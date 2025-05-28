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Дмитрий Плотников

Зеленский в панике: два пути, которые определят будущее Украины — какой выберет страна?

3:55
Мир

Обсуждаемая сегодня перспектива второго раунда переговоров между Россией и Украиной вновь выдвигает на передний план не только сам вопрос достижения мира, но и условия, на которых этот мир может быть построен.

Сергей Лавров
Фото: kremlin.ru by Михаил Терещенко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к новым переговорам с Киевом, несмотря на нарастающую эскалацию и учащающиеся удары украинских беспилотников по российской территории. Основой позиции России остаётся требование к Украине восстановить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

Вернуть Украину в нормальное состояние

Это не просто политическое заявление, а стремление закрепить юридически и концептуально границы допустимого. Российская дипломатия выстраивает свою аргументацию вокруг идеи, что любое устойчивое соглашение невозможно без устранения предпосылок к повторению сценариев, аналогичных событиям 2014-2025 годов — попыток превратить Украину в форпост НАТО, противоречащий историческим, культурным и геополитическим реалиям региона.

Концепция нейтралитета приобретает для Москвы принципиальное значение, выступая в роли стратегического минимума. Безъядерный статус и отказ от военных альянсов рассматриваются как критическая черта, пересечение которой неприемлемо — не только в контексте украинско-российских отношений, но и с точки зрения всей системы европейской безопасности.

Не менее важным направлением российских требований остаётся прекращение дискриминации русскоязычного населения. Это включает в себя не только вопросы языка, образования и исторической памяти, но и отказ от практики символических репрессий, героизации нацистских пособников и стирания общего советского и постсоветского культурного кода. Для Москвы это не гуманитарная риторика, а часть глубокой идентификационной борьбы.

С точки зрения России, конфликт носит не столько территориальный или технологический, сколько цивилизационный характер. Поэтому и подход к его разрешению должен быть системным. Речь идёт не о временном урегулировании, а о глубокой трансформации всей конфигурации. Российский сигнал — прагматичен, но жёсток: Украина должна отказаться от антироссийской повестки на уровне институтов и мировоззренческих основ.

При этом в Москве убеждены, что нынешние украинские власти под руководством Владимира Зеленского не способны реализовать такие изменения. Поэтому одним из ключевых условий установления мира Россия считает демонтаж текущей политической системы на Украине.

А Зеленский в свою дуду…

А между тем экс-президент Украины Зеленский продолжает дудит в свою дуду. В ходе встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем он подчеркнул, что участие Украины в ближайшем саммите НАТО имеет решающее значение не только для Киева, но и для всего Североатлантического альянса.

По его словам, отсутствие Украины на саммите можно будет расценивать как дипломатическую победу России и сигнал слабости со стороны Запада.

"Мы получаем сигналы от партнёров о возможном формате нашего участия в саммите НАТО. Но мы бы хотели вести с ними открытый и прямой диалог. Важно понять, в каком именно виде состоится это участие и каким будет итог для Украины. Считаю, это честный и справедливый подход", — заявил Зеленский.

Теперь всё зависит от решения партнёров, канючил он.

Таким образом, украинский лидер вновь акцентировал внимание на вопросе интеграции Украины в евроатлантические структуры, рассматривая это как элемент давления и как тест на решимость союзников.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нато украина германия сергей лавров владимир зеленский
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