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Любовь Степушова

Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле

3:48
Мир » Азия » Ближний Восток

Приём противника хуситов в Кремле — это дипломатически выверенный шаг или работа по просьбе США. Однозначно — успех.

Владимир Путин и руководитель Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими.
Фото: Kremlin.Ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации
Владимир Путин и руководитель Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими.

Путин принял с официальным визитом руководителя Йемена — противника хуситов

Президент РФ Владимир Путин принял с официальным визитом в Кремле председателя Президентского руководящего совета Йемена Рашада Мухаммеда Аль-Алими. Заметим, что он является противником движения "Ансар Аллах" (также известного как хуситы), и это международно признанное правительство Йемена. Хуситы же контролируют значительную часть страны, включая столицу Сану, и находятся в конфликте с правительством Аль-Алими с 2014 года.

В приветственном слове Путин напомнил, что с Йеменом Россия сотрудничает около 100 лет, и, благодаря "нашим специалистам, было создано множество промышленных и инфраструктурных объектов, в том числе глубоководный порт, который эффективно работает и по сей день". Отметив, что в РФ обучаются около 1500 граждан Йемена, Путин пригласил Аль-Алими в октябре этого года на саммит Россия-Арабский мир. Российский лидер назвал удовлетворительным объём торговли с Йеменом в 400 миллионов долларов и обозначил перспективные направления сотрудничества — сельское хозяйство, рыболовство, горнодобывающую промышленность и энергетику. Путин призвал к "скорейшему возобновлению работы Совместного правительственного комитета по торговле, экономическому и техническому сотрудничеству".

Достаточно неожиданный визит и не менее неожиданные намерения о возобновлении работы с прозападным политиком, когда западные СМИ кричат о поддержке Россией хуситов, да и внутренняя российская повестка благодарит "Ансар Аллах" за сопротивление Израилю и США в поддержке палестинцев в секторе Газа.

В чём причина такого шага?

Встреча прошла на фоне проведения в Стамбуле прямых переговоров с киевским режимом, и, безусловно, реакция Вашингтона по её итогам будет важна. Вероятно, Москва хочет дать сигнал, что готова — или даже получила просьбу от президента США Дональда Трампа — помочь прекратить обстрелы Израиля и судоходной части Красного моря хуситами в обмен на помощь по ликвидации нацистского режима на Украине.

Такая просьба Трампа выглядит реальной, потому что две военные операции США против движения "Ансар Аллах" завершились прекращением огня при посредничестве Омана, а затем Сана возобновила обстрелы Израиля при молчании из Вашингтона. Очевидно, что у США больше нет того комфорта в развязывании войн, который был 20 лет назад, когда они вторгались в Ирак и Афганистан. Теперь им лучше поработать дипломатически через Россию, которая имеет связи в Иране (спонсор хуситов). На какой основе РФ будет вести переговоры по урегулированию конфликта в Йемене ( или с хуситами) — это второй вопрос, но, несомненно, сектор Газа не будет забыт. Учтём, что хуситы объявили о морской блокаде американских и британских судов, связанных с Израилем, в ответ на войну в Газе.

Россия заинтересована в мирном Йемене

Аль-Алими в ответном слове Путину похвалил Саудовскую Аравию за помощь в разрешении внутреннего конфликта, и это означает, что Эр-Риад дал добро на саммит с арабскими странами в Москве. Это является большой дипломатической победой РФ. Россия заинтересована видеть Йемен мирной страной, чтобы вести взаимовыгодное сотрудничество и расширять своё влияние в странах Персидского залива.

Уточнения

Йе́мен — государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Оно граничит с Саудовской Аравией на севере и с Оманом на востоке.  С 2014 года Йемен находится в состоянии гражданской войны.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы йемен сектор газа дональд трамп владимир путин
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