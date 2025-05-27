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Любовь Степушова

Заявление Мерца по дальнобойным ракетам дорого обойдётся Германии

Мир » Европа » Евросоюз

Нагнетаемая Мерцем "стратегическая неопределённость" по "Таурусам" привела к созыву Совбеза ООН Россией, где Берлин обвинят в срыве мирных соглашений по Украине.

Фридрих Мерц
Фото: commons.wikimedia.org by Steffen Prößdorf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фридрих Мерц

Мерц засекретил поставки оружия Украине и снял запрет на "Таурусы"

Широкое обсуждение в России вызвало заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия.

"Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину, — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет", — сказал канцлер.

Ранее его правительство засекретило дальнейшие поставки вооружений на Украину, что вызвало подозрения о том, что немецкие дальнобойные "Таурусы" могут поставляться тайно. Некоторые издания даже стали называть количество. По оценке Clash Report, ВСУ смогут получить (или уже получили) 100-150 ракет.

Для России, как было не раз сказано, участие Запада в нанесении ударов по мирным городам — это "красная линия". О каких мирных переговорах может идти речь? И хотя позже Мерц разъяснил, что он говорил о разрешении, данном несколько месяцев назад, и о "Таурусах" не сказал ни слова, дело уже было сделано.

Москва подловила Мерца на попытке сорвать переговоры по Украине

России было достаточно этого повода, чтобы обратиться в СБ ООН. Первый заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский заявил, что встреча запрошена "в связи с угрозами международному миру и безопасности из-за действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса".

Промах Мерца обусловлен принятой в работу с подачи президента Франции Эмманюэля Макрона тактикой "стратегической неопределённости", которая призвана ввести Россию "в нервное состояние". В частности, Макрон долго пугал вводом военного контингента Франции на Украину и муссировал тему о размещении в странах Европы французских самолётов с ядерным оружием.

"Стратегическая неопределённость означает не давать слишком много деталей", — пояснил Макрон в интервью La Tribune. "Ограничивать себя красными линиями было бы проявлением слабости. Напротив, мы должны убрать всю определённость, именно это создаёт способность к сдерживанию", — заявил он.

Стратегическая неопределённость дорого обойдётся Мерцу

Сегодня минобороны РФ поддержал МИД, заявив, что "Киев при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов для срыва переговоров, инициированных РФ". По данным минобороны, с 20 по 27 мая средствами ПВО РФ были уничтожены 2331 украинский беспилотник, из них 1465 — вне зоны СВО. Ведомство пояснило, что только после этого в ответ были нанесены удары "по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины" .

Судя по этому заявлению, заседание СБ ООН (30 мая) будет посвящено не только заявлению Мерца, но и агрессивным действиям Украины по дестабилизации обстановки в российских регионах. Россия будет обвинять Украину и глобалистов в срыве мирных инициатив. Такой подход администрации Трампа близок, и, вероятно, США осудят действия, приводящие к эскалации, что фактически будет обозначать поддержку России. Такая желаемая цель Парижа и Берлина — вовлечь США в усиление санкций против РФ станет бесперспективной.

Уточнения

TAURUS KEPD 350/150  — германско-шведская авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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