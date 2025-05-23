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Дмитрий Плотников

Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал

Мир

Итак, хорошая новость для Киева: Дональд Трамп заговорил о войне в Украине.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Плохая новость для Киева: это всё, что он сделал.

Обнадёжил и… огорчил

По словам европейских дипломатов, Трамп сообщил лидерам ЕС и бывшему президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Владимир Путин "не готов к прекращению войны", потому что считает, что побеждает. Звучало это, как лёгкий намёк на то, что вот-вот в дело вмешается могущественный арбитр.

Краткий момент надежды — и всё. Ни новых санкций, ни грозных ультиматумов, ни "плана Трампа" на фирменной позолоченной бумаге. Суровая реальность оказалась куда прозаичнее: "Украина — не моя проблема". Оказалось, что новый-старый лидер свободного мира не в восторге от идеи усиливать санкционное давление на Москву.

Перемирие? Только если оно будет выгодно — ну, скажем, лично ему. А поставки оружия? Тут вообще пауза. Байденовская программа экстренной помощи (PDA) заканчивается уже летом, а все остальные форматы поддержки предусмотрительно размазаны на годы вперёд. Идеально для затяжного конфликта. Не очень — для тех, кто в нём участвует.

Сенатор Марко Рубио на всякий случай напомнил: "война не имеет военного решения" — что звучит особенно бодро, когда речь идёт о войне, которую ты сам решил не заканчивать, но и не поддерживать. Он также пообещал аудит всей американской помощи Украине. Подозреваю, с прицелом не на эффективность, а на спектакль под названием "Мы слишком много дали, где мои деньги, Зеленский?".

Сотрясание воздуха?

А что же Конгресс? Законопроект о 500-процентных пошлинах на торговлю с Россией набрал поддержку — 81 сенатор — но, как выяснилось, у него практически нулевые шансы. Видимо, кому-то показалось, что пошлины — это слишком агрессивно, а вот глухое молчание — это мудро.

Трамп, между тем, сохраняет величественную дистанцию. Никаких твитов, резолюций, экстренных брифингов. Только спокойное повторение тезиса: "Я убежден в победе России". Правда, некоторые уверяют, что это лишь торговая тактика, чтобы потом внезапно выдать себя за спасителя. Но, судя по тому, как в США уже распределяют украинские активы, он свою победу уже оформил. Без ракет. Без танков. И — самое главное — без обязательств.

Вывод

Зеленский, похоже, доигрался до того, что даже Трампу стало скучно. А это, согласитесь, достижение.

Судя по всему Кремль предлагает договориться по устойчивым правилам игры. А Вашингтон де-факто признает ограниченность ресурсов и рычагов. Реальный разговор — между американским и российским лидерами будет уже не столько про Незалежную, сколько о новой модели безопасности.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы дональд трамп владимир путин владимир зеленский
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