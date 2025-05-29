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Дмитрий Плотников

Это не моя война: Трамп вышел из игры — и Украина осталась одна

4:03
Мир

Как говорится, за что боролись. Дональд Трамп устал, Дональд Трамп уходит.

Дональд Трамп и Марко Рубио
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп и Марко Рубио

Причём не просто уходит, а отмахивается от Украины, как от навязчивого спама, пишет Financial Times.

После разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным он будто вычеркнул весь восточноевропейский кризис из повестки — теперь у него новая философия: "Украина? Не моя проблема".
Даже притворяться больше не хочет. Мир? Дипломатия? Санкции? Нет, не слышал.

Оказалось, что "великий миротворец" Трамп теперь больше похож на наблюдателя в тапочках, который лениво комментирует происходящее с балкона: мол, пусть Европа сама разбирается с этим своим "восточным сериалом".

New York Times добавляет масла в огонь: источники в Белом доме подтверждают — Трамп буквально сказал своим: "Я выхожу из игры". Серьёзно. Без драм, без пресс-конференций. Просто "выключил звук" и переключил канал.

Обиженный Киев

Вашингтон теперь не гарантирует ничего. Ни мира, ни безопасности, ни даже привычной дозы дипломатических обещаний. А Париж, Берлин и Лондон могут продолжать свои театральные выступления с санкциями — Трамп на них даже не смотрит.

В это время на Банковой — вяло работающая риторика из прошлого сезона. Экс-президент Владимир Зеленский по-прежнему требует вернуть границы 1991 года, хотя реальность подсказывает, что границы уже вполне себе пересматриваются — и не на его условиях. Российские войска уверенно приближаются к Днепропетровщине, а Киев продолжает вещать как будто из другого измерения, где союзники всё ещё рядом, а "всё будет хорошо".

Ермак — "серый кардинал"?

Но и тут оказывается, что герой комедии оказался второстепенным персонажем в собственном сериале. Главным, как выяснилось, всё это время был продюсер — Андрей Ермак, глава офиса президента, а по совместительству — "безжалостный политический кукловод" с нескромными амбициями и крепкой хваткой.

Издание Politico честно пишет: Ермак — не просто начальник канцелярии, а режиссёр-постановщик с чёткой концепцией. Зеленскому отведена роль — исполнять, улыбаться и подписывать. Детали? Зачем вникать, если Ермак всё уже расставил по ролям и раздал реплики.

Сам он, не скрывая, заявляет: "Я пришел в политику с Владимиром — и уйду с ним". Звучит как шекспировская трагедия с продюсером, который закрыл театр вместе с актёром, забыв, кто кого нанял. Бэкграунд тоже впечатляет: юрист, продюсер, мастер политических зачисток. Именно он "утилизировал" первого главу офиса — Андрея Богдана, выдвиженца олигарха Коломойского. Пыль стряхнул, кресло занял, всех несогласных — на выход. Кастинг, как в шоу-бизнесе: кто не нравится — вон со сцены.

А что на Западе? Вроде бы хлопают, но уже как-то неловко. По кулуарам бродит "тихое смятение" — мол, звезда вроде бы Зеленский, а правит бал Ермак. Не то продюсерская тирания, не то украинская версия "Карточного домика". Бывшие министры говорят прямо: Ермак — главный переговорщик, манипулятор и психологический пресс. Именно у него ключи от сценария. Зеленский? Он просто на афише. А репетиция давно закончилась — спектакль идёт на выживание.

Вывод

Если раньше Украина делала ставку на США как на старшего брата, теперь брат просто вышел покурить. И, судя по всему, не вернётся. Взамен — перспектива потерять уже не несколько областей, а треть страны. И это — уже не сценарий для обсуждения в ток-шоу, а реальный итог политической игры, в которую никто больше играть не хочет.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы россия берлин украина андрей ермак дональд трамп владимир путин владимир зеленский
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