книгах, Трамп подчёркивал, что "Америка должна перестать быть всемирной нянькой" и "каждая сделка должна быть выгодной прежде всего для США". Эти взгляды он перенёс и в президентский кабинет.
По сути в своих действиях он последовательно реализует давно заявленную философию:
"Я здесь не для того, чтобы быть президентом мира. Я здесь, чтобы быть президентом Америки".
Это не просто фраза — это идеологическое ядро всей его внешней политики. Отсюда — отказ от универсальных правил, выборочная верность международным обязательствам, экономический шантаж партнёров и ставка на односторонние действия. И всё это — под знаком выгоды, политической эффективности и наращивания внутренней поддержки.
Таков он, зубастый капитализм в исполнении Трампа — резкий, расчётливый и лишённый иллюзий. Он не торгуется ради справедливости, он ведёт переговоры ради выгоды. И если кто-то по-прежнему надеется, что Америка в лице Трампа вернёт "старый порядок" или выступит арбитром в спорах мира, то самое время сбросить розовые очки.
А вы, наивные, думали: вот приедет барин — барин нас рассудит? Нет. У барина свои интересы к этому миру и к миропорядку. И они практически ни в чём не совпадают с вашими.
Примите это к сведению — и не стройте надежд на тех, кто смотрит на карту мира как на бухгалтерскую ведомость.
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