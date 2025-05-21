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Дмитрий Плотников

Кремль делает ставку на изматывание — прорыв обороны Украины планируется до конца 2025 года

2:44
Мир

Москва обозначает свою стратегию без лишней драматургии: никаких резких рывков — только планомерный, долгосрочный износ.

Бойцы ВС РФ
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бойцы ВС РФ

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к российской власти.

Цель — прорыв украинской обороны до конца 2025 года. Время, как полагает Кремль, работает на него. Специальная военная операция — больше не гонка, а марафон, в котором выигрывает тот, у кого длиннее дыхание. И, судя по оценкам российских источников, Кремль уверен, что украинское "дыхание" уже начинает сбиваться: ВСУ истончаются, западная помощь сокращается, а политическая воля союзников Киева трещит по швам.

Спокойный и холодный расчёт Кремля

На фоне публичных деклараций о "стабильном фронте" реальность, по данным Bloomberg, куда менее обнадеживающая: оборонительные линии ВСУ растянуты до предела, резервы истощаются, мобилизационный потенциал близок к выгоранию. В России считают, что давление со временем сделает своё дело — не штурмом, так экономикой, не артиллерией, так логистикой.

 

Позиция Москвы при этом удивляет своей демонстративной холодностью. Никакой истерики, никаких громких ультиматумов. Только методичный, спокойный план — на истощение. В отличие от Киева, где, по наблюдению источников агентства, доминирует тактическая реактивность и ставка на внешнюю поддержку, Кремль действует в логике стратегического доминирования.

Трезвый расчёт против мобилизационной усталости — вот, на что делает ставку Москва. Особенно в условиях, когда США, занятые собственной электоральной драмой, демонстрируют всё меньше интереса к продолжению активной роли в урегулировании. Сценарий с Трампом, уходящим из переговоров, всё реальнее. А Европа, как обычно, озабочена, но нерешительна.

На этом фоне стратегия России начинает выглядеть не как агрессия, а как прагматизм, пусть и "в мрачной его форме". Если Запад продолжит действовать в режиме медийного аврала и разрозненных жестов, — предупреждают источники, — прорыв фронта может случиться не из-за российской армии, а из-за обрушения украинского ресурса.

Вывод

Станет ли это "точкой невозврата" — покажет уже 2025 год. Но тем, кто делает ставку на "переломный момент", возможно, стоит уточнить: он уже происходит. Просто не в сводках, а в цифрах, нервных переговорах и медленно пересыхающем источнике помощи.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы кремль москва европа украина
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