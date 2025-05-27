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Дмитрий Плотников

Загадка переговоров: почему Украина осталась без союзников на глобальной арене?

2:59
Мир

Сегодня на Западе уже никто не питается иллюзиями: Россия, как вежливый гость, не уйдёт ни из одной из захваченных украинских областей.

Владимир Зеленский
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Владимир Зеленский

Не будет она размахивать белым платком и ссылаться на какие-то там старые договорённости, о которых все, включая Владимира Зеленского, давно забыли — или, вернее, перечеркнули. А если бы вдруг под напором высоких чувств Москва решила всё бросить и уйти, оставив за собой земли, политые собственной кровью, то такой поворот стал бы не просто поражением, а геополитическим харакири в прямом эфире — позор, который ни одна российская власть, включая нынешнюю, себе бы не простила.

Турецкий гамбит

И вот почему новый виток переговоров, условно назовём его "Стамбул-2: Возвращение", вполне может считаться моментом историческим. Он мог бы привести к чему-то похожему на мир, пусть даже временный. Или, как водится, к полному фиаско, после которого конфликт либо заморозится навеки, либо дотянется до победы одной из сторон (разумеется, России) — если, конечно, одна из них вдруг решит выиграть.

Теперь мы будем вести разговоры только с Зеленским — но, скорее всего, строго под неусыпным оком Соединённых Штатов. Причём око это будет незаметным, но очень уж зорким. Переговоры, таким образом, становятся не просто поворотным пунктом, а тонкой постановкой в жанре "кто на самом деле рулит миром".

Американский лидер Дональд Трамп, похоже, действительно мечтает закрыть этот сериал. Правда, делает он ставку не на светлоликого демократического защитника Европы, а на Владимира Путина — в роли миротворца, который может закончить эту войну "по-мужски".

После последнего раунда дипломатического театра госсекретарь США Марко Рубио в порыве искренности заявил: мол, ничего не получится, пока Трамп и Путин не сядут друг напротив друга. Намёк прозрачен: всё, что не личный диалог двух альфа-лидеров — пыль на ботинках мировой дипломатии. И это, конечно, не добавило радости Зеленскому, не говоря уже о европейских лидерах — Макроне, Стармере и Мерце. Их вежливо оставили за дверью. Там, где им и место.

Вывод

Поддерживая Украину чуть ли не до последней кнопки на клавиатуре, европейцы вдруг осознали: нейтральными посредниками им уже не быть. Они, конечно, мечтают попасть за стол переговоров, но этот стол оказался рассчитан только на двоих: один носит красный галстук, второй — погоны.

Теперь за украинские интересы на переговорах официально отвечает Владимир Зеленский и его переговорная команда. Неофициально — дядя Сэм, держащий руку на пульсе, глаз на договоре и ухо — у самой форточки. И всё это — чтобы случайно никто не договорился о чём-то, что может, не дай бог, противоречить американским интересам.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нато запад европа россия евросоюз дональд трамп владимир путин владимир зеленский
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