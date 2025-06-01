Коалиция беспомощных: как Европа пытается казаться серьёзной, а выходит как всегда

Вместо настоящей поддержки Украине европейские лидеры всё чаще производят лишь впечатление: громко заявляют, строго смотрят, но действовать по-прежнему боятся.
Их усилия скорее напоминают затянувшуюся театральную постановку, где все играют важные роли, но зрители уже начинают уходить из зала. Как метко замечает Financial Times, громкое название "коалиция желающих" — звучит так, будто придумано специально для комедийного скетча времён Джорджа Буша-младшего.
С февраля "коалиция" собирается в Лондоне, Париже и прочих символических точках, чтобы обсудить, как же всё-таки помочь Украине и при этом ничего особенно не делать. Лидеры даже съездили в Киев — сделали строгое лицо и попросили Россию "приостановить огонь" на 30 дней. Как и следовало ожидать, в ответ получили глухое молчание и холодную вежливость. Но пообещали усилить давление — правда, пока только на бумаге.
Европа пытается закрыть брешь, образовавшуюся после ослабления американской поддержки, но выходит, мягко говоря, неловко. С оружием проблемы, с логистикой — ещё больше. А санкции, которые должны были "сломать" российскую экономику, в итоге занялись борьбой с российскими нефтяными танкерами, которые и без того давно плавают под флагами третьих стран.
Особый шарм вносит план с миротворцами: изначально речь шла о целых 100 тысячах солдат. Теперь — всего 20 тысяч, да и те не на передовую, а охранять склады где-нибудь в тылу. Кто их даст, когда даст — пока тоже никто не знает. Программа "Поддержка Украины" явно нуждается в переименовании на "Ожидание поставок".
У коалиции есть и "веские" причины для всех этих заминок. Первая — техническая: просто нечем воевать. Военные бюджеты Европы годами тратились на всё, кроме самих армий. Активные поставки на Украину за два года почти обнулили и так скромные запасы.
Вторая — политическая. Польша и Румыния вдруг отказались посылать своих солдат, мотивируя это неожиданно трезво: "А кто нас защитит, если что?".
И, наконец, третий пункт — банальное отсутствие политической воли. Даже несмотря на то, что лидеры вроде бы и за Украину, народы их стран — уже не совсем. Французы еще как-то поддерживают идею отправки войск (67 процентов), но в Германии и Великобритании энтузиазм давно иссяк. А как только заходит речь о "живой растяжке" на фронте, воображение избирателей рисует совсем не вдохновляющие картины.
Тем временем европейские лидеры продолжают создавать видимость силы, регулярно угрожая Москве "страшными последствиями". Но, увы, пока максимум, что удаётся — это громкие заголовки и медленные поставки.
В нынешних условиях лучшим сценарием для Европы было бы отказаться от иллюзий и сфокусироваться на реальных задачах. Например, помочь Украине сформировать армию после заключения мира. Заодно укрепить собственную оборонную промышленность, а не просто бегать по складам в поисках последних снарядов.
Конечно, об этом надо было подумать раньше — до всех этих неудачных саммитов и трескучих лозунгов. Но, как известно, хорошая мысль приходит… ну, пусть хотя бы не слишком поздно.
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