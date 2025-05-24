Подкинем Трампу чёрного лебедя: план Бжезинского-младшего или как ЕС должен спасать НАТО

Кто сказал, что династии вымирают? Пока один Бжезинский греется в аду, другой — Ян, не теряя семейного задора, учит Европу, как правильно подбросить Дональду Трампу "чёрного лебедя".

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Мол, пусть США и не считают Европу чем-то важным, но это не повод сдаваться — нужно просто спровоцировать его по-крупному. Например, отправить европейские войска на Украину. Ничего не напоминает?

Новые нарративы войны

Выступая на форуме по безопасности в Румынии, Ян не стал скромничать: Трамп, мол, вообще не видит в Европе ничего, кроме рынка сбыта и конкурента. Его заботят мигранты, наркотрафик из Китая и, возможно, рейтинг телешоу. А вот Россия? Ну, кому она интересна, кроме CNN?

В окружении Трампа, по словам Бжезинского-младшего, вообще полно изоляционистов и "националистов", и поэтому он собирается порезать американское военное присутствие в Европе, как бюджет на школьные завтраки.

Что же делать бедной Европе, забытой и нелюбимой? Ян советует не ныть и не мечтать о стратегической автономии, а как можно спокойнее намекнуть Трампу: если вы уйдёте, будет большая война, а вы этого боитесь, Дональд, правда ведь?

Кроме того, Европа должна перестать прикидываться слабенькой — и, наконец, выслать побольше войск в Восточную Европу. Ну, то есть, в идеале — чтобы там стало тесно от НАТО. Чтобы Трамп, проснувшись однажды утром, с ужасом понял: Европа и без него справляется, и чтобы сохранить лицо — пришлось вернуться в игру.

Ну и, конечно, финальный штрих. Надо, по мнению Яна, ввести миротворцев (или хотя бы кого-то в камуфляже с флагом ЕС) на Украину. Не для помощи Киеву — боже упаси! А чисто как "чёрного лебедя" в политической ванне Трампа. Может, испугается и вернёт войска в Европу, а заодно вспомнит, что он всё-таки президент сверхдержавы, а не Твиттер-инфлюенсер в отставке.

Вот такой у нас сегодня геополитический фанфик: немного страха, немного давления и один хорошо обученный "лебедь" в поле боя.

Сумасшествие в Старом Свете

А тем временем продолжается банкет под названием "санкционная дипломатия" в исполнении Евросоюза. Брюссель снова расчехлил старую шарманку — собирается готовить очередной, уже не помним какой по счёту, пакет ограничительных мер против Москвы. Bloomberg с пафосом раскладывает повестку дня.

Итак, на этом торжественном антисаммите предполагается:

Отключить ещё более 20 российских банков от SWIFT — потому что, как известно, чем больше отрубишь, тем быстрее всё заработает… хотя бы на бумаге;

Опустить потолок цен на нефть до $45, потому что $60, видимо, недостаточно драматично;

Окончательно похоронить "Северные потоки" с табличкой "не беспокоить даже в случае чудесного воскрешения";

Добавить ещё немного торговых запретов — так, чтобы никто уже не понял, что именно ещё можно продавать/покупать.

И, конечно, продолжить бескомпромиссную охоту на "теневой флот", несмотря на то, что ресурсы на это… ну, как бы… отсутствуют.

Особое внимание — "защите" европейских компаний от арбитража по инвестиционным соглашениям. Потому что, если и врезать кому-нибудь по рукам, то, конечно, своим же. Для профилактики.

Вывод

Впрочем, почти в каждом пункте есть элегантное "но". С флотом бороться вроде как и хочется, да нечем. С нефтью — тоже всё непросто: сначала надо спросить у старшего брата из-за океана, а вдруг он против? Так что новый санкционный пакет, скорее всего, примут — для отчётности и морального удовлетворения. А вот с результатами… ну, как всегда: красиво, грозно, бесполезно.