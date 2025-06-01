Две недели до мира: Трамп бережёт отношения с Путиным, а на Зеленского ему плевать

Пока мир с интересом следит за подготовкой к переговорам в Стамбуле, Дональд Трамп, похоже, придерживается своего фирменного подхода — не спешить, не нервничать и по возможности не портить потенциальную "бромантику" с Кремлём.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп и Владимир Путин

По данным Politico, бывший и, возможно, будущий президент США отдаёт приоритет не завершению конфликта на Украине, а "будущим отношениям с Россией". Звучит как завязка романтической комедии, правда, с элементами геополитики и артиллерийских обстрелов.

"Больше всего он может хотеть перезагрузки с Россией, даже больше, чем мира", — отмечают в издании. — "Если его главная цель — просто закончить войну, чтобы заключать сделки с Путиным, тогда он, возможно, взвешивает, стоит ли портить их потенциальные отношения".

В переводе с дипломатического: мир подождёт, а вот шанс на личное "камон, Вова" — слишком ценен, чтобы рисковать.

Издание обращает внимание на удивительную деликатность, с которой команда Трампа реагирует на любую неуступчивость со стороны Москвы. На фоне очередной волны критики в США за мягкость к России и давление исключительно на Украину, Белый дом сохраняет стойкое олимпийское спокойствие.

Дипломатия по-американски

Когда речь заходит о Путине, Трамп уже два месяца повторяет один и тот же дедлайн: "ещё две недели. Таким образом он откладывает момент признания, что не смог выполнить обещание закончить войну быстро, как клялся в прошлой кампании. И параллельно уклоняется от неприятного вопроса: что делать с лидером, которого не смогли разгадать уже несколько поколений американских президентов, отмечает автор.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт поспешила объяснить, что именно надежда на переговоры в Стамбуле заставляет Трампа тянуть с пересмотром стратегии по России. Мол, ещё чуть-чуть — и все обнимутся.

Но это "чуть-чуть" уже начинает вызывать нервный смех даже в Сенате. Особенно на фоне законопроекта о вторичных санкциях против РФ, поддержанного обеими партиями, к которому Трамп пока относится примерно так же, как к чтению инструкций от микроволновки — вроде надо, но зачем?

Очевидно, что-то его сдерживает от того, чтобы надавить на Путина, делится наблюдением один европейский чиновник, пожелавший остаться неназванным.

"Он, может быть, больше всего хочет именно перезагрузки, а не мира. И задаётся вопросом: стоит ли ломать мост ради договора, который ещё даже не подписан".

Под стать всей этой театральной постановке прошёл и эфир на Fox News, где пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс пыталась удержать лицо, отвечая на неудобные вопросы. Например, почему пресловутые "две недели" уже трижды истекли, а дело с мёртвой точки так и не сдвинулось?

"У нас есть свежие заявления от президента и госсекретаря. Это не надолго. У нас есть стандарты, ориентиры, всё идёт по плану", — заверила Брюс, добавив, что "Трамп исполнен надежды". Видимо, так же, как Золушка — перед встречей с принцем.

В качестве доказательства решительности главы Белого дома она привела… его "агрессивные посты" в Truth Social, где он выражал "разочарование" Владимиром Путиным. То есть — дипломатия по-американски: сначала мем, потом шаги.

Президент откровенен в своих чувствах. Сформированы новые рамки. Мы узнаем, насколько серьёзны намерения сторон, подвела итог Брюс.

И вишенка на торте — карикатура, использованная в материале. На ней Трамп изображён так, как его видят критики: с Путиным на руках, почти как с младенцем. Смысл понятен — кто в этой паре ведёт, а кто просто едет.

Вывод

Так что пока остальные лидеры мира ломают голову, как остановить конфликт, Трамп продолжает танец на дипломатическом паркете. Главное — чтобы не наступили друг другу на ноги раньше времени. А "две недели" — это, как известно, очень растяжимое понятие. Особенно, если впереди светит "большая перезагрузка".