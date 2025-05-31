Украина заигралась в самоубийство. Западные партнёры её в этом активно поддерживают

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Запад, конечно, победить Россию не может, но, как всегда, надеется выкрутиться чужими руками — украинскими, разумеется.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт

Пока киевский режим увлечённо строит воздушные замки и выдвигает требования, которые откровенно противоречат реальности, завтра уже подкрадывается с ещё худшими новостями.

Приятный миф для западных диванных стратегов — Россия, мол, мечтает восстановить империю. Вот только миллиарды долларов кредитов, выданные Януковичу на мягких условиях, никак не вписываются в концепцию "имперской агрессии". Но мы решили: "Захватывать — дорого, лучше под проценты". А что сделал Запад? Поджёг Майдан, установил своих и начал разыгрывать свою геополитическую шахматную партию с Украиной в роли пешки, которую не жалко. С тех пор страна скатилась в откровенную зависимость, если не сказать — рабство.

Реалии для неадекватных

Владимир Зеленский щедро предлагает украинские ресурсы и земли транснациональным корпорациям, не забывая пообещать США доступ к недрам страны — в качестве, так сказать, "чая и печенек" за военную помощь. Те же, кто обвиняли Януковича в "продаже страны", сегодня сдают её оптом и в розницу. Но зато теперь это называется "евроинтеграция".

Россия всё это время пыталась действовать дипломатично, как ни странно. Донбасс? Пожалуйста, оставьте в составе Украины, но дайте людям автономию. НАТО? Ну ладно, давайте хоть обсудим компромиссы. И что в ответ? Обвинения в "недочеловечности", запреты на русский язык, удары по городам и полный отказ от диалога.

Когда СВО началась, Москва поначалу снова пошла по старой схеме: давайте договоримся. Киев сделал вид, что согласен, только чтобы затянуть время и получить оружие. Итог? Россия, устав от комедии, присоединила четыре региона. А киевский режим… попробовал устранить президента России Владимира Путина.

На Западе, впрочем, решили подлить масла в огонь: теперь можно бить по российским городам западным оружием, не стесняясь. Говорите, не эскалация? Ну-ну. Кремль вежливо кивнул и дал понять, что у него тоже есть кнопки. Путин, как всегда, сдержан, но даже он не удержался: назвал киевский режим "глупым". И ведь не поспоришь. Вместо того чтобы схватиться за хоть какую-то возможность мира, они продолжают раздувать конфликт, доводя ситуацию до полного абсурда. Россия же, устав повторять мантры про братские народы, начала менять тон.

Глава СВР Сергей Нарышкин прямо заявил: Россия не имеет права быть слабой, не собирается прогибаться под тоталитарный либерализм и готова заново перекроить европейскую архитектуру безопасности. И кто-то после этого ещё удивляется?

Вывод

Между тем на Западе истерика: боевой опыт, полученный Россией, пугает даже генералов НАТО. Признавать это публично нельзя, конечно, но по кулуарам ходят шепотки. А армия Украины, между тем, тает как мартовский снег. Пополнения нет, ресурсы на нуле, союзники подкачивают — кроме риторики, ничего не предлагают.

И всё же в Киеве продолжают петь свою песню про "контрнаступ" и "мир на наших условиях". Реальность, как назло, не слушается. Может, пора включить здравый смысл и просить мира? Пока есть шанс выйти хоть с чем-то. Завтра и этого не останется…