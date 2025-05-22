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Дмитрий Плотников

Зеленский мечтает, Путин предлагает, Европа теряет терпение

3:19
Мир

Похоже, экс-президент Украины Владимир Зеленский всё ещё живёт в параллельной реальности, где встреча с Владимиром Путиным автоматически решит все проблемы Украины.

Владимир Зеленский (03-03-2022)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский (03-03-2022)

Он продолжает настаивать на личных переговорах, словно это не война, а семейная ссора, которую можно уладить за чашкой чая. Но у Москвы, увы, совсем другой сценарий — трезвый, хладнокровный и с геополитическим калькулятором в руках.

Зеленский в капкане

Стамбул — место, где Киев понял, что в тупике. 15 мая состоялись первые за долгое время прямые переговоры России и Украины. Инициатива, как ни странно, шла от Кремля — да-да, именно тот "агрессор", который, казалось бы, по версии западных сценаристов, должен был "вот-вот развалиться". Однако в турецком Стамбуле всё пошло по совсем другому сценарию: Россия пришла с позицией силы, а Украина — с папкой иллюзий.

Предложения Москвы звучали предельно ясно: признание новых границ, отказ от НАТО, нейтралитет, снятие санкций. Ну и, конечно, никакой капризничающей риторики в стиле "а мы всё равно победим". Киев в ответ сделал главное — вышел на "обсуждение". Подышать. Переварить. Наверное, в надежде, что всё это рассосётся само.

Уступки — или восемь новых регионов?

Как правильно намекнули в кулуарах: если Украина не согласится сейчас, то в следующий раз ей могут "предложить" подписать уже не потерю четырёх регионов, а восьми. Так сказать, бонус за упрямство. Даже Дональд Трамп, ещё не успевший распаковать чемоданы в Белом доме, уже дал понять: "Зеленский, тормози, хватит играть в Сталина. Время компромиссов".

 

Европа сдает Киев в аренду истории

Пока Европа "терпит" Украину, как непрошеного родственника, которому когда-то пообещали помощь, а теперь не знают, как деликатно выставить за дверь. С каждым днём становится всё очевиднее: у ЕС нет ни денег, ни боеприпасов, ни желания продолжать этот сериал. И Москва это прекрасно понимает. Так что переговоры с Киевом — скорее акт вежливости, чем необходимость.

Обмен пленными — гуманность с геополитическим привкусом

Тем временем, стороны согласовали обмен пленными по формуле "1000 на 1000". Министр обороны Украины Умеров гордо заявил, что это "важное достижение". Ну, если каждая вторая договорённость преподносится как "прорыв", то да, теперь пленных будут менять серийно. Идея Турции, кстати, а не Киева — просто чтобы напомнить, кто здесь действительно модератор.

Финальный акт ещё впереди

Вся эта история — от новых переговоров до "надежды на встречу с Путиным" — скорее напоминает спектакль, в котором один актёр отчаянно пытается удержать внимание зала, а второй уже вышел в гримёрку и вызвал такси. Пока Зеленский требует встречу с Путиным, Москва ждёт, когда в Киеве закончат чтение сказок про "освобождение" и включат геополитическую прозу.
Судя по всему, Украине предстоит не столько вести переговоры, сколько научиться проигрывать без истерик.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы дональд трамп владимир путин владимир зеленский
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