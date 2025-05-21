Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана

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Армении уготована участь стать западным Азербайджаном, и это уже не угроза, а план. Осознавая это, в Ереване приняли предложение Лаврова вернуться к сотрудничеству.

Фото: commons.wikimedia.org by Kuhlmann /MSC, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сергей Лавров

Россия и Армения договорились доверять друг другу

Глава МИД РФ Сергей Лавров попытался разрулить непростые отношения с Арменией в ходе визита в эту страну. Он провёл встречи с президентом Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном.

Лавров отметил в ходе совместной пресс-конференции, что в результате переговоров был "чётко подтверждён союзнический статус и приверженность сторон всем обязательствам, несмотря на отдельные внешние вызовы". По словам Лаврова, состоялся "полезный, откровенный разговор, без попыток сглаживать те нюансы, по которым наши позиции не совпадают на сто процентов".

Выступая позже перед и студентами и преподавателями филиалов российских вузов в Армении, он отметил, что Россия и Армения "перешли черту, на которой нам не хватало откровенности и взаимного доверия".

"Мы переходим стадию каких-то взаимных недоверий, что ли, или взаимных обид и понимаем, что это совершенно бессмысленно, потому что есть реальные факты, и мы теперь будем исходить уже из них", — сказал Лавров.

Что омрачало отношения России и Армении

Глава МИД РФ рассказал о двух моментах, которые омрачали отношения. Первый — это вопрос Карабаха. Лавров отметил, что Россия помогала Азербайджану и Армении обсуждать многочисленные варианты мирного договора, в каждом из которых вопрос статуса Карабаха откладывался на потом, поэтому "нам не в чем себя упрекнуть". Однако, по его словам, армянское руководство в Праге в октябре 2022 года, не уведомив Москву, пописало документ о том, что Карабах — "это часть Азербайджана". Москве не оставалось ничего кроме как вывести оттуда своих миротворцев.

Вторая кризисная ситуация обозначилась в 2022 году, после боестолкновений Армении с Азербайджаном в Джермуке, после чего Ереван решил, что ОДКБ не выполнила своих обязанностей, так как не вмешалась в бои. По итогам этих инцидентов, по словам Лаврова, ОДКБ представила план развертывания там миссии вооружённых наблюдателей ОДКБ, который был согласован с армянской стороной в рамках министров иностранных дел и министров обороны.

"Работали всю ночь, всё согласовали, но утром, когда уже встретились главы государств и правительств, не получилось его одобрить, армянская сторона сочла оценки, которые там содержались, недостаточными", — сказал Лавров. И вскоре Армения согласилось на развертывание в этом районе миссии наблюдателей Евросоюза.

Реперная точка — саммит Макрона в Ереване

Лавров отметил, что РФ не имеет ничего против сотрудничества Армении с западными структурами, но такое сотрудничество не должно противоречить принципам, "на которых мы взаимодействуем в рамках СНГ, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности".

Лавров призвал с уважением отнестись к точке зрения Москвы, что Россия не одобряет участие Еревана в антироссийском мероприятии в Албании — саммита "европейского политического сообщества", которое "придумал президент Франции Макрон и прямо объявил, что это европейские члены ОБСЕ минус Россия и Белоруссия". В Албании обсуждалось торговое эмбарго против России, а в следующем году Армения претендует на проведение саммита.

Лавров не договорил, но, очевидно, Москва предполагает, что Армения не согласится на антироссийскую повестку или организацию саммита. Но Макрон — лучший друг Армении. Именно поэтому мероприятие в следующем году и будет маркером того, насколько исправились российско-армянские отношения.

Армения выбирает Россию?

Если бы у России дела шли плохо, а у Евросоюза хорошо, мы бы не увидели Пашиняна, принимающего откровенного Ларова. Россия предлагает Армении защиту не только в рамках ОДКБ, но и в рамках формата "3+3", который представляет страны Южного Кавказа и их непосредственных соседей (Россию, Иран и Турцию), а также включение Армении в перспективные процессы под эгидой БРИКС, не говоря уже о сотрудничестве в рамках ЕАЭС, в котором Армения каждый год увеличивает свою экономику на примерно 10%.

Что предлагает Армении ЕС? Вечное туда вступление с конфронтацией с главным экономическим партнёром — Россией, обрушение экономики ради призрачных выгод. Армении надо задуматься о том, кто реально её защитит — Макрон или Путин? Потому что стать западным Азербайджаном и это уже не угроза, а план. В сети появились ролики, рассказывающие об Армении, как об исламской стране.

Уточнения

Джерму́к — город-курорт в Вайоцдзорской области Армении у истока реки Арпа.



«За́падный Азербайджа́н» — концепция ирредентистской пропаганды и ревизионизма, которая используется в Азербайджанской Республике в основном для обозначения территории Республики Армения. Официальные лица Азербайджана утверждают, что территория современной Республики Армения была землями, которые когда-то принадлежали азербайджанцам.

