Россия отклонила посреднические услуги Ватикана по Украине. О чём умолчал Лавров

Кремль отказался от посредничества Ватикана в мирных переговорах по Украине, и это сигнал Западу, что его план разгадан и нереализуем.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vatican_Museums-3_(16).jpg by Darafsh Ватикан

Глобалисты призвали Ватикан стать последней инстанцией

Как только Католическая церковь избрала нового папу римского Льва IX, тут же Владимиру Зеленскому была дана команда отправиться в Ватикан и предложить ему миссию посредничества в мирных переговорах. Такая же команда была дана и папе — ставленнику глобалистов. По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, усилия итальянского премьера Джорджи Мелони по привлечению папы к мирным инициативам "были совместно разработаны и одобрены нами". Мерц считает Ватикан "последней земной инстанцией", где стороны могут собраться "для конструктивной дискуссии".

Активность глобалистов по линии Ватикана связана также с попытками втянуть США в прямые переговоры Россия-Украина, зная набожность католической верхушки трампистов. Например, вспомним пепельный крест на лбу госсекретаря Марко Рубио.

Подавалось это посредничество как уже принятое решение, об этом писал рупор глобалистов, издание "Нью-Йорк Таймс", да и президент США Дональд Трамп согласился. Но сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу двух православных стран в лице России и Украины.

"Этот сценарий нереалистичен", — отметил Лавров.

Он умолчал, по каким причинам он нереалистичен, но они давно известны.

Ватикан — враждебная России структура

Ватикан — это самая мощная организация в мире, которая всегда привлекалась для решения проблем Запада. Так, в годы Второй мировой войны Ватикан сначала поддержал Гитлера, затем налаживал сепаратные переговоры с немцами, желавшими закончить войну до того, как Красная Армия войдёт в Берлин, а потом переправлял нацистов в Латинскую Америку.

В прокси-войне Запада с РФ на Украине католические церкви по всей Европе превратились в инструмент пропаганды — их завешивали украинскими флагами, произносились соответствующие проповеди. В интервью до своего избрания Лев XIV назвал СВО "настоящим вторжением, империалистическим по своей природе, где Россия стремится завоевать территорию из соображений власти".

Кроме того, Католическая церковь сейчас в открытую поощряет гомосексуализм и скрытно практикует педофилию, мазохизм и садизм, уничтожение инакомыслящих. Этим выполняется заказ глобалистов по слому библейских установок в человеке, его подчинению для построения эйкумены — единообразного мира, где правит Запад.

Для воцерковлённого православного президента РФ Владимира Путина выбор Ватикана в качестве посредника невозможен в принципе, так как для Русской православной церкви католики это раскольники. Раскол произошёл в 1054 году по причине введения "папского примата", чтобы папы, как "наместники Христа", возглавили эйкуменистическую церковь.

То есть, по мнению католиков, православие должно быть ликвидировано, этим и объясняется движение Римской церкви на Восток, в результате которого были захвачены чешские, польские и частично украинские православные общины.

Сигнал Западу, что его стратегия не работает

Если Запад предлагает Ватикан в качестве посредника, то он продолжает считать свою стратегия по уничтожению православной России безупречной и обречённой на успех, мол, русские глупы и опять попадутся на удочку сладких речей, а может, испугаются угроз " последней инстанции". Но Путина ничем уже не испугаешь, а опыт невыполненных обещаний он накопил огромный.

Для РФ важно оставить переговоры в Стамбуле, чтобы постоянно напоминать Западу и Зеленскому о провале переговоров там же в 2022 году и о преемственности в сегодняшних поисках мира.

Уточнения

Лев XIV — Ро́берт Фрэ́нсис Прево́ст — епископ Римско-католической церкви, папа римский с 8 мая 2025 года. Первый в истории папа из Соединённых Штатов Америки и из Северной Америки.



Ватика́н — карликовое государство-анклав внутри территории Рима, ассоциированное с Италией. Статус Ватикана в международном праве — вспомогательная суверенная территория Святого Престола, резиденции высшего духовного руководства Римско-католической церкви.



