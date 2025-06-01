Зеленский ставит кровавые условия: какую цену готова заплатить Россия за мир?

3:30 Your browser does not support the audio element. Мир

Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в очередном раунде переговоров с представителями Украины.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Об этом сообщил телеканал Минобороны РФ "Звезда". Встреча намечена на завтра, несмотря на инциденты, произошедшие накануне, включая подрывы на железнодорожной инфраструктуре и атаки беспилотников на военные объекты.

Мнения разделились

По мнению политолога Сергея Маркова, у Кремля практически не было иного выбора.

"Зеленский рассчитывает, что Владимир Путин отреагирует на провокации гневом и прикажет выйти из переговорного процесса. Это позволило бы украинской стороне и западным сторонникам обвинить Россию в срыве диалога и призвать США к более активному участию в конфликте", — полагает эксперт.

Украинские СМИ, в свою очередь, утверждают, что операция под названием "Паутина", в ходе которой были атакованы военные аэродромы с использованием дронов, была организована под непосредственным руководством бывшего президента Украины Владимира Зеленского и главы СБУ Василия Малюка. В тот же день Зеленский провёл совещание с представителями силовых структур, где сформулировал условия для предстоящей встречи: в числе требований — немедленное прекращение огня и проведение переговоров на высшем уровне.

Переехавший из Украины политолог Александр Лазарев высказывает скептицизм: "Переговоры, вероятно, будут продолжены, но достигнут ли они конкретных результатов — под вопросом. Конфликт, скорее всего, затянется".

Политолог Алексей Пилько в свою очередь критикует прежние шаги российской стороны.

"Минские соглашения, стамбульские договорённости, зерновые сделки и перемирия — все это способствовало чрезмерной уверенности Киева. Зеленский и его команда по неизвестной причине продолжают восприниматься как полноценные партнёры по переговорам, несмотря на их действия", — считает он.

История уже знает аналогичные случаи — переговоры с боевиками в Будённовске, хрупкие перемирия, соглашения в Хасавюрте, которые в итоге привели к полномасштабным атакам и терактам на российской территории. Тогда это закончилось трагедией, и нынешняя ситуация может развиваться по аналогичному сценарию, отметил аналитик.

А вот политолог Иван Стародубцев считает, что России необходимо отреагировать: "У нас есть ресурсы для жёсткого ответа. У нас есть сутки и средства, чтобы восстановить баланс перед встречей. Нельзя садиться за стол переговоров, не обозначив чёткой реакции".

Между тем, как отмечает бывшая помощница председателя Госдумы, журналистка Анастасия Кашеварова, широкая общественность, по её мнению, остаётся безучастной.

"Сегодня праздник, выходной, День защиты детей. Многие предпочли отдых, не обратив внимания на происходящее. Но это выглядит как предательство по отношению к тем, кто находится на передовой. Эти люди рискуют жизнью, вкладывают свои ресурсы в разработку средств РЭБ и беспилотников, поддерживая армию. Именно на них держится многое. Если они исчезнут, останутся лишь равнодушные, которые не готовы к действиям. Это серьёзный вызов для будущего страны", — подчёркивает она.