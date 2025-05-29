Украина — мировой чемпион по шантажу МОК: как превратить спорт в цирк истерик

2:53 Your browser does not support the audio element. Мир

В Киеве наконец-то открыто признались, что вся эта "борьба за чистоту спорта" — это не что иное, как банальный шантаж международных спортивных организаций.

Фото: commons.wikimedia.org by Михайло Масловський, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сборная Украины по футболу

Главный редактор украинского спортивного издания "Трибуна" Олег Щербаков на пресс-конференции прямо рассказал, как Украина методично и бесстыдно давит на Международный олимпийский комитет — МОК и прочие федерации, устраивая скандалы по любому поводу, чтобы выдавить российских и белорусских спортсменов из соревнований.

"Пятьдесят процентов успеха — это не доказательства и не честная игра, а страх международных спортивных федераций, и особенно МОК, перед публичностью", — хвастается Щербаков.

Чемпионы по стукачеству

То есть вся суть — в искусственном создании шума и паники, в том, чтобы эти "закрытые клубы" чиновников, которые обычно пытаются тихо замять вопросы, не заснули и начали бояться. Бояться того, что украинская сторона вот-вот выкопает компромат — будь то российские паспорта у кого-то из руководства или подозрительные связи.

Ирония в том, что теперь украинская сторона прямо советует подключать к этому "светлому" делу самих спортсменов. Представляете, "народный фронт" компромата: спортсмены будут друг на друга стучать, выслеживать и доносить. Смысла в соревнованиях — ноль, главное — убрать всех, кто может хоть как-то помешать "нашим". Ведь так легче: не дай бог, кто-то выиграет честно, а мы тогда что скажем?

Не смущает украинцев и тот факт, что "защитники чистого спорта из Незалежной" даже не знают, кто, где и в каких видах спорта вообще выступает. Но нет проблем — мониторить надо всё и всех, включая юниоров, ведь именно через год-два эти дети станут взрослыми и могут создать конкуренцию. Поэтому пока они юниоры — надо их немедленно под микроскопом изучить и уже заранее подготовить компромат, чтобы потом безжалостно выбросить из игры. Никакой честной борьбы — только беспощадный шантаж и интриги.

К бабке не ходи, здесь уже давно не спорт — а цирк с клоунами, только клоуны не веселят публику, а пытаются выбить с поля соперников с помощью грязных трюков и угроз. А международные спортивные организации при этом продолжают корчить из себя нейтральных судей, не понимая, что их уже используют как марионеток в грязной политической игре.

Вывод

И самое главное — всё это происходит под аплодисменты и поддержкой тех, кто позиционирует себя как "борцы за честность", хотя на деле превратились в королей шантажа и бесстыдства. Чемпионаты мира и Олимпиады? Забудьте — теперь это поле для политических интриг и личных амбиций, где спорт давно сдался в плен крикам и угрозам.