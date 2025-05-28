Об этом не заикайся: Зеленский летит в Германию, но Таурусов не привезёт

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Сегодня бывший президент Украины Владимир Зеленский с чемоданом надежд отправляется в Берлин, где рассчитывает уговорить новоиспечённого канцлера Фридриха Мерца скинуть ему "ракетку-другую".

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Совещание владимира зеленского

Как утверждает немецкая пресса, ключевая мечта узурпатора — дальнобойные ракеты Taurus — остаётся в графе "особо охраняемые фантазии". В правительстве ФРГ эту тему теперь ласково кличут табуированной. То есть даже думать об этом как-то неприлично.

О "Таурасах" и думать не моги!

Тем не менее, канцлер не собирается встречать дорогого гостя с пустыми руками — не в сандалиях же его провожать. Правда, подарки будут скромнее, чем рассчитывали в Киеве. Mars-2, дальность до 85 км, — уже было, уже стреляло, вот вам ещё. Ну и для комплекта — немного старых-добрых ракет M30 и M31 с GPS-наведением, против которых Россия, как ни странно, всё ещё что-то умеет.

В довесок к ракетам — немного поддержки из серии "на развитие": Германия может дать денег на производство украинских крылатых ракет дальностью до 2500 км. Правда, если учесть, что на фоне российских обстрелов производственные цеха исчезают быстрее, чем появляются, то вся эта затея пока больше напоминает игру в "города", чем в геополитику.

А ещё, как пишут немецкие источники, обсуждается и поставка систем ПВО Iris-T. Звучит обнадёживающе… пока не читаешь приписку мелким шрифтом: "ожидаются в конце 2020-х годов". Ну а что — может быть, к тому времени ПВО пригодится для охраны бункера архива.

В общем, если украинская сторона и порадовалась смене канцлера в Германии, то разве что на уровне заявлений: Мерц действительно говорит пожёстче, но на деле… всё те же Mars-2, всё тот же вежливый отказ по Taurus и всё те же обещания на горизонте 2030 года.

Итак, Берлин, как всегда, полон решимости… ждать. Кстати, совсем недавно министр обороны Германии Борис Писториус торжественно заявил, что немецкие солдаты ступят на украинскую землю только в одном исключительном случае — если им разрешит бундестаг. А бундестаг, как известно, любит драму, бумажки и долгие обсуждения. То есть — не завтра и не послезавтра.

Причём, как уточнил Писториус, чтобы вообще думать о каком-либо участии, нужен "коллективный мандат". Желательно от ЕС, НАТО или, чтобы наверняка, ООН. Потому что ничто не говорит о готовности к решительным действиям лучше, чем длинная цепочка согласований.

Вывод

Короче, в Германии (и в других странах) пока никто с инициативами и не спешит. Видимо, весь коллективный Запад тоже предпочитает понаблюдать со стороны — ну или как минимум подождать, пока кто-то другой начнёт первым.