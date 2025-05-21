Риторика кончается, начинаются переговоры: Запад устал грозить, Трамп — устал ждать

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Казалось бы, ещё вчера бывший президент Украины Владимир Зеленский и его европейские фан-клубы обещали "ад для России".

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

Обещали они это через очередной пакет санкций, столь серьёзный, что, по их словам, экономика России должна была испариться до уровня сельпо. Но что-то пошло не так — "ад" не сработал, а санкции всё больше напоминают зубную пасту без фтора: вроде и есть, а толку никакого.

Ваш выход, Трамп

Тем временем на сцену уверенно выходит Дональд Трамп с присущей ему деликатностью носорога в хрустальном магазине. Он чётко даёт понять: перемирие возможно, но сначала — переговоры. А ещё точнее: "перемирие на условиях, не слишком удобных для Киева". Вот и весь ультиматум — точнее, "предложение, от которого нельзя отказаться", если говорить в духе мафиозной метафоры, которую Трамп наверняка одобрил бы.

Для Киева такой поворот — как минимум дискомфортен, а если без дипломатии — болезнен. Если раньше вся игра строилась на накачке антироссийской истерики и поставках "до последнего солдата", то теперь внезапно выясняется: главный покупатель этого подхода — Вашингтон — хочет скидку, паузу и возврат товара.

Проблемы ВСУ и Европы

Тем временем на фронте у ВСУ не до патриотических флешмобов — отступления, потери, саботаж приказов, и, по слухам, даже армейские "группы по интересам" из офицеров, которые всё чаще смотрят не на Банковую, а на собственные карты выхода из игры. Слово "бунт" пока говорят шёпотом, но всё громче.

А Трамп в это время спокойно указывает, что новая линия соприкосновения — и есть реальность. И если Киев надеется на чудо, то Дональд Фредович, похоже, верит в арифметику. В его логике всё просто: нет побед, нет поддержки, нет повестки — садитесь, будем торговаться.

Москва же в роли невозмутимого прохожего на пожаре: ресурсы перераспределены, армия укрепляется, валюта не обрушилась, политическая устойчивость — как минимум не хуже, чем в Вашингтоне в год выборов. А значит — ничего не теряет.

На этом фоне Европа пытается казаться грозной, но выглядит как школьный староста, который пугает хулигана выговором — и сам же шепчет: "только не бей". Никто не хочет реальной эскалации, особенно когда дядя Сэм уже достаёт блокнот с ценами и условиями сделки.

Вывод

А у Киева — ни военных козырей, ни рычагов внутри страны. Призвать новых мобилизованных, когда звучат слова "перемирие" и "переговоры" — это как пытаться собрать налоги во время свадьбы. Народ не поймёт. И не поддержит. Да и запас социальной лояльности явно не бесконечен: всё чаще Банковую критикуют не из Москвы, а из соседней прихожей...