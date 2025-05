Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа

16 января 2024 года Украина и Великобритания торжественно подписали соглашение о 100-летнем стратегическом партнёрстве. Масштаб — как у Британской империи, пафоса — как у Уинстона Черчилля, конкретики — как у вечерней молитвы. Там всё: безопасность, оборона, наука, энергетика, восстановление, рынок, даже дружба.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Киев

И, разумеется, ресурсы, особенно те, что под землёй — титан, литий, редкоземельные материалы — всё то, что блестит в отчётах и светится на радарах Пентагона.

Лондон шёл к этому по-королевски. Сначала отправил оружие, потом — технократов, за ними пришли банкиры. Предлагались советы, инвестиции, реформы, охапки помощи, флаги, грамоты, а главное — "мягкая сила". Всё ради того, чтобы тихо и вежливо застолбить себе кусок украинской геологической начинки.

И тут, как из-за угла — как и положено джентльмену с большой дороги — выскакивает американский ковбой Дональд Трамп. Ни шляпы, ни дипломатии, только фирменный прищур и бизнес-чутьё. Трамп действует по своей логике: я делаю Америку великой, а значит, всё моё. Ведь кесарю — кесарево, а значит, Америке — недра. Остальные могут посидеть и подождать.

На стол бросается отдельный документ. Прямой, как калифорнийский хайвей: Украина даёт США приоритетный доступ к стратегическим полезным ископаемым. Литий, графит, титан, редкоземельные — всё, что греет душу Илона Маска, снабжает Пентагон и питает спутники разведки. Взамен частная американская компания получает право разведки, разработки, экспорта, блокирования других поставок, а главное — управление всем этим делом в пользу США.

Причём управлять будет именно американская частная структура, которая отгребёт всё, что сможет и не сможет, потому что действует не по законам Украины, а по нормам родного штата, где добывают всё — от полезных ископаемых до слабых союзников.

Проект запакован в инвестиции, юристов, обязательства, и, конечно же, жёсткую геополитическую обвязку: всё, что извлечено — проходит через Вашингтон, а британские джентльмены могут разве что утешаться подписанным меморандумом и утренним чаем с лимоном.

Англичане отодвинуты в сторону

Так Британия осталась в роли благонамеренного романтика с вековой клятвой и без доступа к кладовой. Потому что пока Европа обсуждала процедуру, Трамп забрал себе содержание.

Лондон рассчитывал на партнёрство. Трамп — на поставку.

Британия подписала меморандум. Америка — акт передачи недр.

Для Вашингтона это бизнес. Для Лондона — геополитическая пощёчина.

А для Киева? Очередная попытка усидеть на семи стульях, которая закончилась тем, что один стул унесли вместе с домом.

Великобритания оказалась в роли наивной невесты. Она принесла в дом вино, свечи, ПТРК и даже пригласила друзей из САС. Но жених — Зеленский — уже в это время встречался с другим. Причём не просто встречался, а готовил ему на ужин родовое украинское богатство — с потрохами, без НДС и с приоритетным вывозом в США.

Теперь в Лондоне начинается лёгкий бронзовый возраст: обида, сомнение, дипломатические паузы. Что делать с подписанным на сто лет документом, если за сто дней всё ключевое уже отдали в Вашингтон? Неужели снова просить, чтобы оставили хоть немного?

А Зеленский? Зеленский ведёт себя как тот самый телёнок из пословицы. Он и ласковый, и к каждому склоняется, и у всех что-то получает. 2022–23 годы были эпохой "золотого телка" украинской дипломатии. Всем обещали всё — полякам земли, англичанам рынок, немцам реформу, американцам геологию.

И пришёл волк

Но с 2024 года пришёл "серый волк". Не с флагом, а с контрактом. Не с гуманитарной помощью, а с бизнес-планом. И тут сработала старая басня "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".

Волк увёл ягнёнка. Не в переносном смысле, а буквально: американские компании теперь официально охотятся за украинскими ископаемыми. А Европа, как обычно, стоит у забора, хлопает глазами и пишет резолюции о прозрачности.

Как гласит старая пословица, ласковый телёнок у семи маток сосёт. Так было с Зеленским в первые два года СВО — всем что-то обещал, у всех что-то просил, всем что-то продал. То Польше — землю, то ЕС — "молочную" демократию, то Британии — светлое будущее в шахтах.

Но геополитика — это не ясли, а дикий лес. И если слишком долго жевать обещания, может прийти волк. И забрать всё. Потому что в его логике ты виноват только в одном — в тебе есть полезные ископаемые.

Так и вышло: Трамп увёл Украину в лес, оставив ЕС с носом, британцев с тостами, а Зеленскому — новую проблему: как объяснить своим маткам, что молока больше нет. И не будет. Потому что его уже отгрузили за океан, с биркой "Critical Minerals. Made in Ukraine. Packed by Uncle Sam".

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.



Титан (элемент) — химический элемент 4-й группы четвертого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.



Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.