Визит Фидана показывает, что Украина не главное в отношениях Турции с Россией

3:51 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава МИД Турции Фидан встречами в Москве показывает, что Украина не главное в российско-турецких отношениях. Анкара хочет войти в историю, и Кремль не против.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by http://www.kremlin.ru/ Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Москва выбрала Турцию посредником в переговорах по Украине

Президент РФ Владимир Путин принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Москве в рамках его двухдневного визита. Фидан уже провёл встречу с главой российской делегации в Стамбуле Владимиром Мединским, и это говорит о том, что одна из тем переговоров — украинский конфликт. И это, в свою очередь означает, что следующий раунд всё же состоится в Стамбуле, а не в Ватикане или Швейцарии, как хотел Киев (глобалисты).

Интересен вопрос: почему Москва выбрала в качестве посредника Турцию, если учесть, что украинский конфликт является войной России и Запада, а Турция не является нейтральной стороной, как член НАТО? К тому же Турция недавно сильно потеснила Россию в Сирии (можно было бы и обидеться), есть противостояние и в Ливии. Но с другой стороны, Анкара не ввела санкции против России и активно участвует в параллельных поставках на её рынок, а также приобрела ЗРК С-400, пригласила "Росатом" для строительства АЭС, построила "Турецкий поток" и стремится в БРИКС. То есть Турция, безусловно — суверенная страна, и вместе с Россией сформировала позитивную зависимость друг от друга.

Турция держит балланс интересов. Россия готова подыграть

Причём до того позитивную, что совсем отдалила Турцию от цели членства в Европейском Союзе. Но Анкару это не испугало, потому что есть понимание, что добрые отношения с Россией гораздо выгоднее добытых "кружевных трусов". Поэтому Турция соблюдает конвенцию Монтрё в Чёрном море, что выгодно России тоже.

Турция, таким образом, держит баланс в отношениях между Россией и Западом, понимая, что Киев не в состоянии принимать самостоятельные решения и что ситуация на поле боя складывается не в его пользу. С другой стороны, Анкара сама в немалой степени способствовала разобщению Запада, в результате чего ЕС остался без военной и финансовой мощи, чтобы продолжать поддерживать киевский режим бесконечно. Турецкое руководство минимизирует сейчас свой вклад во встречи глобалистов, придерживаясь позиции США.

От того, как будет достигнут мир на Украине, будет зависеть дальнейшее развитие кризисов не только в регионе, но и во всём мире. Президент Турции Реджеп Эрдоган хочет войти в историю со Стамбульскими соглашениями, определяющими новые международные границы — как Ялтинские или Потсдамские соглашения после Второй мировой войны. Конечно, это льстит самолюбию Анкары, и Москва готова подыграть.

Украина — не главное в переговорах Фидана

По данным МИД РФ, Фидан планирует провести встречу с министром обороны Андреем Белоусовым. Будут переговоры и с представителями российского ТЭК. Фидан и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудят "вопросы формирования благоприятной среды для улучшения банковского обслуживания и товарообмена между странами" (то есть обхода западных санкций). Кроме того, стороны уделят внимание обеспечению безопасности россиян на турецких курортах (добро пожаловать в Турцию). Эта повестка показывает, что российско-турецкие отношения выходят за рамки посредничества в украинском вопросе, а работают на благо двух стран. Украина не главное в мире, в мире много войн, и обеим сторонам совершенно непонятно, почему надо ориентироваться на сохранение киевского режима.