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Дмитрий Плотников

Лондон готовится объявить Россию непосредственной и серьёзной угрозой Великобритании

4:21
Мир

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, похоже, решил, что пора напомнить миру о существовании России.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by Picture by Simon Dawson / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон

В ближайшее время он намерен официально объявить её "непосредственной и серьёзной угрозой" для Соединённого Королевства. Видимо, предыдущие заявления о "мягкой силе" и "перезагрузке" уже не в моде.

Сочинение по заказу

Согласно информации издания The Guardian, 130-страничный документ, подготовленный тремя советниками премьера, будет предупреждать о "непосредственной и неотложной" опасности, исходящей от России. Вдохновением для этого послужили уроки, извлечённые из войны на Украине. Видимо, британские аналитики только сейчас заметили, что Россия не сидит сложа руки.

Но не только Россия удостоилась внимания. Китай в документе описывается как "изощрённый и настойчивый вызов". То есть, не враг, а такой себе хитрый сосед, который иногда помогает Москве. Иран и Северная Корея тоже попали в список "региональных разрушителей". Похоже, составители отчёта решили не обделять вниманием никого из "классических" злодеев.
Документ также подчёркивает, что Великобритания вступает в "новую эру угроз", где дроны, искусственный интеллект и другие технологии меняют характер ведения войны глубже, чем когда-либо в истории. Видимо, британские военные только сейчас узнали о существовании дронов.

И хотя в отчёте предусмотрительно не говорится, что интенсивность кибер- и диверсионной деятельности Москвы означает, что Великобритания уже вступила в войну с Россией, уровень тревоги явно зашкаливает. Возможно, это просто способ оправдать предстоящее увеличение военного бюджета. Ожидается, что документ также коснётся нехватки финансирования и численности войск в самой Британии. По прогнозам, он будет использован для обоснования значительного увеличения среднесрочных расходов на оборону, которые могут составить более 50 млрд фунтов стерлингов в реальном выражении. Видимо, решили, что лучше поздно, чем никогда.

 

Прикрытие проблем

Анализ, составленный группой под руководством бывшего генерального секретаря НАТО Джорджа Робертсона, повторит обязательство, принятое Стармером в феврале, увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП к 2027 году и до 3% в "следующем парламенте". Похоже, цифры растут пропорционально уровню паники.
Сейчас Минобороны и Минфин Британии спорят о том, следует ли включать обязательство по увеличению численности армии с целевого показателя в 73 тысяч человек. Данные этой недели показывают, что численность британской армии упала ниже целевого показателя до самого низкого уровня со времён Наполеона. Возможно, пора задуматься о возвращении к призыву?

Военный источник сообщил, что министр обороны Джон Хили добился обещания увеличить армию на несколько тысяч человек. Однако Министерство обороны заявило, что не признаёт эти предположения. Видимо, внутри ведомства тоже не все согласны с новой стратегией.
Обязательство увеличить численность армии на 5000 человек будет стоить около 2,5 млрд фунтов стерлингов в год. Да и вряд ли это поможет военным справиться "если что". Но, похоже, деньги на оборону теперь будут литься рекой.

Для Министерства обороны имело бы смысл тратить больше средств на беспилотники, кибервозможности и искусственный интеллект, "ещё один урок Украины заключается в том, что масса имеет значение с точки зрения рабочей силы и оборудования", уверены британские эксперты. То есть, количество снова важнее качества?

Вывод

Ожидается, что Стармер подпишет антироссийский документ уже послезавтра, после чего министр обороны Хили подаст его на рассмотрение Палаты общин. Похоже, Великобритания решила всерьёз заняться своей безопасностью. Только, поможет ли?

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы иран китай россия северная корея
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