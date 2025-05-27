Кто жертва - Путин или Трамп? И кто кому помогает

С подачи либеральных СМИ раздувается посыл, что Трамп вот-вот введёт санкции против РФ и возобновит помощь Киеву. Этого не будет.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп и Владимир Путин

Кремль уверен, что санкций от Трампа не будет

СМИ глобалистов обвиняют президента США Дональда Трампа в том, что он медлит с наложением санкций на Россию.

"Снижение шансов на прекращение огня и заключение мирного соглашения в ближайшее время будет зависеть от того, найдет ли он наконец в себе силы подкрепить свои риторические нападки на президента Владимира Путина на выходных делами", — пишет CNN.

Издание считает, что Кремль делает ставку на то, что этого не произойдет и показательным считается заявление пресс-атташе Кремля Дмитрия Пескова о том, что разочарование Трампа в связи с интенсивными атаками российских беспилотников на Украину является симптом "эмоциональной перегрузки".

Предположение, что санкций не будет — верное, но оно связано не с позицией Трампа, а с позицией Путина. Это не Трамп помогает Путину, а Путин — Трампу. Это не Путин "играет роль жертвы" перед Трампом, а Трамп боится ею стать, и в интересах Путина ему помочь.

Главный соперник США — не Россия и не Китай

Если подняться над украинским конфликтом, то главный соперник у Трампа не Россия и даже не Китай, а внутри страны — демократы, которые не хотят терять позиции в мировом порядке, опираясь на европейцев — сплошь их ставленников и воспитанников. Кстати, они неплохо ведут переговоры с китайским президентом Си Цзиньпином, который в Давосе в 2017 году заявил после первого выигранного Трампом мандата, что глобализация — это хорошо. Тогда многие либералы признали его "царём" этого процесса и призвали заменить в нём США, на что у них и сегодня делается расчёт.

Трамп же вывел страну из таких организаций как ВТО, ОЭСР, ВОЗ, Парижского соглашения по климату, форума в Давосе, уничтожив инструмент глобалистов USAID, разгромив ЛГБТ*-тусовки в образовании и у силовиков, разрушив пошлинами транснациональные связи, выводящие капиталы из США. Несомненно, он выведет страну и из НАТО. Спрашивается, зачем ему это? Очень просто. США при демократе Бараке Обаме вывели промышленность в Китай, в результате чего сейчас проигрывают ему в новейших технологиях, торговле, союзниках, зарабатывая лишь на кредитовании в долларах. Американскую "мощь" обеспечивают: пирамида фондовых бирж, доллар, как резервная валюта, и ядерное оружие. Этого сегодня мало, чтобы управлять миром. США могут лопнуть в один момент как мыльный пузырь, поэтому частью адекватной элиты принято решение уйти "на перерыв" и заняться своей экономикой.

Не Трамп поможет Путину, а Путин — Трампу

Самое главное событие для Трампа — это не санкции на РФ, а выборы в палату представителей конгресса в ноябре (треть палаты обновляется каждые два года). Если демократы возьмут большинство, то они инициируют шквал судебных процессов против Трампа и его администрации по различным причинам — от незаконных увольнений до политических преследований и государственной измены. По состоянию на 23 мая таких дел накопилось не менее 177. А ставки на следующих президентских выборах будут ещё выше — проигравшую сторону будут ждать тюремные сроки. Сейчас Трамп делает попытку нанести нокаутирующий удар — подать иск о том, что в правление Джо Байдена, зная о его недееспособности, страной управляли советники, что антиконституционно.

Хотя расклад на выборы в конгресс пока благоприятен для Трампа, но глобалисты несомненно активизируются. Кто поможет Трампу в этой сложной ситуации? Конечно Россия, которая сражается с глобалистами и может к ноябрю заключить если не мир, то перемирие на Украине. Она же предложит хорошие совместные проекты для американских компаний, обеспечит баланс интересов с Глобальным Югом. Поэтому санкций Трампа против РФ не будет, а будет уход США из Украины, как и обещано.

*Экстремистская организация, запрещена в РФ