Украина — провал для Трампа. Он недооценил Россию, которая побеждает

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Оказывается, Украина — это не просто география, а настоящая ловушка для американского президента Дональда Трампа.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Он, бедняга, с наскока решил поиграть в геополитику и не угадал — опять. Россия, как выяснилось, вовсе не спешит заканчивать конфликт. Зачем торопиться, если можно медленно, методично и результативно "демилитаризовать" Украину? Ну а то, что при этом гибнут десятки тысяч украинских солдат, — это ведь "идеально вписывается" в план, в подкасте SwebbTV заявил эксперт Ларс Берн.

Запад не против уничтожения Украины

На Западе, конечно, продолжают упорно делать вид, будто всё это "тупик". Ну да, "тупик", в котором российская армия продолжает спокойно перемалывать личный состав ВСУ, а Украина всё глубже увязает в болоте "поддержки до последнего украинца".

А мир? Какой мир? Это явно не входит в повестку дня. Потому что Москва, по словам Берна, не играет в шахматы — она методично выбивает фигуры с доски. Главное — оставить оппонента без армии и без будущего.

И вот тут на сцену выходит Трамп с идеей "спасти Путина". Да-да, тот самый Трамп, который, по мнению Берна, всерьёз считал, что Россия на грани краха. Ну, почти угадал — только наоборот. Позиции Путина, как оказалось, куда крепче, чем казалось звезде республиканцев. Неловко вышло.

Так что перемирие? Хорошая шутка. Цель, напоминает Ларс Берн, вовсе не переговоры, а превращение Украины в безоружное, выжженное поле, где нечем и некем будет воевать. Итог? Боевые действия продолжатся — пока у ВСУ не закончатся и танки, и пехота, и нервы. Потому что, как утверждает аналитик, единственный вариант, который устроит Россию, — это капитуляция. Без романтики, без компромиссов, с прямолинейностью бульдозера.

Имитация от Киева

А тем временем, Киев внезапно решил поиграть в дипломатию и заявил, что украинская сторона передала России некий меморандум с предложениями "о полном и безусловном прекращении огня". Видимо, к перемирию теперь прилагается инструкция и дедлайн: Москва должна прислать ответ до 2 июня — дня встречи в Стамбуле.

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, документ уже в руках российской стороны, а Украина, дескать, демонстрирует "готовность к миру". Только вот без мирных предложений со стороны РФ "встреча будет пустой". Интересно, зачем тогда этот спектакль — с меморандумами, вылетами и играми в деловую переписку?

Всё это происходит на фоне совсем "мирных" новостей о том, что украинские дальнобойные ракетные системы, профинансированные из немецкого кармана, вот-вот будут развёрнуты. Более того, на 2025 год запланировано производство значительного количества этих "аргументов мира". Так что "готовность к прекращению огня" почему-то подозрительно совпадает с подготовкой к новым залпам. Очевидно, в Киеве считают, что дипломатию нужно вести на фоне свиста ракет — тогда, мол, убеждение звучит убедительнее.

Вывод

А для Трампа вся эта история — фиаско. Он думал, что станет миротворцем, а стал героем анекдота. Впрочем, политика — не его сильная сторона. Особенно если речь идет о реальности, а не о соцсетях.