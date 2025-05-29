Зеленский срочно покинул Германию, ожидая указаний Трампа по меморандуму

4:33 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Необходимость принятия решения по переговорам с Россией в Стамбуле заставила Зеленского срочно покинуть Германию.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинский президент Владимир Зеленский

Почему Зеленский срочно покинул Германию

Владимир Зеленский прервал визит в Германию, отменив поездку на вручение премии председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. По данным "Шпигеля", украинская сторона обосновала отмену надвигающимся масштабным российским наступлением в Сумской области.

Однако на видео, где Зеленский пьёт кофе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем видно, что с руками у него не всё в порядке. Причиной принятия "веществ" может быть неудача на переговорах. Раздутая тема о якобы уже поставленных секретно "Таурусах" была пиар-акцией в рамках тактики "стратегической неопределённости". На самом деле Зеленский снова просил поставки систем ПВО, в том числе Patriot, но получил лишь обещания профинансировать производство дальнобойных беспилотников на самой Украине. Но это займёт время, а его у Зеленского нет.

Причина также в том, что Киеву надо отвечать Москве на предложение встретиться 2 июня, уже в понедельник, в Стамбуле, но свои предложения по меморандуму Москва соглашается выдать только на этой встрече. Киев же хочет их видеть сейчас, чтобы посоветоваться с кураторами. На что пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков логично ответил, что "требовать немедленно, медленно — это всё неконструктивно".

"Здесь нужно либо подтверждать готовность продолжать переговоры, либо делать обратное", — сказал он.

Зеленский реально должен принять в эти дни судьбоносные решения, поэтому срочно вернулся совещаться.

Зеленский ждёт, что скажет Трамп по меморандуму

По имеющимся данным в прессе и у блогеров, российское предложение по меморандуму содержит пакетное требование, без чего не будет обсуждения прекращения огня. Среди требований:

признание Крыма российским,

вывод ВСУ из ДНР, Херсонской и Запорожской областей (ЛНР освобождена),

снятие санкций с некоторых банков,

отказ Киева от развития собственной оружейной промышленности и поставок оружия с Запада

и т. д. Эти требования являются для Киева априори неприемлемыми, если только не надавит президент США Дональд Трамп. Возможно, должен состояться в ближайшие дни закрытый телефонный разговор Путин — Трамп по этому вопросу и Зеленский ждёт результата.

Есть также данные, что готовятся два меморандума.

Один касается параметров безопасности и линии разграничения. Второй — условий обменов и гуманитарных мер.

Если второй в Стамбуле примут, а первый — нет, то как бы это всех устроит, особенно Трампа, который должен показывать хоть какой-то результат после завышенных предвыборных обещаний о прекращении "войны за 24 часа".

Наступление ВС РФ в Сумской области приближает капитуляцию Киева

Между тем наступление ВС РФ в Сумской области действительно может обрушить фронт, так как сюда украинским командованием перебрасываются сейчас резервы с других не менее острых направлений. Украинский военный аналитик Константин Машовец подтверждает в Telegram, что ВС РФ открыли новое направление на Константиновку в Сумской области и полностью заняли село, а вместе с занятой Владимировкой углубились на территорию Украины по этим направлениям на расстояние до 3,5 километра. От Константиновки до Сум — около 20 километров.

Российские блогеры сообщают, что по направлению Локня — Юнаковка уже идут бои на первых улицах Юнаковки, заняты Водолаги и Беловоды. Дороги в северной части Сумской области подвергаются постоянным ударам российских FPV-дронов, и охват Сум в клещи — не за горами. Май становится рекордным месяцем для ВС РФ по продвижению в зоне СВО — 28 населённых пунктов, а за последнюю неделю, по украинским данным, занято до 100 квадратных километров. Уже к концу этого года, ВС РФ, вероятно, выйдут на отметку в более одной-двух тысяч квадратных километров продвижения в месяц, что станет предвестником тотальной капитуляции Украины.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.



Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель.

