Нагнетаемая Мерцем "стратегическая неопределённость" по "Таурусам" привела к созыву Совбеза ООН Россией, где Берлин обвинят в срыве мирных соглашений по Украине.
Широкое обсуждение в России вызвало заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия.
"Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину, — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет", — сказал канцлер.
Ранее его правительство засекретило дальнейшие поставки вооружений на Украину, что вызвало подозрения о том, что немецкие дальнобойные "Таурусы" могут поставляться тайно. Некоторые издания даже стали называть количество. По оценке Clash Report, ВСУ смогут получить (или уже получили) 100-150 ракет.
Для России, как было не раз сказано, участие Запада в нанесении ударов по мирным городам — это "красная линия". О каких мирных переговорах может идти речь? И хотя позже Мерц разъяснил, что он говорил о разрешении, данном несколько месяцев назад, и о "Таурусах" не сказал ни слова, дело уже было сделано.
России было достаточно этого повода, чтобы обратиться в СБ ООН. Первый заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский заявил, что встреча запрошена "в связи с угрозами международному миру и безопасности из-за действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса".
Промах Мерца обусловлен принятой в работу с подачи президента Франции Эмманюэля Макрона тактикой "стратегической неопределённости", которая призвана ввести Россию "в нервное состояние". В частности, Макрон долго пугал вводом военного контингента Франции на Украину и муссировал тему о размещении в странах Европы французских самолётов с ядерным оружием.
"Стратегическая неопределённость означает не давать слишком много деталей", — пояснил Макрон в интервью La Tribune. "Ограничивать себя красными линиями было бы проявлением слабости. Напротив, мы должны убрать всю определённость, именно это создаёт способность к сдерживанию", — заявил он.
Сегодня минобороны РФ поддержал МИД, заявив, что "Киев при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов для срыва переговоров, инициированных РФ". По данным минобороны, с 20 по 27 мая средствами ПВО РФ были уничтожены 2331 украинский беспилотник, из них 1465 — вне зоны СВО. Ведомство пояснило, что только после этого в ответ были нанесены удары "по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины" .
Судя по этому заявлению, заседание СБ ООН (30 мая) будет посвящено не только заявлению Мерца, но и агрессивным действиям Украины по дестабилизации обстановки в российских регионах. Россия будет обвинять Украину и глобалистов в срыве мирных инициатив. Такой подход администрации Трампа близок, и, вероятно, США осудят действия, приводящие к эскалации, что фактически будет обозначать поддержку России. Такая желаемая цель Парижа и Берлина — вовлечь США в усиление санкций против РФ станет бесперспективной.
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