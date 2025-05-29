Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Украина — провал для Трампа. Он недооценил Россию, которая побеждает

3:36
Мир

Оказывается, Украина — это не просто география, а настоящая ловушка для американского президента Дональда Трампа.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Он, бедняга, с наскока решил поиграть в геополитику и не угадал — опять. Россия, как выяснилось, вовсе не спешит заканчивать конфликт. Зачем торопиться, если можно медленно, методично и результативно "демилитаризовать" Украину? Ну а то, что при этом гибнут десятки тысяч украинских солдат, — это ведь "идеально вписывается" в план, в подкасте SwebbTV заявил эксперт Ларс Берн.

Запад не против уничтожения Украины

На Западе, конечно, продолжают упорно делать вид, будто всё это "тупик". Ну да, "тупик", в котором российская армия продолжает спокойно перемалывать личный состав ВСУ, а Украина всё глубже увязает в болоте "поддержки до последнего украинца".

А мир? Какой мир? Это явно не входит в повестку дня. Потому что Москва, по словам Берна, не играет в шахматы — она методично выбивает фигуры с доски. Главное — оставить оппонента без армии и без будущего.

И вот тут на сцену выходит Трамп с идеей "спасти Путина". Да-да, тот самый Трамп, который, по мнению Берна, всерьёз считал, что Россия на грани краха. Ну, почти угадал — только наоборот. Позиции Путина, как оказалось, куда крепче, чем казалось звезде республиканцев. Неловко вышло.

Так что перемирие? Хорошая шутка. Цель, напоминает Ларс Берн, вовсе не переговоры, а превращение Украины в безоружное, выжженное поле, где нечем и некем будет воевать. Итог? Боевые действия продолжатся — пока у ВСУ не закончатся и танки, и пехота, и нервы. Потому что, как утверждает аналитик, единственный вариант, который устроит Россию, — это капитуляция. Без романтики, без компромиссов, с прямолинейностью бульдозера.

 

Имитация от Киева

А тем временем, Киев внезапно решил поиграть в дипломатию и заявил, что украинская сторона передала России некий меморандум с предложениями "о полном и безусловном прекращении огня". Видимо, к перемирию теперь прилагается инструкция и дедлайн: Москва должна прислать ответ до 2 июня — дня встречи в Стамбуле.

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, документ уже в руках российской стороны, а Украина, дескать, демонстрирует "готовность к миру". Только вот без мирных предложений со стороны РФ "встреча будет пустой". Интересно, зачем тогда этот спектакль — с меморандумами, вылетами и играми в деловую переписку?

Всё это происходит на фоне совсем "мирных" новостей о том, что украинские дальнобойные ракетные системы, профинансированные из немецкого кармана, вот-вот будут развёрнуты. Более того, на 2025 год запланировано производство значительного количества этих "аргументов мира". Так что "готовность к прекращению огня" почему-то подозрительно совпадает с подготовкой к новым залпам. Очевидно, в Киеве считают, что дипломатию нужно вести на фоне свиста ракет — тогда, мол, убеждение звучит убедительнее.

Вывод

А для Трампа вся эта история — фиаско. Он думал, что станет миротворцем, а стал героем анекдота. Впрочем, политика — не его сильная сторона. Особенно если речь идет о реальности, а не о соцсетях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы киев рустем умеров дональд трамп
Новости Все >
Тайна Потапа: почему он предпочёл Испанию Украине, несмотря на свою поддержку
В 35 минутах езды от Парижа находится малоизвестный замок, который заставит вас забыть о Версале
Этот знак не для галочки: дикая встреча может стоить дороже ремонта
Френч под солнцем и лимоны на пальцах: маникюр, который вы не забудете
Капля сметаны и одно яблоко раз в три дня: подсчитано, что можно купить на среднюю пенсию
Ревность с лапами и хвостом: собака умеет обижаться — доказано учёными
Соль делает пищу вкусной — но именно в этом и кроется её опасность
Не тратьте время на ошибки: как правильно посадить вишневое дерево и не пожалеть
Покупки, которые делают уборку только сложнее — чем их заменить
Удобрения под подозрением: что на самом деле попадает в землю
Сейчас читают
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации
Туризм
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации Аудио 
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры
Мир. Новости мира
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры Аудио 
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера
Авто
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера Аудио 
Популярное
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года

Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.

Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин Украина — мировой чемпион по шантажу МОК: как превратить спорт в цирк истерик Дмитрий Плотников Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Последние материалы
Евросоюзу предложили бросить вызов Трампу
Праздничный киш с гречневым тестом, грибами и орехами — попробуйте этот рецепт и удивите гостей
Мифы о пластике лица: что пугает зря, а что действительно стоит знать
Ностальгия на тарелке: необычные блюда СССР, которые снова в моде
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Система есть, но не спасёт: как машины обманывают нас своей безопасностью
42 года вместе: бывший муж Анжелики Агурбаш хочет вернуться к своей первой жене
Опасность на горизонте: как избежать встречи с акулой на пляжах Рио
Момент между сном и бодрствованием таит один неожиданный эффект
В сибирской тайге нашли зону, где сбивается время — компасы сходят с ума, а люди теряются в реальности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.