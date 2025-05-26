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Дмитрий Плотников

Мирный план Дональда Трампа: смерть в прямом эфире

3:04
Мир

Итак, на фронте дипломатии — затишье. Но не то, что перед бурей, а скорее перед скучным продолжением сериала, который уже давно никто не смотрит, но всё ещё продляют из упрямства.

Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.
Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм
Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Между Россией и Украиной состоялся масштабный обмен пленными "тысяча на тысячу" — со стороны Киева строго по советскому принципу: "меняем всё, что движется, на всё, что ещё дышит". Казалось бы, логично ожидать второй сезон — прямые мирные переговоры Кремль — Банковая. Теоретически — да. Практически — это как ждать продолжения от сериала, где сценаристы сами забыли, с чего всё начиналось.

Глава МИД России Сергей Лавров уже сообщил миру, что предложенный ранее Ватикан — не та площадка, где двум православным странам стоит искать мир. Видимо, аромат ладана им мешает слышать звуки артиллерии. Швейцария, некогда воплощение нейтралитета, теперь тоже "не катит" — слишком уж сильно прижала одну из сторон. Остался только Стамбул, где всё как обычно: чай горячий, переговоры холодные, а смысла — чуть меньше, чем в турецком сериале про султана и наложниц.

Театр абсурда: один зритель, один актёр, один зритель — снова Трамп

Самый жалкий персонаж в этой геополитической трагикомедии — это мирный план Дональда Трампа. Он, бедняга, продолжает умирать, медленно и без аплодисментов. Хотя сам Трамп, конечно, всё ещё верит, что это не смерть, а затяжная рекламная пауза перед великим возвращением.

Интрига: в какой момент даже сам Трамп поймёт, что его "гениальный план" выглядит как меню из фастфуда — много булочек, мало содержания? И будет ли он продолжать делать вид, что всё под контролем, пока его собственная команда не заменит миротворческий кейс на чемодан с кепками MAGA?

Москва, в свою очередь, не хочет "терять Трампа" — ну а вдруг снова повезёт? Политики с таким сочетанием наивности, непредсказуемости и любви к большим кнопкам редкость даже для Белого дома. Но если выбирать между "не терять Трампа" и "загнать Зеленского в геополитический угол", то приоритет, как вы понимаете, давно выбран.

Переговоры будущего: дежа-вю с турецким акцентом

Итак, чем всё это грозит в обозримом будущем? Вероятно, новым раундом очень мирных, очень долгих, очень бессмысленных переговоров. Стамбул-2025 — это, скорее всего, ремейк Стамбула-2022, только с новыми лицами и старыми претензиями.

Так что прогноз довольно простой: со стороны России продолжение специальной военной операции и выжигание нацизма у соседей, со стороны Украины пафосные заявления, со стороны США пресс-конференции с перекошенными улыбками — и очередной акт большого театра, где актёров больше, чем зрителей, а смысла — меньше, чем надежды.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы ватикан стамбул швейцария сергей лавров дональд трамп
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