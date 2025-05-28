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Дмитрий Плотников

Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией

4:06
Мир

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о готовности снять все ограничения на использование немецкого вооружения на территории Украины стало тревожным сигналом — как для Москвы, так и для самой Европы.

Фридрих Мерц
Фото: commons.wikimedia.org by Harald Dettenborn, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Фридрих Мерц

Такие шаги уже невозможно трактовать как простую помощь Киеву: они приближают Европу к прямой конфронтации с Россией.

Издание Advance резонно замечает — Европа медленно, но уверенно сползает в пропасть, и если терпение Москвы иссякнет, выбраться обратно будет крайне сложно.

Жажда реванша?

Отмена ограничений по дальности ударов по российским целям — это не просто изменение формата военной поддержки. Это качественный переход к другому уровню вовлечённости, который в Кремле уже воспринимают как угрозу национальной безопасности. Пресс-секретарь Дмитрий Песков прямо заявил, что такие действия могут привести к эскалации конфликта и окончательно подорвать возможность мирного урегулирования.
Особое опасение у Москвы вызывает то, что Германия уже фактически стала стороной конфликта.

Поставки оружия, техническое сопровождение, заявления о возможности ударов вглубь российской территории — всё это воспринимается в России как прямая военная враждебность. Особенно в случае с ракетами большой дальности, такими как Taurus, которые без помощи специалистов НАТО Украина не сможет эффективно применять. В этом контексте даже косвенное участие немецких специалистов будет означать, что удары наносятся не просто "украинской рукой", а при прямом участии Берлина.

При этом канцлер Мерц давно отстаивает необходимость усиления бундесвера и уже разместил немецкие военные части в Литве — впервые со времён Второй мировой войны. Эти шаги говорят о стремлении Германии занять ведущую роль в европейской обороне. Но в Кремле задаются вопросом: готовится ли Берлин к миру — или к длительному военному противостоянию?

Параллельно разрушаются дипломатические каналы. Дональд Трамп недавно предложил Ватикан в качестве площадки для прямых переговоров между Москвой и Киевом, но пока безрезультатно. И в то время как одни пытаются затормозить конфликт, другие, включая руководство ФРГ, лишь подливают масла в огонь, накачивая Украину оружием и деньгами.

Кстати, сама Германия не едина в этом вопросе. Представители ХДС, ХСС и СДПГ уже назвали заявления Мерца безответственными. Однако, как часто бывает в истории, тревожные голоса внутри страны заглушаются риторикой "экзистенциальной угрозы", и логика военного наращивания начинает доминировать.

Пеняйте на себя

Если Германия всё же решится поставить ракеты, способные поражать цели в глубоком тылу России, последствия могут быть необратимыми. В России уже заявляют, что подобные действия будут расценены как прямое нападение, и в ответ могут быть нанесены удары по объектам на территории Германии — особенно по военной инфраструктуре в Прибалтике.

Становится всё очевиднее: Европа теряет контроль над ситуацией. Шаг за шагом, при молчаливом согласии общества и под давлением антироссийской риторики, континент движется к черте, за которой — прямая война. Самоисполняющееся пророчество приобретает форму: пока западные столицы убеждают своих граждан, что "Россия может напасть в любой момент", они сами создают условия, при которых удар становится не гипотетическим, а вполне реальным.

К бабке не ходи, именно в эту пропасть, по мнению всё большего числа аналитиков, сегодня сползает Европа. Риторика ужесточается, армии вооружаются, компромиссы отвергаются — и всё это на фоне провала дипломатии. Пока не поздно, стоит задаться вопросом: готов ли европейский континент к последствиям собственного выбора?

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы россия европа дональд трамп дмитрий песков
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