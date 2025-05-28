Венгрия направила полицейский спецназ в Республику Сербскую. Новая война в Боснии?

Венгрия направила спецназ в Баня Луку, согласно заключённому с Сербией военному соглашению, чтобы глобалисты не зачистили Республику Сербскую, как Румынию.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by КГиСТ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бойцы батальона специального назначения сухопутных войск Венгрии

Евросоюз воодушевлён успехом в Румынии. Кто следующий?

Глобалисты воодушевлены успехом зачистки политического поля Румынии, и следующими на очереди стоят Венгрия, Словакия, Сербия, Республика Сербская. Канцлер Германии Фридрих Мерц конкретно угрожал недавно премьеру Роберту Фицо лишением Словакии денег Евросоюза, если она будет "отклоняться" от общей политики. Мерц отметил также, что между Будапештом, Братиславой и остальным ЕС может возникнуть конфликт, потому что решения всего объединения, по словам Мерца, не могут зависеть от "небольшого меньшинства".

Что касается Сербии, то её раскачка идёт с момента крушения Югославии, после чего последовал отрыв края Косово и Метохии, Черногории, и сейчас возможен госпереворот по украинскому сценарию. В результате него лояльное ЕС правительство национализирует компанию НИС ("Нефтяная индустрия Сербии" — дочка "Газпрома") и встанет на путь членства в НАТО. Кроме того, сразу будет ликвидирована Республика Сербская в Боснии и Герцеговине (БиГ), и она тоже прямым ходом пойдёт в НАТО, чем решит "проблему" интеграции в альянс Западных Балкан.

Венгерский спецназ прибыл в Баня Луку для защиты Додика

Однако в прошлом году между Сербией и Венгрией был подписан документ в сфере обороны. По словам президента Сербии Александра Вучича, соглашение будет иметь продолжение в дальнейшем сближении и создании военного альянса или союза двух стран. Будапешт и Белград согласовали по этому соглашению 79 мероприятий на 2025 год, что почти вдвое превышает показатель 2023 года.

Вероятно, в рамках него, как сообщает The Guardian, до 300 сотрудников полицейского спецназа Венгрии прибыли в Баня Луку — столицу Республики Сербской. Скорее всего, с целью защиты главы боснийских сербов Мирослава Додика, который 26 февраля был приговорён судом БиГ к году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать государственные должности за "сепаратистские действия".

Между тем республика с момента подписания Дейтонских соглашений осталась без более чем 90 компетенций, которые были гарантированы ей этим документом и Конституцией БиГ, и это означает, что сербов пытаются лишить идентичности, починив желаниям боснийских мусульман. Додик провозгласил, что БиГ "больше не существует", а местный парламент принял законы, запрещающие присутствие правоохранительных органов или судебных чиновников БиГ на территории Республики Сербской. И когда за Додиком в апреле пришли из Агентства расследований и защиты Боснии (SIPA), местная полиция не дала его арестовать.

Война или референдум о самоопределении Республики Сербской?

Додик настоял на том, что не будет обжаловать приговор, поскольку не признает юрисдикцию суда, но его адвокаты подали апелляцию. Если она не будет удовлетворена, то повторная попытка ареста может спровоцировать неконтролируемые беспорядки и даже войну между сербами и мусульманами. В ЕС же надеются, что пройдут перевыборы и придёт лояльное ему сербское правительство. Помнится, в Венесуэле долго существовали две параллельные структуры власти, пока через выборы не победил легитимный президент Николас Мадуро.

Надо бы в Брюсселе заявить, что Дейтонские соглашения не ликвидировали суть конфликта на Балканах, провести референдум и давать Республике Сербской независимость, но понятно, что это не Косово, где такое решение принял парламент, "это другое". Венгрия пока заблокировала санкции против Додика с помощью Хорватии, посмотрим, какое впечатление произведёт на Брюссель венгерский спецназ в Бане Луке.

Уточнения

Респу́блика Се́рбская — образование в составе Боснии и Герцеговины. Создана в 1992 году как самопровозглашённое государство, стала составной частью Боснии и Герцеговины по результатам Дейтонских соглашений 1995 года. вины.



Дейтонские соглашения — соглашение о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 гг.

