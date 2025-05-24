Зеленский в ловушке: чем его легитимация обернется для Украины?

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План легитимизации президентской власти Владимира Зеленского вызывает сомнения, в то время как Россия продолжает отстаивать свои интересы в ходе конфликта на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Встреча Президента Украины и Премьер-министра Великобритании в Киеве

Об сообщает турецкое издание dikGAZETE.

Пиар в грязной футболке

Издание указывает, что на фоне вооружённого конфликта позиции президента России Владимира Путина выглядят устойчивыми. Он демонстрирует терпение, последовательность и готовность к переговорам. В то же время бывшего украинского президента Зеленского авторы материала критикуют за публичные заявления и политический стиль, который, по их мнению, не находит широкого отклика за пределами Украины.

В публикации также подчёркивается, что в первые дни начала российской специальной военной операции Украина и западные страны осознали серьёзность ситуации и необходимость переговоров. При этом авторы утверждают, что Россия не ставила целью захват Киева, а заявила о защите русскоязычного населения Донбасса и предотвращении угроз со стороны НАТО.

Издание пишет, что ряд западных СМИ на ранних этапах конфликта представили действия России как попытку оккупации всей территории Украины, но в дальнейшем восприятие ситуации на международной арене начало меняться.

Всем надоел

По мнению автора, всё больше граждан стран Запада выражают неудовольствие в адрес собственных правительств и выступают против вовлечения в конфликт. Журналисты подчеркивают, что президент России не отказывался от мирных инициатив, в том числе от продолжения переговоров, начатых в Стамбуле.

Зеленскому не удалось обеспечить юридическую основу своей власти после окончания официального срока полномочий. В этой связи встреча с ним не рассматривается как встреча с легитимным главой государства, говорится в статье.

Также упоминается, что Зеленский пытался заручиться поддержкой Турции, проведя переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тем не менее, по мнению dikGAZETE, это не привело к изменению оценки легитимности его статуса со стороны Москвы.

А тем временем его конкурент Валерий Залужный признал: Россия опередила Украину по боевым инновациям — дроны летают, а чудес больше нет. Бывший главком ВСУ, а ныне украинский посол в Британии в очередной раз огорчил соотечественников. В откровенном признании он сообщил, что Украина больше не лидер на поле инноваций, а Россия — увы — догнала и перегнала. Причём не только по темпам, но и по масштабу.

"Мы отстаем — и об этом надо честно говорить", — заявил Залужный, аккуратно упаковывая тревогу в дипломатическую обёртку.

Что именно он имел в виду, он не уточнил, но всем понятно: речь о дронах, которые в последнее время у России буквально растут, как грибы после дождя.

Украинские же технологии, как признал посол, хоть и впечатляют в отдельных местах, но охват у них — как у одеяла в хостеле: вроде тёплое, но короткое. На масштабную "стратегию выживания" такой арсенал не тянет.

Добавим к этому "дефицит человеческих ресурсов" и "катастрофическую экономическую ситуацию" — и станет ясно, почему Залужный больше не говорит о "технологическом превосходстве", а о грустной гонке, где украинская сторона всё чаще оглядывается назад, вместо того чтобы стремительно бежать вперёд.

Вывод

Пока украинская армия осваивает точечные ноу-хау, российская индустрия берёт курс на серийность и массовость. В условиях, когда война — это не только дроны, но и люди, станки, запасы и бюджеты, Украине всё труднее удерживать титул "инновационного чемпиона". Даже бывший главком это уже не отрицает.