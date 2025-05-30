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Любовь Степушова

Акиэ Абэ из известной династии политиков Японии приехала к Путину. Что он задумал?

4:19
Мир » Азия » Дальний Восток

Приём в Кремле на высшем уровне вдовы убитого премьера Японии Синдзо Абэ интригует и имеет политическую подоплёку.

Акиэ Абэ и Мелания Трамп
Фото: flickr.com – President Trump's Trip to Asia by The White House from Washington, DC is licensed under Flickr by The Trump White House Archived
Акиэ Абэ и Мелания Трамп

Токио в шоке — вдова Абэ приехала к Путину

Президент России Владимир Путин принял в Москве Акиэ Абе — вдову покойного премьер-министра Японии Синдзо Абэ, выделив ей время в своём плотном графике.

Японская пресса пишет, что Токио не связывался с Акиэ по поводу визита и предостерёг японцев от поездок в Россию. Многие в Японии удивлены шикарным приёмом вдовы на высшем уровне, учитывая, что отношения с Японией заморожены, а с момента гибели Синдзо Абэ прошли уже три года. Японцы пишут в соцсетях, что Акиэ "могла хотя бы призвать Путина приложить усилия по скорейшему прекращению войны на Украине", а раз не призвала, значит — она "удобная пешка для него", каким якобы был и её муж. То есть, первая версия гласит, что женщина не туда полезла и не осознала, что её втягивают в "российскую пропаганду".

Акиэ в разговоре с Путиным охарактеризовала Россию как "очень важного соседа для Японии" и сказала, что была бы рада, если бы культурные обмены между двумя странами могли развиваться. Путин заявил, что Россия помнит вклад покойного премьер-министра в развитие российско-японского сотрудничества. Он сказал, что мечтой Синдзо было заключение мирного договора между двумя странами, и отметил, что японский лидер "искренне стремился к этому" .

"Мы вместе добились значительного прогресса на этом пути, но сейчас ситуация изменилась", — сказал Путин.

Кого представляет Акиэ Абэ?

Asahi пишет, что "необычно благосклонное отношение к Акиэ можно рассматривать как шаг Путина, направленный на улучшение отношений с Японией". И это вторая версия случившегося. Однако не с нынешним правительством Сигэру Исибы, который поддержал все санкции США, усилив их своими, и лично подарил Киеву одномоментно 5 млрд долл. А накануне визита Япония провела военные учения возле Южных Курил.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, кто ищет контакта с Кремлём:

"В Японии есть силы, которые считают необходимым восстановить отношения с Россией".

Возможно, это представители бизнес-сообщества, которые всё ещё надеются на сохранение энергетического сотрудничества между двумя странами (например, нефтегазового проекта "Сахалин").

Поэтому, скорее всего, что именно по просьбе этих сил вдова Абэ и приехала. Эта версия опирается на её визит к президенту США Дональду Трампу в его поместье во Флориде и к премьеру Индии Нареандре Моди в его резиденцию в Нью-Дели. Возможно, эти силы знают больше, чем все остальные о том, какую роль будет играть Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Тем более, что у нынешних властей Японии всё очень плохо в отношениях с Трампом и в экономике. Не исключено, что Акиэ пойдёт по стопам своего покойного мужа и займется политикой, так как семья Абэ — это политическая династия. Так что Путин заранее познакомился с будущим визави.

Чем политика Синдзо Абэ нравилась Путину

Во время правления Синдзо Абэ политика Японии в отношении России была сосредоточена на "экономическом сотрудничестве в обмен на переговоры о статусе Южных Курил". Даже после воссоединения с Крымом в 2014 году Япония сохраняла относительно умеренную позицию, продвигая концепцию экономического сотрудничества с Россией в рамках G7.

Для любого японского правительства поиск баланса между официальной позицией "жёсткого отношения к России" по проблеме Южных Курил и необходимостью "культурных обменов" будет сложной проблемой. Однако мир стремительно меняется, кто ещё год назад мог подумать о том, что США признают за Россией право требовать, чтобы Украина и другие постсоветские страны не были в НАТО.

Уточнения

Си́ндзо А́бэ  — японский государственный и политический деятель. Председатель Либерально-демократической партии (2006—2007, 2012—2020). Премьер-министр Японии в 2006—2007 и 2012—2020 годах соответственно, состоявший в этой должности дольше всех в истории страны.
 

Сигэру Исиба  — японский политический деятель, председатель Либерально-демократической партии (ЛДП) с 27 сентября 2024 года и премьер-министр Японии с 1 октября 2024 года. 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы япония синдзо абэ исиба сигэру владимир путин
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