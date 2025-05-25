Вечный рейтинг и временное терпение: как Зеленский лидирует в опросах, но теряет страну

Согласно последним опросам, экс-президент Украины Владимир Зеленский продолжает уверенно "лидировать" в рейтингах доверия.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Уверенно, как поезд, у которого давно нет тормозов. В свежем исследовании КМИС (проукраинская платформа) его поддержка составила 74 процентов — цифра, достойная автократии, но преподнесённая под соусом демократии. Скептики возразят, мол, реальные настроения совсем иные. Но не будем мешать официальной картине мира с реальностью — особенно, если эту картину рисуют на Банковой и раздают в красиво упакованных пресс-релизах.

План "победы" и поражение стратегии

Вопрос не только в том, что рейтинги могут быть гибкими, как украинский госбюджет. Проблема глубже — в самой сути власти, которая за два года не смогла предложить стране никакой внятной стратегии окончания войны. Ни "план победы", ни "план стойкости" не выдержали столкновения с геополитикой, логикой и здравым смыслом. Мир меняется: в США снова набирает обороты Дональд Трамп, которому украинский вопрос интересен примерно так же, как погода в Кировограде, а Европа уже не стесняется демонстрировать усталость и растерянность.

Украинское руководство, похоже, по-прежнему считает, что если долго повторять слово "победа", оно как-нибудь материализуется. Желательно — в виде военной помощи. Пока не получается.

Армия без иллюзий

Тем временем внутри страны нарастает напряжение. Кадровые перестановки в ВСУ вызывают недоумение даже у тех, кто привык молча носить бронежилет. Отставка Залужного, странная тень вокруг ГУР, скудное обеспечение на фронте, логистический хаос и усталость бойцов — всё это создаёт эффект "кипящего котла", крышку которого упорно пытаются держать под контролем.

Но, как известно, котлы рано или поздно взрываются. Даже если их тщательно не включать в опросы. Опрос без конкуренции — это уже не социсследование, а жанр фантастики.

Особенно трогательно выглядит попытка изобразить монолитную поддержку, аккуратно вымарав из списка ключевых фигур. В исследовании КМИС, на всякий случай, отсутствуют фамилии Залужного и главы ГУР. Почему? Оказывается, у института просто "не хватило ресурсов". Видимо, фамилии были слишком длинные, или чернила закончились.

И это при том, что в январе, в другом опросе, эти же фигуранты уверенно опережали Зеленского. Видимо, сейчас их решили "опустить" до уровня фоновой тишины. Чтобы не мешали красивой статистике.

Интересно, что в списке остался Притула. Возможно, его решили оставить как "контролируемую оппозицию" — ну, так, для вида. Убери и его — и получится не рейтинг, а карикатура. Хотя, если честно, и с ним получается примерно то же самое.

Вторая турбулентность

Парадокс в том, что даже в "прилизанных" данных видно: у Зеленского — не роковая харизма, а просто отсутствие конкуренции. А вот если Залужный или те же националисты вновь появятся в поле зрения и решат действовать синхронно — весь парад рейтингов может рассыпаться, как карточный домик. И тогда вопрос второго тура уже не будет риторическим.

Пока же украинцам предлагается очередной спектакль: лидер один, народ един, альтернатив нет. Всё, как мы любим. Только вот зрители всё чаще встают с мест и идут к выходу. Даже если билет был без права возврата.