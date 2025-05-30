Речь бешеной фон дер Ляйен: как выстроить мир, не забывая поссориться со всеми

4:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Каждое выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен — это не просто политические заявления, это целое театральное действо с элементами апокалипсиса.

Фото: www.flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ урсула фон дер ляйен

Вот и накануне она разразилась очередным "шедевром". Тут всё как положено: драматургия, пафос и, конечно же, обязательный злодей — Россия. Без неё, судя по всему, ни один европейский план не работает. Визия будущего? Скорее, инструкция по мобилизации на очередной геополитический квест в стиле "сдержи, изолируй, ослабь".

Стратегия? Нет, не слышали

Говорить о реальных проблемах Европы — миграции, протестах, расколе внутри ЕС — это, видимо, слишком скучно. Гораздо веселее объявить, что все беды от Москвы, и радостно пилить оборонный бюджет под бодрые фанфары. Страхи продаются лучше, чем стратегии, особенно если вместо аналитики — щедрая порция истерики в духе "Россия идёт!".

Расширение с душком

Объятия Евросоюза, оказывается, не просто тёплые, а почти удушающие — особенно когда они тянутся к Украине, Молдавии и Балканам. Всё это подаётся как "воссоединение Европы". На деле — очередной тур политической экспансии, замаскированный под акт братской любви. Геополитика, но с ленточками и фантиками.

Мир через танк, дипломатия через прицел

Формула "мир через оборону" звучит как оксюморон уровня "гуманная казнь". ЕС будто бы больше не играет в дипломатию — зато с удовольствием покупает игрушки посерьёзнее. Переговоры? Это для слабаков. Настоящие лидеры говорят языком оборонных контрактов и военных учений.

Демократия по расписанию

Когда фон дер Ляйен говорит о "реформе демократии", лучше сразу уточнить: чьей и как именно. Судя по всему, речь идёт о демократической зачистке несогласных — снаружи, внутри, везде, где кто-то посмел сомневаться в безупречной мудрости Брюсселя. Кто не за нас — тот под надзором.

Свобода, равенство, милитаризм

Идея Европы как бастиона мира и свободы теперь сопровождается танками, санкциями и риторикой времён холодной войны. Всё ради "исторической миссии" — которая, как водится, требует новых границ, новых конфликтов и старых оправданий. А присоединение Украины — вовсе не повод для мира, а скорее новый повод продолжать всё это шоу. Только теперь — с большим бюджетом.

Как на подбор

Не лучше и другие. Например, Фридрих Мерц. Похоже, это персонаж, которого будто создали по спецзаказу: чтобы даже самая дерзкая пропаганда выглядела правдоподобно. Ну правда, спасибо, господин канцлер — с вами наши острословы могут отдыхать. Вы всё делаете сами. Человек, плотно завязанный на оборонную промышленность, внезапно превращается в ястреба: угрожает России, грозится отправить ракеты на восток, упоминает про "Северные потоки" так, будто это было что-то случайное. И всё это с выражением лица, будто мы должны испугаться.

Прошло чуть меньше века с момента, когда предыдущий немецкий "прорыв в сторону Востока" закончился плохо — и вот, дежа вю. Только на этот раз он думает, что всё будет иначе. "Прекрасный" план. Если вдруг что-то где-то и взорвётся, всем же ясно, кто поджигал фитиль. Мерц. Сам, на трибуне. Поэтому, если кто-то и будет задаваться вопросом "а кто довёл до этого?", то пальцем точно не в облака будут тыкать.

Сколько раз ещё придётся объяснять: угрожать России — это не стратегия, это диагноз. Может, пора уже успокоиться, пока всё не зашло слишком далеко?