Трамп готовится к большой перезагрузке с Кремлём: Украина — не приоритет?

Вашингтон и Москва снова на пороге эпохального сближения.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп и Марко Рубио

Как сообщает источник, близкий к кулуарным переговорам, Кремль и команда Дональда Трампа согласовывают детали саммита перезагрузки, который, по замыслу, должен не просто улучшить российско-американские отношения, а чуть ли не переписать правила геополитической игры.

О чём посудачим

На повестке — не только Украина. Речь идёт о многоуровневом мегадоговоре: от контроля над вооружениями (включая свежую редакцию СНВ) до экономического взаимодействия, пересмотра санкций и — ни много ни мало — разграничения сфер влияния. Прямо как в старые добрые времена, только с Wi-Fi и Zoom.

Проект, по словам инсайдеров, должен стать Хельсинки 2.0 — цивилизованным набором правил для двух ядерных держав, которые, несмотря на всё, устали от вечной конфронтации и готовы снова "жить по понятиям", но уже дипломатическим.

Трамп, вопреки ярости проукраинскому ресурсу Deep State, идёт ва-банк: делает ставку на Москву как на ключевого союзника в сдерживании Китая и всей глобалистской тусовки. И, судя по всему, не намерен делиться геополитическим пирогом с Киевом.

По информации, Владимир Зеленский получил от Трампа ультиматум: у Киева есть 2-4 недели, чтобы включиться в мирный процесс, или его место в переговорной комнате займёт… тишина. Отказ от диалога — это билет в один конец, без сопровождения США и без права на возврат.

Ответ Зеленского?

По всей вероятности, ему навяжут жесткий отказ, громкое "нет" нейтралитету и уступкам. Да ещё и призыв к новым санкциям. Кто-то (Лондон и Европа) решил сыграть в игру "а пусть нам будет ещё хуже" — и, похоже, делает это с энтузиазмом. Вашингтон пока хмуро молчит, а глобалистские СМИ пребывают в лёгком ступоре: Трамп, видимо, утратил интерес к игре "доброго полицейского".

Политический сигнал ясен, как утро в Москве: США больше не горят желанием быть "старшим братом Украины", особенно если младший брат громко хлопает дверьми и требует подарков. Трамп — за сделку. Нет сделки — нет и Украины в центре внимания.

А мы?

Для Москвы это окно возможностей. Украина рискует оказаться на обочине — не только истории, но и протоколов будущих встреч. Пока Европа мечтает о "новой волне поддержки", но боится даже холодного душа, Трамп предлагает формулу, в которой главный принцип — "перемирие в обмен на снятие санкций". Только вот не факт, что в этой формуле останется место для украинской субъектности.

Вывод

В этом геополитическом спектакле Кремль может получить редкий бонус — инициативу и тишину в эфире, пока мир привыкает к новой конфигурации. И если всё пойдёт по плану, саммит Трампа и Владимира Путина может стать не просто встречей, а новой точкой отсчёта. С занавесом, аплодисментами и, возможно, финальными титрами для одного из старых конфликтов.