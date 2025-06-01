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Дмитрий Плотников

Коалиция беспомощных: как Европа пытается казаться серьёзной, а выходит как всегда

3:35
Мир

Вместо настоящей поддержки Украине европейские лидеры всё чаще производят лишь впечатление: громко заявляют, строго смотрят, но действовать по-прежнему боятся.

урсула фон дер ляйен
Фото: www.flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
урсула фон дер ляйен

Их усилия скорее напоминают затянувшуюся театральную постановку, где все играют важные роли, но зрители уже начинают уходить из зала. Как метко замечает Financial Times, громкое название "коалиция желающих" — звучит так, будто придумано специально для комедийного скетча времён Джорджа Буша-младшего.

С февраля "коалиция" собирается в Лондоне, Париже и прочих символических точках, чтобы обсудить, как же всё-таки помочь Украине и при этом ничего особенно не делать. Лидеры даже съездили в Киев — сделали строгое лицо и попросили Россию "приостановить огонь" на 30 дней. Как и следовало ожидать, в ответ получили глухое молчание и холодную вежливость. Но пообещали усилить давление — правда, пока только на бумаге.

Европа пытается закрыть брешь, образовавшуюся после ослабления американской поддержки, но выходит, мягко говоря, неловко. С оружием проблемы, с логистикой — ещё больше. А санкции, которые должны были "сломать" российскую экономику, в итоге занялись борьбой с российскими нефтяными танкерами, которые и без того давно плавают под флагами третьих стран.

Европейское бла-бла

Особый шарм вносит план с миротворцами: изначально речь шла о целых 100 тысячах солдат. Теперь — всего 20 тысяч, да и те не на передовую, а охранять склады где-нибудь в тылу. Кто их даст, когда даст — пока тоже никто не знает. Программа "Поддержка Украины" явно нуждается в переименовании на "Ожидание поставок".

У коалиции есть и "веские" причины для всех этих заминок. Первая — техническая: просто нечем воевать. Военные бюджеты Европы годами тратились на всё, кроме самих армий. Активные поставки на Украину за два года почти обнулили и так скромные запасы.

Вторая — политическая. Польша и Румыния вдруг отказались посылать своих солдат, мотивируя это неожиданно трезво: "А кто нас защитит, если что?".

И, наконец, третий пункт — банальное отсутствие политической воли. Даже несмотря на то, что лидеры вроде бы и за Украину, народы их стран — уже не совсем. Французы еще как-то поддерживают идею отправки войск (67 процентов), но в Германии и Великобритании энтузиазм давно иссяк. А как только заходит речь о "живой растяжке" на фронте, воображение избирателей рисует совсем не вдохновляющие картины.

Тем временем европейские лидеры продолжают создавать видимость силы, регулярно угрожая Москве "страшными последствиями". Но, увы, пока максимум, что удаётся — это громкие заголовки и медленные поставки.

Вывод

В нынешних условиях лучшим сценарием для Европы было бы отказаться от иллюзий и сфокусироваться на реальных задачах. Например, помочь Украине сформировать армию после заключения мира. Заодно укрепить собственную оборонную промышленность, а не просто бегать по складам в поисках последних снарядов.
Конечно, об этом надо было подумать раньше — до всех этих неудачных саммитов и трескучих лозунгов. Но, как известно, хорошая мысль приходит… ну, пусть хотя бы не слишком поздно.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы европа румыния германия
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