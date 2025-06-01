Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Две недели до мира: Трамп бережёт отношения с Путиным, а на Зеленского ему плевать

Мир

Пока мир с интересом следит за подготовкой к переговорам в Стамбуле, Дональд Трамп, похоже, придерживается своего фирменного подхода — не спешить, не нервничать и по возможности не портить потенциальную "бромантику" с Кремлём.

Дональд Трамп и Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дональд Трамп и Владимир Путин

По данным Politico, бывший и, возможно, будущий президент США отдаёт приоритет не завершению конфликта на Украине, а "будущим отношениям с Россией". Звучит как завязка романтической комедии, правда, с элементами геополитики и артиллерийских обстрелов.

"Больше всего он может хотеть перезагрузки с Россией, даже больше, чем мира", — отмечают в издании. — "Если его главная цель — просто закончить войну, чтобы заключать сделки с Путиным, тогда он, возможно, взвешивает, стоит ли портить их потенциальные отношения".

В переводе с дипломатического: мир подождёт, а вот шанс на личное "камон, Вова" — слишком ценен, чтобы рисковать.

Издание обращает внимание на удивительную деликатность, с которой команда Трампа реагирует на любую неуступчивость со стороны Москвы. На фоне очередной волны критики в США за мягкость к России и давление исключительно на Украину, Белый дом сохраняет стойкое олимпийское спокойствие.

Дипломатия по-американски

Когда речь заходит о Путине, Трамп уже два месяца повторяет один и тот же дедлайн: "ещё две недели. Таким образом он откладывает момент признания, что не смог выполнить обещание закончить войну быстро, как клялся в прошлой кампании. И параллельно уклоняется от неприятного вопроса: что делать с лидером, которого не смогли разгадать уже несколько поколений американских президентов, отмечает автор.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт поспешила объяснить, что именно надежда на переговоры в Стамбуле заставляет Трампа тянуть с пересмотром стратегии по России. Мол, ещё чуть-чуть — и все обнимутся.
Но это "чуть-чуть" уже начинает вызывать нервный смех даже в Сенате. Особенно на фоне законопроекта о вторичных санкциях против РФ, поддержанного обеими партиями, к которому Трамп пока относится примерно так же, как к чтению инструкций от микроволновки — вроде надо, но зачем?

Очевидно, что-то его сдерживает от того, чтобы надавить на Путина, делится наблюдением один европейский чиновник, пожелавший остаться неназванным.

"Он, может быть, больше всего хочет именно перезагрузки, а не мира. И задаётся вопросом: стоит ли ломать мост ради договора, который ещё даже не подписан".

Под стать всей этой театральной постановке прошёл и эфир на Fox News, где пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс пыталась удержать лицо, отвечая на неудобные вопросы. Например, почему пресловутые "две недели" уже трижды истекли, а дело с мёртвой точки так и не сдвинулось?

"У нас есть свежие заявления от президента и госсекретаря. Это не надолго. У нас есть стандарты, ориентиры, всё идёт по плану", — заверила Брюс, добавив, что "Трамп исполнен надежды". Видимо, так же, как Золушка — перед встречей с принцем.

В качестве доказательства решительности главы Белого дома она привела… его "агрессивные посты" в Truth Social, где он выражал "разочарование" Владимиром Путиным. То есть — дипломатия по-американски: сначала мем, потом шаги.

Президент откровенен в своих чувствах. Сформированы новые рамки. Мы узнаем, насколько серьёзны намерения сторон, подвела итог Брюс.

И вишенка на торте — карикатура, использованная в материале. На ней Трамп изображён так, как его видят критики: с Путиным на руках, почти как с младенцем. Смысл понятен — кто в этой паре ведёт, а кто просто едет.

Вывод

Так что пока остальные лидеры мира ломают голову, как остановить конфликт, Трамп продолжает танец на дипломатическом паркете. Главное — чтобы не наступили друг другу на ноги раньше времени. А "две недели" — это, как известно, очень растяжимое понятие. Особенно, если впереди светит "большая перезагрузка".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша дональд трамп владимир путин
Новости Все >
Газировка в небе — ошибка, которую совершают тысячи пассажиров
Зачем бить огурцы? Китайский трюк, который покорит всех на пикнике
Обычная вода оказалась двуликой: человечество столкнулось с новой физической загадкой
Цена зелёной мечты: кто заплатит за провал энергетического плана ЕС
Этот безопасный способ избавил от полчищ вредителей — теперь соседи спрашивают рецепт
Таз, пар и немного магии: как бельё высыхает быстрее, чем вы моргнёте
Без масла, хлеба и жарки: сочные котлеты, которые не надо жарить
Маски, от которых волосы действительно растут — и те, что вредят
Единственный случай, когда кошка не сможет привыкнуть к хозяину
95 лет мудрости: как Клинт Иствуд оценивает свои 70 лет в кино
Сейчас читают
Заморозил впрок — а потом всё на выброс: чего нельзя делать с едой в морозилке
Недвижимость
Заморозил впрок — а потом всё на выброс: чего нельзя делать с едой в морозилке
Цифровой паспорт IT-шника: Россия ввела обязательный экзамен для разработчиков
Общество
Цифровой паспорт IT-шника: Россия ввела обязательный экзамен для разработчиков Аудио 
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Две недели до мира: Трамп бережёт отношения с Путиным, а на Зеленского ему плевать Дмитрий Плотников
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Последние материалы
Цена зелёной мечты: кто заплатит за провал энергетического плана ЕС
Коалиция беспомощных: как Европа пытается казаться серьёзной, а выходит как всегда
Этот безопасный способ избавил от полчищ вредителей — теперь соседи спрашивают рецепт
Таз, пар и немного магии: как бельё высыхает быстрее, чем вы моргнёте
Без масла, хлеба и жарки: сочные котлеты, которые не надо жарить
Маски, от которых волосы действительно растут — и те, что вредят
Единственный случай, когда кошка не сможет привыкнуть к хозяину
95 лет мудрости: как Клинт Иствуд оценивает свои 70 лет в кино
На них смотрели с восхищением, а теперь продают со скидкой: кроссоверы, которые неожиданно подешевели
Хватит делать одно и то же: попробуйте эти нестандартные упражнения для огромных рук
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.