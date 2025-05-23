Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии

4:52 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Обсуждение безопасности Чёрного моря в Бухаресте выявило озабоченность глобалистов отсутствием США и возможностью выхода ВС РФ к границе с Румынией.

Фото: Карты Яндекс by Pravda.Ru Карта Черного моря

Главный вызов для НАТО — выход ВС РФ к границам Румынии

22-23 мая мая, в столице Румынии Бухаресте прошёл 9-й Форум по безопасности на Черном море и Балканах.

Мероприятие было посвящено следующим темам:

"Трансатлантические отношения и реструктуризация военного присутствия США в Европе и Черноморском регионе". "Переговоры по мирному соглашению на Украине, необходимость предотвращения нового российского нападения, которое может достичь дельты Дуная и границы с Румынией" (то есть через освобождение Одесской области). "Истинные намерения России в мирных переговорах с Украиной и вопрос о том, будет ли Россия агрессивной или готова пойти на уступки в будущем". "Продолжение поддержки Молдавии и предотвращение отклонения страны от пути ЕС методами гибридной войны России".

В мероприятии приняли участие дипломаты, военные и высокопоставленные аналитики из государств-членов ЕС и НАТО и российские предатели из бывших "элит". Из официальных лиц приехали министры обороны Румынии, Болгарии, Молдавии и заместитель министра обороны Турции.

Что говорили официальные лица

Болгарский министр Атанас Запрянов, как сообщает агентство Анадолу, в своём выступлении выразил убеждённость, что нестабильность в Чёрном море будет долгосрочной, а Россия "представляет прямую угрозу для каждого черноморского государства и евроатлантического региона в целом". Запрянов подчеркнул стратегическую важность строительства VIII панъевропейского коридора, а также третьего моста через реку Дунай, соединяющего Русе и Джурджу. Он призвал инвестировать в эти проекты. Все перечисленные реализуются в его стране, на это и сделан нехитрый расчёт.

Министр обороны Румынии Ангел Тилвар заявил, что операции по разминированию моря и увеличение расходов на оборону остаются приоритетами для Бухареста, включая контроль над воздушным пространством и модернизацию вооруженных сил. Подтверждён курс на верность НАТО и Украине после недавнего всеобщего испуга от возможной победы румынских националистов.

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый отметил, что его страна сосредоточена на укреплении национальной устойчивости и "противодействии гибридным угрозам" из России для сохранения стабильности и безопасности. Не совсем понятно правда, при чём здесь Чёрное море и Балканы.

Заместитель министра обороны Турции Суай Алпай охарактеризовал регион как стратегический морской коридор, соединяющий Европу, Азию, Каспийское море, Ближний Восток и Средиземноморье. Он изложил три ключевых принципа стабильности Турции: региональная ответственность и сотрудничество между прибрежными государствами, избежание действий, которые усиливают военную напряженность, полное соблюдение Конвенции Монтрё. Здесь всё звучит для России неплохо.

По украинской тематике выступила депутат Верховной рады Юлия Сирко. Она устроила разнос партнёрам за то, что они много говорят и мало делают. "Гораздо проще сидеть на диване в каком-нибудь модном ресторане, пить вино и раздавать советы, чем помогать Украине делом", — сказала она. Особенно была недовольна отсутствием желания поставить ВСУ средства ПВО.

"Мы не просим их воевать за нас. Мы просим защитить мирных жителей с помощью ПВО, — сказала Сирко.

Прагматичная Грузия на мероприятие не приехала

В целом на мероприятии присутствовали местечковые интересы, скрывающиеся за объединительной риторикой, опасения выхода России к границам Румынии при отсутствии американского зонтика безопасности и усиления влияния, которому нечего противопоставить. О безысходности говорит приглашение Молдавии с её европейским выбором, который не будет реализован. В грузинской прессе нет данных о присутствии делегации Грузии, а ведь она была участником прежних форумов. Грузины — прагматики, они понимают, что мероприятие в Бухаресте настолько ангажировано глобалистами, что безопасностью Чёрного моря и Балкан там и не пахнет, а участники занимаются лишь нагнетанием конфронтации с Россией. Для России же это была пустая говорильня, реальной силой обладает тот, кто выигрывает войны.

Уточнения

Панъевропейский транспортный коридор — транспортные коридоры (система транспорта, то есть железных, автомобильных дорог и так далее) в Центральной и Восточной Европе.

